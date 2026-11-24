Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Bắc Sơn hướng dẫnngười dân giao dịch trên ứng dụng VBSP SmartBanking

Có mặt tại Điểm giao dịch xã Bắc Sơn vào đầu tháng 11/2026, chúng tôi cảm nhận rõ sự gần gũi, tận tình của cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Bắc Sơn khi phục vụ khách hàng. Tại đây, từng hồ sơ vay vốn được hướng dẫn cụ thể, mọi thắc mắc được giải đáp cặn kẽ và các chính sách ưu đãi được phổ biến kịp thời. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ giải ngân, thu nợ, thu lãi, mỗi phiên giao dịch còn là dịp để cán bộ ngân hàng lắng nghe tâm tư và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận và sử dụng vốn.

Anh Dương Văn Lực, thôn Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn bày tỏ: Gia đình tôi vay vốn 200 triệu đồng để làm homestay. Nhờ cán bộ ngân hàng hướng dẫn tận tình, giải thích rõ ràng khi có vướng mắc nên tôi nắm vững thủ tục, trách nhiệm trả nợ và sử dụng vốn thuận lợi, đúng quy định.

Hiện nay, toàn tỉnh có 145 điểm giao dịch tại các xã, phường, với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, cán bộ NHCSXH luôn chủ động lắng nghe, nắm bắt nhu cầu, tâm tư của người dân, lấy sự thuận tiện cho người dân làm trọng tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chính từ những việc làm gần gũi, thiết thực ấy, văn hóa phục vụ vì dân từng bước được vun đắp, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với nguồn vốn tín dụng chính sách.

Không chỉ hỗ trợ trong các phiên giao dịch, tinh thần phục vụ của cán bộ ngân hàng còn thể hiện trong suốt quá trình sử dụng vốn. Thông qua phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm, vay vốn, cán bộ NHCSXH thường xuyên nắm bắt tình hình, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn hiệu quả.

Chị Hoàng Thanh Diệp, cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch NHCSXH Cao Lộc chia sẻ: Mỗi hộ vay có hoàn cảnh, nhu cầu khác nhau nên chúng tôi luôn cố gắng hướng dẫn sát sao nhất. Khi thấy bà con sử dụng vốn hiệu quả, từng bước ổn định cuộc sống chính là động lực lớn để chúng tôi nỗ lực nhiều hơn.

“Xây dựng văn hóa phục vụ vì dân là nhiệm vụ xuyên suốt của đơn vị. Chi nhánh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, vững chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy, gần dân. Chi nhánh cũng không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, bảo đảm các chính sách tín dụng ưu đãi được triển khai kịp thời”.

Ông Phan Anh Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh

Thực tế cho thấy, mỗi khoản vay được giải ngân kịp thời, mỗi thủ tục được hướng dẫn tận tình, mỗi khó khăn của người dân được cán bộ ngân hàng lắng nghe, tháo gỡ đều góp phần tạo nên những giá trị thiết thực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đằng sau hoạt động tín dụng chính sách không chỉ là những con số về dư nợ, số lượt hộ vay mà còn là sự chuyển biến trong đời sống của người dân, là niềm tin được bồi đắp từ tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ ngân hàng.

Ông Phan Anh Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Xây dựng văn hóa phục vụ vì dân là nhiệm vụ xuyên suốt của đơn vị. Chi nhánh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, vững chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy, gần dân. Chi nhánh cũng không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, bảo đảm các chính sách tín dụng ưu đãi được triển khai kịp thời, công khai, minh bạch và thuận lợi đến người dân.

Văn hóa phục vụ vì dân không chỉ được thể hiện qua thái độ, tác phong làm việc mà còn được minh chứng bằng hiệu quả đưa nguồn vốn chính sách đến người dân. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay của chi nhánh đạt 6.345 tỷ đồng với 68.237 khách hàng còn dư nợ, góp phần hỗ trợ đắc lực cho người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm và cải thiện đời sống.