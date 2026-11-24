Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (xã Bát Tràng) thực hiện thí điểm mô hình quản lý an toàn thực phẩm. Ảnh: HNM

Quản lý số tại các vùng rau tập trung

Theo bà Lưu Thị Hằng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, truy xuất nguồn gốc phải gắn với kiểm soát quy trình canh tác, quản lý vật tư đầu vào và nâng cao trách nhiệm người sản xuất.

Theo bà Hằng, truy xuất nguồn gốc không chỉ là gắn mã lên sản phẩm. Hoạt động này phải đi cùng việc kiểm soát quy trình canh tác, quản lý vật tư đầu vào và siết chặt trách nhiệm của người sản xuất.

Diện tích trồng rau lớn nhất trong một vụ của Hà Nội khoảng 14.250 ha. Trong đó, 5.519 ha là sản xuất chuyên canh tập trung, phân bố ở 269 vùng sản xuất. Các vùng này cung ứng rau cho Thủ đô. Yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc đối với các vùng này ngày càng cao.

Sản xuất tập trung có nhiều lợi thế. Cơ quan chuyên môn dễ hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát vật tư đầu vào và giám sát canh tác. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để xây dựng liên kết tiêu thụ.

Việc kiểm soát phải bao trùm toàn chuỗi, từ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch đến sơ chế, đóng gói và bán hàng. Trọng tâm là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nước tưới và thời gian cách ly trước thu hoạch. Người sản xuất phải ghi chép nhật ký đầy đủ, tuân thủ quy trình kỹ thuật và chịu trách nhiệm về sản phẩm mình cung ứng.

Dữ liệu điện tử được cập nhật đầy đủ, nhất quán sẽ mang lại nhiều lợi ích. Cơ quan quản lý có căn cứ theo dõi sản xuất. Hợp tác xã quản lý được các hộ thành viên. Người tiêu dùng cũng có thể tra cứu thông tin sản phẩm trước khi mua.

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SNNMT ngày 3/4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chọn 2 điểm thí điểm quản lý an toàn thực phẩm. Đó là Hợp tác xã Văn Đức, xã Bát Tràng, và Hợp tác xã Tráng Việt, xã Mê Linh. Mục tiêu là chuẩn hóa dữ liệu sản xuất, nâng cao kiểm soát an toàn thực phẩm và hình thành quy trình truy xuất thống nhất tại vùng rau tập trung.

Tại Văn Đức, mô hình vận hành trên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản và thực phẩm của Hà Nội. Hệ thống lưu hồ sơ hợp tác xã, danh sách hộ thành viên, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và chứng nhận VietGAP. Hệ thống cũng ghi đối tác cung ứng, hồ sơ nhập hàng và danh mục thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng.

Mô hình hiện có 20 hộ nông dân, trồng 13 loại rau trên diện tích 9.390 m². Rau thu hoạch được tập kết, đóng gói rồi phân phối qua siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Cải ngọt được chọn làm sản phẩm thí điểm đầu tiên.

Mô hình liên kết hộ nông dân, hợp tác xã và đơn vị phân phối. Hợp tác xã giữ vai trò đầu mối thu thập, quản lý, tổng hợp thông tin sản xuất. Nhờ đó, dữ liệu từ đồng ruộng được kết nối với khâu thu hoạch, đóng gói và phân phối. Đến nay, hợp tác xã đã hoàn thành nhập dữ liệu ban đầu. Chi cục cũng rà soát danh mục thuốc bảo vệ thực vật thường dùng để nông dân kê khai thuận tiện, chính xác.

Do là mô hình mới, giai đoạn đầu còn nhiều trở ngại về thiết bị, nhân lực và kỹ năng công nghệ thông tin. Một số hợp tác xã chưa có máy tính kết nối Internet và thiết bị quét mã QR. Nhiều nông dân chưa quen dùng điện thoại thông minh để ghi nhật ký, cập nhật dữ liệu. Việc in tem mã QR cũng làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh.

Khó khăn lớn hơn là thói quen ghi chép. Truy xuất nguồn gốc chỉ có ý nghĩa khi người trồng cập nhật thường xuyên, trung thực thông tin về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc và thời điểm thu hoạch. Chỉ dán tem mà không duy trì ghi chép thì chưa đáp ứng yêu cầu.

Để tháo gỡ, cán bộ Chi cục đã xuống địa phương hướng dẫn hợp tác xã, nông dân nhập và cập nhật dữ liệu. Xã Bát Tràng huy động cán bộ cơ quan, đoàn thể hỗ trợ nhập liệu, giúp người dân làm quen hệ thống mới.

Sản xuất rau ở HTX Văn Đức. Ảnh: BNN&MT

Siết kiểm soát, mở rộng mô hình theo lộ trình

Theo cơ quan chuyên môn, giá trị của truy xuất nằm ở chất lượng dữ liệu phía sau mã QR, không phải ở chiếc tem. Mỗi hộ phải ghi nhật ký đồng ruộng. Hợp tác xã phải kiểm tra, tổng hợp thông tin thành viên trước khi sản phẩm ra thị trường.

Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ tăng kiểm tra tại ruộng, hướng dẫn, lấy mẫu khi cần thiết và phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Về vật tư đầu vào, từ tháng 1 đến tháng 9/2026, Chi cục phối hợp tập huấn và ký cam kết với các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp tại toàn bộ 98 xã, phường. Mục đích là giảm nguy cơ vật tư không rõ nguồn gốc xuất hiện trong sản xuất.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục hoàn thiện mô hình tại Văn Đức và Tráng Việt. Nội dung gồm chuẩn hóa quy trình ghi chép, cập nhật, kiểm tra và liên thông dữ liệu. Sau đó, mô hình được mở rộng sang các vùng sản xuất tập trung khác. Ưu tiên vùng có sản lượng hàng hóa lớn, có hợp tác xã làm đầu mối và có liên kết tiêu thụ ổn định.

Để mô hình mở rộng thuận lợi, thành phố và địa phương cần hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Nội dung hỗ trợ gồm hạ tầng công nghệ, thiết bị, in tem nhãn và nhân lực vận hành. Nông dân cũng cần được tập huấn trực tiếp, thiết thực để tự tin sử dụng công cụ số.

Hà Nội đặt 2 mục tiêu cụ thể: Hơn 90% diện tích rau chuyên canh có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng cho phép. Hơn 30% sản lượng từ các vùng sản xuất tập trung được kiểm soát bằng truy xuất điện tử.

Truy xuất nguồn gốc là một phần của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp theo hướng minh bạch, có trách nhiệm. Khi nông dân tuân thủ quy trình, hợp tác xã quản lý tốt dữ liệu, cơ quan chức năng kiểm tra hiệu quả và doanh nghiệp tham gia tiêu thụ, rau an toàn của Hà Nội sẽ nâng được giá trị, sức cạnh tranh và niềm tin của người tiêu dùng.

Theo bà Lưu Thị Hằng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, đến tháng 9/2026 thành phố có 62 mã số vùng trồng, tổng diện tích 571,6 ha. Trong đó, 9 mã phục vụ xuất khẩu, gồm 6 mã trầu bà, 1 mã chuối và 2 mã ớt đăng ký xuất sang Trung Quốc. Hai mã ớt đang chờ nước nhập khẩu phê duyệt. Còn lại 53 mã phục vụ thị trường nội địa, gồm 28 mã lúa, 13 mã rau, 9 mã cây ăn quả, 2 mã dược liệu, 1 mã ngô và 1 mã hoa.