Xã Đinh Trang Thượng là một trong những vùng chuyên canh cà phê của tỉnh Lâm Đồng

Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng

Ông Triệu Trí Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Đinh Trang Thượng cho biết, để tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển, xã ưu tiên huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông nông thôn. Việc nâng cấp các tuyến đường giúp kết nối liên hoàn các khu dân cư, giải quyết triệt để khó khăn trong việc vận chuyển vật tư nông nghiệp và tiêu thụ nông sản của bà con.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công giao cho xã đạt 26,5 tỷ đồng (gồm ngân sách tỉnh và xã). Tính đến thời điểm hiện tại, địa phương đã giải ngân 20,8 tỷ đồng, đạt 70,22% kế hoạch.

Sầu riêng là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Đinh Trang Thượng

Trong đó, nguồn vốn tập trung thi công 6 công trình giao thông trọng điểm tại các thôn như: đường vào nghĩa địa thôn 4 và thôn 5, đạt 91,22% tiến độ; đường giao thông tạm trú 2, thôn Tân Thượng 3, đạt trên 82% tiến độ; các tuyến giao thông tại các thôn Tân Lâm 4,7,9, 10 tiếp tục được tăng tốc thi công.

Song song với đầu tư công, xã được phân bổ 9,476 tỷ đồng từ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) năm 2026 về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Từ nguồn vốn MTQG về phát triển văn hóa, xã dành 3 tỷ đồng xây dựng sân bóng đá mini 7 người cùng các công trình phụ trợ. Dự án hoàn thành sẽ góp phần chuẩn hóa thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Người dân Đinh Trang Thượng mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao

Đối với các nguồn vốn sự nghiệp chuyển tiếp, xã đang rà soát, cân đối chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030 để nâng cấp hệ thống loa thông minh toàn xã, quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong năm.

Đa dạng cây trồng, nâng hiệu quả kinh tế

Đi đôi với hoàn thiện hạ tầng, Đinh Trang Thượng xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là chìa khóa cốt lõi để nâng cao đời sống Nhân dân. Địa phương tập trung phát huy thế mạnh cây trồng chủ lực, nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi và nâng cao giá trị nông sản.

Theo ông Phạm Ngọc Hậu, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng, toàn xã hiện có hơn 10.214 ha cây lâu năm, trong đó sản lượng cà phê niên vụ 2026 - 2027 ước đạt trên 30.000 tấn.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững tại xã Đinh Trang Thượng

“Địa phương đã xây dựng được 6 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác đang hoạt động hiệu quả. Xã cũng đã xây dựng được 4 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên; trên 187 ha cây trồng được cấp mã số vùng trồng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu”, Chủ tịch xã Đinh Trang Thượng Phạm Ngọc Hậu cho biết.

Bên cạnh cà phê, người dân đã chủ động đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế. Điển hình như gia đình bà Bùi Thị Kiều (thôn 5), bên cạnh 2 ha cà phê, gia đình đã phát triển thêm mô hình trồng dâu nuôi tằm, mang lại thu nhập ổn định khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, bức tranh kinh tế - xã hội của xã đạt nhiều kết quả tích cực. Ông Bùi Như Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, thu nhập bình quân đầu người của địa phương ước đạt 73 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt khoảng 190 triệu đồng.

Đinh Trang Thượng đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng hưởng ứng của người dân, Đinh Trang Thượng đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.