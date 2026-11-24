Elon Musk tuyên bố Nvidia đã sửa chữa sai lầm

Việc Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ một số nhân vật quyền lực nhất trong ngành công nghệ Mỹ, trong đó nổi bật là Elon Musk.

Sáng thứ Hai, Huang chính thức được phục chức CEO kiêm Chủ tịch Nvidia sau khi bị buộc rời vị trí vì những bê bối liên quan đến đời tư, bao gồm ba mối quan hệ ngoài hôn nhân. Một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất liên quan đến người phụ nữ bị cáo buộc là gián điệp, làm dấy lên những cuộc điều tra tại Quốc hội Mỹ về nguy cơ an ninh quốc gia.

Elon Musk là người tích cực ủng hộ Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia sau khi Huang dính bê bối phải từ chức. Ảnh: Times of India

Ngay sau thông tin Huang trở lại, Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, đăng trên mạng xã hội X: “Sai lầm đã được sửa chữa”.

Musk là một trong những lãnh đạo công nghệ công khai ủng hộ Huang mạnh mẽ nhất trong những ngày qua. Tại Hội nghị DealBook Summit tuần trước, ông từng phản đối quyết định loại Huang khỏi Nvidia, cho rằng động thái này chẳng khác nào loại Michael Jordan khỏi đội bóng khi đội đang có chuỗi chiến thắng.

“Đó giống như việc đuổi Michael Jordan khỏi đội khi bạn đang có chuỗi chiến thắng. Tôi không nghĩ đây là điều tốt cho các cổ đông”, Musk nhận định.

Quan điểm của Musk phản ánh sự lo ngại rằng việc Huang rời Nvidia có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt trong bối cảnh Nvidia đang giữ vai trò trung tâm của cuộc đua chip AI toàn cầu.

Sam Altman và các CEO công nghệ cũng lên tiếng ủng hộ Jensen Huang

CEO OpenAI Sam Altman có thái độ thận trọng hơn, nhưng trước đó ông cũng bày tỏ sự đánh giá cao đối với Huang.

Tuần trước, Altman nhận xét: “Thật khó tưởng tượng ngành AI sẽ ra sao nếu không có Jensen”.

Sau khi Nvidia công bố quyết định đưa Jensen Huang trở lại, Altman chỉ đăng một dòng ngắn gọn trên X: “Jensen!”.

Động thái này được chú ý bởi Altman từng trải qua tình huống tương tự. Cuối năm 2023, ông bị hội đồng quản trị OpenAI bất ngờ sa thải khỏi vị trí CEO, nhưng chỉ vài ngày sau đã được phục chức sau làn sóng phản đối dữ dội từ nhân viên, nhà đầu tư và các đối tác.

Nhiều CEO công nghệ khác cũng tránh bình luận trực tiếp về sự việc. Những thay đổi liên tục trong diễn biến chính trị xung quanh việc Huang bị loại rồi được phục chức, cùng các vấn đề an ninh quốc gia đang được đặt ra, khiến không ít lãnh đạo doanh nghiệp lựa chọn giữ im lặng.

Tuy nhiên, một số nhân vật có ảnh hưởng vẫn công khai thể hiện sự ủng hộ.

Changpeng Zhao (CZ), đồng sáng lập và cựu CEO Binance, viết trên X: “Rất vui khi thấy @JensenHuang trở lại”, kèm biểu tượng vỗ tay. CZ từng phải ngồi tù vì không ngăn chặn các hoạt động phạm pháp trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Jensen Huang được nhiều CEO công nghệ lên tiếng ủng khi ông được phục chức tại Nvidia. Ảnh: Bloomberg

Tim Sweeney, CEO Epic Games, cũng là một trong những người ủng hộ Huang. Ông từng tham gia ký bức thư ngỏ kêu gọi Nvidia đưa Huang trở lại, với hơn 200.000 chữ ký.

“Jensen trở lại sẽ là minh chứng cho khả năng phục hồi của nước Mỹ trước những sai lầm của doanh nghiệp, chính trị và báo chí”, Sweeney viết.

Travis Kalanick, cựu CEO Uber, cũng lên tiếng ủng hộ Huang. Kalanick từng bị buộc rời khỏi chính công ty do mình sáng lập sau hàng loạt bê bối, vì vậy câu chuyện của ông có nhiều điểm tương đồng với những gì Huang đang trải qua.

Quyết định đưa Huang trở lại Nvidia cũng nhận được sự ủng hộ từ giới đầu tư Phố Wall.

Khi cổ phiếu Nvidia lao dốc sau thông tin Huang bị loại khỏi vị trí lãnh đạo, tỷ phú kiêm nhà quản lý quỹ đầu cơ Bill Ackman đã công khai chỉ trích hội đồng quản trị công ty.

Ackman cho rằng hội đồng quản trị Nvidia không hành động vì lợi ích tốt nhất của cổ đông, đồng thời không thực hiện đúng trách nhiệm ủy thác của mình đối với những người sở hữu cổ phiếu.

Khi cổ phiếu Nvidia bắt đầu phục hồi vào sáng thứ Hai, Ackman đăng thông điệp ngắn gọn: “Sự khôn ngoan của đám đông đã chiến thắng”.

Phản ứng của giới đầu tư cho thấy thị trường không chỉ quan tâm đến những tranh cãi cá nhân xung quanh Huang, mà còn đặc biệt lo ngại về khả năng Nvidia duy trì vị thế dẫn đầu nếu mất đi người đứng đầu đã xây dựng công ty thành đế chế chip AI trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Huang được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với chiến lược phát triển AI toàn cầu. Việc ông rời Nvidia, dù chỉ trong thời gian ngắn, có thể tạo ra những bất ổn về chiến lược, niềm tin của nhà đầu tư và mối quan hệ với các đối tác công nghệ lớn.

(Theo TechCrunch, New York Post, CNBC)