Nguồn cung từ Trung Đông tăng lên cùng việc một đường ống dẫn dầu của Libya hoạt động trở lại đã lấn át những lo ngại về các vụ tấn công nhằm vào tàu biển và nhà máy lọc dầu trong khu vực.

Giá dầu xuống mức thấp nhất 3 tháng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên giảm 3,20 USD, tương đương 3,46%, xuống 89,37 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 31/8. Giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 3,24 USD, tương đương 3,88%, xuống 80,17 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 10/8.

Ông Chris Beauchamp, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại nền tảng giao dịch trực tuyến IG của Anh, cho rằng đà giảm một phần đến từ các dấu hiệu dư cung ngày càng rõ.

Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya cho biết đường ống dẫn dầu Sharara đã mở lại và dầu thô bắt đầu chảy vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya. Ngân hàng JPMorgan dự báo giá dầu kỳ hạn sẽ giảm xuống vùng gần 80 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027, do thặng dư nguồn cung. Theo JPMorgan, sản lượng tại Trung Đông ngoài Iran sẽ tăng trong năm tới, cùng với nguồn cung bổ sung từ châu Mỹ, dẫn đầu là Mỹ.

Trong khi đó, ngân hàng Bank of America cho rằng yếu tố địa chính trị vẫn là động lực chính chi phối giá dầu. Theo ngân hàng này, lượng dầu lưu kho toàn cầu ở mức tương đối thấp khiến phần lớn thế giới dễ chịu tổn thương trước các đợt gián đoạn nguồn cung.

Bên cạnh đó, rủi ro tại Trung Đông vẫn hiện hữu. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh thông báo có nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu biển tại Vùng Vịnh và khu vực gần Eo biển Hormuz trong hai ngày cuối tuần. Thêm vào đó, hoạt động xuất khẩu dầu của Nga từ các cảng chính ở Baltic và Biển Đen đang trở nên chậm trễ hơn do thời tiết xấu và các đợt tấn công liên tục bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Thị trường đang hướng chú ý tới cuộc họp của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, còn gọi là OPEC+ vào ngày 29/11. Các bộ trưởng của nhóm này sẽ tiến hành một loạt cuộc họp trong ngày để quyết định chính sách sản lượng cho năm 2027.