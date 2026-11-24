Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, bà Vũ Nam Hương, sinh năm 1983, được giao đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 23/11 thay ông Vũ Quốc Khánh.

Sau khi rời vị trí điều hành, ông Vũ Quốc Khánh được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị (HĐQT). Ở vai trò mới, ông sẽ tiếp tục hỗ trợ HĐQT trong công tác tư vấn, đồng thời đóng góp kinh nghiệm quản trị và điều hành cho ngân hàng.

Bà Vũ Nam Hương được bổ nhiệm làm quyền tổng giám đốc LPBank. Ảnh: LPBank

Bà Vũ Nam Hương tốt nghiệp chuyên ngành tài chính – ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Trước khi gia nhập LPBank, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn, trong đó có giám đốc tài chính Công ty CP Chứng khoán VNDirect, thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư IPA và thành viên HĐQT Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Bà Hương gia nhập LPBank từ ngày 20/3/2024 với vai trò phó tổng giám đốc phụ trách Khối Ngân hàng doanh nghiệp. Sau gần 3 năm công tác tại đây, bà được giao trọng trách điều hành hoạt động của ngân hàng.

Theo LPBank, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo vào thời điểm này nhằm nâng cao năng lực quản trị và điều hành, tạo nền tảng để ngân hàng triển khai các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tới.

Biến động sở hữu cổ phiếu LPB

Đáng chú ý, sự thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu LPB ghi nhận lượng giao dịch thỏa thuận lớn. Trong khoảng thời gian từ ngày 3/11 đến 19/11, có khoảng 616 triệu cổ phiếu LPB được sang tay qua phương thức thỏa thuận, tương đương 20,5% vốn điều lệ ngân hàng. Danh tính các bên tham gia giao dịch hiện chưa được công bố.

Về cơ cấu cổ đông, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu tổng cộng gần 10% vốn LPBank. Trong khi đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) là cổ đông lớn duy nhất được công bố, với tỷ lệ nắm giữ 6,53%.

Về kết quả kinh doanh, LPBank ghi nhận 10.420 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 70% kế hoạch cả năm. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản ngân hàng đạt 694.180 tỷ đồng, tăng 14,6% so với thời điểm cuối năm 2025.