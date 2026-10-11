Vân Dung tìm được hạnh phúc riêng ở tuổi 50

Năm 2026, Vân Dung tiếp tục duy trì nhịp làm nghề đáng chú ý. Sau khi góp mặt trong Quỷ Nhập Tràng 2, nữ nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với Án Mạng Karaoke. Song song đó, chị trở lại phim truyền hình với Mùa Hè Năm Ấy. Việc liên tục có mặt trong những dự án mới cho thấy Vân Dung vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trong Quỷ Nhập Tràng 2, Vân Dung đảm nhận vai dì Hồng. Đây là một trong những lần nữ nghệ sĩ tiếp tục thử sức với dòng phim kinh dị trên màn ảnh rộng. Sau những vai diễn quen thuộc với khán giả truyền hình, việc xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại này mang đến cho chị thêm cơ hội làm mới hình ảnh.

Ở tuổi 50, Vân Dung vẫn giữ nhịp làm nghề sôi nổi với nhiều vai diễn mới trên màn ảnh rộng lẫn truyền hình.

Không lâu sau, Vân Dung góp mặt trong Án Mạng Karaoke, dự kiến công chiếu vào ngày 30/10, với vai bà Thủy. Bộ phim tiếp tục đưa nữ nghệ sĩ đến với một màu sắc khác trên màn ảnh rộng. Nếu hình ảnh Vân Dung trong mắt nhiều khán giả gắn liền với những vai diễn hài hước, có phần sắc sảo và duyên dáng, những dự án điện ảnh gần đây cho thấy chị đang có thêm không gian để thử nghiệm với các nhân vật và câu chuyện khác nhau.

Ở lĩnh vực truyền hình, Vân Dung tiếp tục xuất hiện trong Mùa Hè Năm Ấy. Đây cũng là một phần trong hành trình duy trì sự hiện diện của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh nhỏ. Trước đó, chị từng tham gia nhiều bộ phim như Hướng Dương Ngược Nắng, Thương Ngày Nắng Về, 11 Tháng 5 Ngày, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao và Món Quà Của Cha. Qua từng tác phẩm, Vân Dung dần khẳng định khả năng thích nghi với nhiều dạng nhân vật, bên cạnh dấu ấn lâu năm ở sân khấu hài và Táo quân.

Trên màn ảnh nhỏ năm 2026, Vân Dung để lại nhiều dấu ấn trong Mùa Hè Năm Ấy.

Nhìn lại hành trình ấy, tuổi 50 dường như không phải thời điểm Vân Dung giảm tốc. Trái lại, chị vẫn đều đặn nhận lời tham gia các dự án mới và duy trì sự kết nối với khán giả. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi nữ nghệ sĩ đã có một chặng đường dài hoạt động nghệ thuật và sở hữu hình ảnh quen thuộc trong lòng công chúng.

Hạnh phúc riêng của Vân Dung ở hiện tại vì thế có thể được nhìn từ chính cách chị lựa chọn cuộc sống và công việc. Sau nhiều năm đứng trên sân khấu và màn ảnh, nữ nghệ sĩ vẫn có thể tiếp tục làm điều mình yêu thích, thử sức với những vai diễn mới và tận hưởng những thành quả đã gây dựng. Không cần những thay đổi quá ồn ào, sự ổn định trong công việc cũng trở thành một dạng hạnh phúc đáng trân trọng.

Vân Dung cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường rạng rỡ trên trang cá nhân.

Ở tuổi 50, Vân Dung vẫn còn nhiều cơ hội để mở rộng hình ảnh trên màn ảnh. Từ Quỷ Nhập Tràng 2, Án Mạng Karaoke đến Mùa Hè Năm Ấy, những dự án trong năm 2026 cho thấy nữ nghệ sĩ chưa có ý định dừng lại. Sau nhiều năm làm nghề, điều khiến Vân Dung tiếp tục được khán giả quan tâm không chỉ là sự quen thuộc, mà còn nằm ở khả năng xuất hiện trong những vai diễn mới và giữ cho hành trình nghệ thuật của mình luôn có thêm những điểm nhấn.