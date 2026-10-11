Pháp Kiều 'đổi tính' khi gặp HIEUTHUHAI, màn 'đu idol' khiến fan thích thú

Vốn là "fan cứng" của HIEUTHUHAI, Pháp Kiều chẳng giấu được sự yêu thích dành cho nam rapper mỗi khi cả hai có dịp tương tác. Những ánh mắt chú ý, biểu cảm ngại ngùng cùng phản ứng có phần bối rối của Pháp Kiều khiến người xem không khỏi bật cười vì quá đỗi dễ thương.

Khoảnh khắc Pháp Kiều không dám nhìn thẳng vào mắt HIEUTHUHAI được fan để ý.

Trên các chương trình giải trí, Pháp Kiều thường gây ấn tượng với phong thái tự tin, thẳng thắn và có phần đanh đá, kiêu kỳ. Thế nhưng, khi đứng trước HIEUTHUHAI, Pháp Kiều lại trở nên e thẹn hơn hẳn. Sự đối lập giữa hai hình ảnh tạo nên nét thú vị cho màn tương tác, khiến nhiều khán giả ví von Pháp Kiều như một "mèo con" khi gặp thần tượng.

Người hâm mộ đã quen với phiên bản đanh đá của Pháp Kiều.

Ở bên cạnh HIEUTHUHAI, Pháp Kiều như được mở khóa phiên bản nhẹ nhàng, xinh yêu hơn.

Không chỉ Pháp Kiều khiến dân tình thích thú, HIEUTHUHAI cũng góp phần tạo nên bầu không khí đáng yêu bằng những hành động quan tâm, ga lăng dành cho người em thân thiết. Những tương tác tự nhiên giữa hai anh em càng khiến khán giả có thêm lý do để chú ý đến mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau.

Hành động tinh tế của HIEUTHUHAI khiến người xem cưng quá chừng.

Trên mạng xã hội, màn "đu idol" thành công của Pháp Kiều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Những khoảnh khắc tương tác giữa Pháp Kiều và HIEUTHUHAI liên tục được chia sẻ, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Người hâm mộ còn ghép nhạc với hình ảnh của hai người để làm kỉ niệm.

Màn "đu idol" đáng yêu của Pháp Kiều khiến những khoảnh khắc chung khung hình với HIEUTHUHAI trở thành điểm nhấn trong video highlight. Sau màn tương tác này, khán giả càng mong chờ những diễn biến thú vị ở tập tiếp theo của 2 Ngày 1 Đêm.