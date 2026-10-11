Pháp Kiều 'đổi tính' khi gặp HIEUTHUHAI, màn 'đu idol' khiến fan thích thú
Trong video highlight tập mới nhất của 2 Ngày 1 Đêm, phản ứng ngại ngùng của Pháp Kiều khi tương tác với HIEUTHUHAI thu hút sự chú ý của khán giả. Màn "đu idol" đáng yêu của Pháp Kiều khiến dân tình thích thú và tranh thủ "xin vía".
Vốn là "fan cứng" của HIEUTHUHAI, Pháp Kiều chẳng giấu được sự yêu thích dành cho nam rapper mỗi khi cả hai có dịp tương tác. Những ánh mắt chú ý, biểu cảm ngại ngùng cùng phản ứng có phần bối rối của Pháp Kiều khiến người xem không khỏi bật cười vì quá đỗi dễ thương.
Trên các chương trình giải trí, Pháp Kiều thường gây ấn tượng với phong thái tự tin, thẳng thắn và có phần đanh đá, kiêu kỳ. Thế nhưng, khi đứng trước HIEUTHUHAI, Pháp Kiều lại trở nên e thẹn hơn hẳn. Sự đối lập giữa hai hình ảnh tạo nên nét thú vị cho màn tương tác, khiến nhiều khán giả ví von Pháp Kiều như một "mèo con" khi gặp thần tượng.
Không chỉ Pháp Kiều khiến dân tình thích thú, HIEUTHUHAI cũng góp phần tạo nên bầu không khí đáng yêu bằng những hành động quan tâm, ga lăng dành cho người em thân thiết. Những tương tác tự nhiên giữa hai anh em càng khiến khán giả có thêm lý do để chú ý đến mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau.
Trên mạng xã hội, màn "đu idol" thành công của Pháp Kiều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Những khoảnh khắc tương tác giữa Pháp Kiều và HIEUTHUHAI liên tục được chia sẻ, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.
Màn "đu idol" đáng yêu của Pháp Kiều khiến những khoảnh khắc chung khung hình với HIEUTHUHAI trở thành điểm nhấn trong video highlight. Sau màn tương tác này, khán giả càng mong chờ những diễn biến thú vị ở tập tiếp theo của 2 Ngày 1 Đêm.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/phap-kieu-doi-tinh-khi-gap-hieuthuhai-man-du-idol-khien-fan-thich-thu-post1884150.tpo