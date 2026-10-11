Taylor Swift và chồng hẹn hò tình tứ giữa lúc vướng tranh cãi với hàng xóm

Theo Page Six, tối 9/10 (theo giờ địa phương), Taylor Swift và Travis Kelce được bắt gặp cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn tại thành phố New York, Mỹ. Trong những hình ảnh được ghi lại, nữ ca sĩ và chồng liên tục nắm tay nhau khi di chuyển trên đường phố.

Taylor Swift và Travis Kelce được bắt gặp cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn.

Theo một số thông tin, cặp đôi đã dùng bữa tối tại nhà hàng Old Rose bên trong khách sạn The Jane. Tuy nhiên, địa điểm này hiện được Yelp đánh dấu đã đóng cửa vĩnh viễn. Trong khi đó, tài khoản chuyên đưa tin về người nổi tiếng DeuxMoi suy đoán cả hai có thể đã ghé câu lạc bộ riêng San Vicente.

Trong lần xuất hiện này, Taylor Swift lựa chọn phong cách thời trang thanh lịch với áo dài tay màu xanh lá đậm, kết hợp quần xanh ô liu đồng điệu. Nữ ca sĩ hoàn thiện trang phục bằng giày lười, túi xách đen nhỏ cùng những món trang sức tinh tế.

Giọng ca Opalite để mái tóc vàng đặc trưng buông xõa, uốn sóng nhẹ nhàng. Trong khi đó, Travis Kelce diện áo màu kem phối cùng quần dài nâu sẫm, tạo nên vẻ ngoài giản dị nhưng lịch lãm.

Đáng chú ý, nam cầu thủ được bắt gặp ân cần dẫn Taylor Swift đến chiếc xe SUV màu đen đang chờ sẵn, trước khi cả hai tiếp tục lịch trình buổi tối.

Đây không phải lần đầu cặp đôi xuất hiện cùng nhau trong tuần qua. Trước đó, ngày 5/10, Taylor Swift và Travis Kelce đã tổ chức bữa tối lãng mạn tại nhà hàng Torrisi ở Manhattan để mừng sinh nhật lần thứ 37 của nam cầu thủ.

Ngày 5/10, Taylor Swift và Travis Kelce đã tổ chức bữa tối lãng mạn tại nhà hàng Torrisi ở Manhattan để mừng sinh nhật lần thứ 37 của nam cầu thủ.

Tuy nhiên, những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi diễn ra giữa lúc họ đang đối mặt với tranh cãi liên quan đến căn biệt thự ven hồ trị giá khoảng 5 triệu USD tại Bratenahl, bang Ohio.

Theo Page Six, một số cư dân địa phương đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch cải tạo cảnh quan và nâng cấp hệ thống an ninh tại bất động sản của Taylor Swift và Travis Kelce.

Trong cuộc họp quy hoạch gần đây, bà Katherine Bolton - một người hàng xóm chỉ trích cặp đôi vì ít có mặt tại địa phương. Bà đồng thời lo ngại việc trồng thêm cây xanh gần đường ống thoát nước chung có thể gây tắc nghẽn nghiêm trọng.

Người này cho biết từng nhận được báo giá khoảng 75.000 USD cho các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ hư hại đường ống do rễ cây.

Một cư dân khác là Chuck Bauernschmidt cũng bày tỏ quan ngại về việc loại bỏ cây cối trong khuôn viên và những vấn đề an toàn liên quan đến hàng rào mới.

Ban đầu, Taylor Swift và Travis Kelce đề xuất xây hàng rào cao khoảng 2,44 m. Tuy nhiên, sau khi nhận được ý kiến phản đối, chiều cao đã được điều chỉnh xuống khoảng 1,83 m.

Phía nhà thầu khẳng định cặp đôi đang nỗ lực đáp ứng những yêu cầu từ cư dân, bao gồm việc làm sạch đường ống thoát nước chung và bố trí cổng để thuận tiện tiếp cận.

Vợ chồng Taylor Swift đang đối mặt với tranh cãi liên quan đến căn biệt thự ven hồ trị giá khoảng 5 triệu USD tại Bratenahl, bang Ohio.

Hiện kế hoạch cải tạo sân trước được cho là đã được phê duyệt, trong khi phương án cảnh quan điều chỉnh vẫn cần tiếp tục được trình lên cơ quan chức năng.

Đến nay, Taylor Swift và Travis Kelce chưa công khai lên tiếng về những tranh cãi với hàng xóm. Dù vậy, cả hai vẫn thoải mái xuất hiện bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư giữa lịch trình bận rộn.