Trung Quốc gỡ 2.544 video AI, từ chuyện tình Ngộ Không – Đại Ngọc đến hoạt hình bạo lực

Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc - cặp tình nhân do AI tạo ra gây sốt trên mạng. Ảnh: HK01.

Thế nhưng, cuộc vui "AI chế biến" phát triển kiểu hoang dại này gần đây đã chính thức bị cơ quan quản lý Trung Quốc ra tay xử lý. Hôm 08/10, nền tảng video ngắn Kuaishou ra thông báo tuyên bố: thực hiện chỉ đạo từ Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA), công ty triển khai đợt quét “thông thường nhắm vào các video "AI chế biến" vi phạm, tiến hành siết chặt quản lý thường nhật đối với các dạng video vi phạm gắn mác "AI chế biến" (AI ma cải).

Chỉ tính riêng trong tháng 9, nền tảng đã xử lý 2.544 nội dung vi phạm, chủ yếu tập trung vào việc "gán ghép quan hệ yêu đương bất hợp lý giữa các nhân vật trong hai tác phẩm điện ảnh - truyền hình kinh điển Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng, hoặc tạo ra các tương tác xuyên không gian - thời gian với nhân vật game đang hot".

Hình tượng Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc trong hai bộ phim truyền hình Tây Du ký và Hồng Lâu Mộng bản thập niên 1980. Ảnh: HK01.

"Cặp đôi Thánh - Đại" gây sốt toàn mạng

Theo báo cáo của trang tin công nghệ MyDrivers, trong các video AI chế biến do người dùng đăng tải, Lâm Đại Ngọc và Tôn Ngộ Không vẫn giữ nguyên tạo hình kinh điển từ hai bộ phim truyền hình thập niên 1980. Các “sáng tạo viên” đã dùng công cụ AI để "ép" Tôn Ngộ Không trong phim “Tây Du Ký” phiên bản 1986 và Lâm Đại Ngọc trong phim “Hồng Lâu Mộng” phiên bản 1987 thành một cặp đôi. Họ cho hai nhân vật vượt thời gian, xuyên không đến xã hội hiện đại cùng đi vườn thú, đến công viên Disneyland ngắm pháo hoa... vẽ nên câu chuyện tình yêu thuần khiết giữa cô nàng "đanh đá sắc sảo" và anh chàng "khỉ thẳng thắn". Thậm chí, có cư dân mạng còn dựng kịch bản Tôn Ngộ Không "vì Đại Ngọc mà đại náo địa phủ, gạch tên sửa sổ Sinh Tử". Những hình ảnh sống động chân thực khiến không ít cư dân mạng trẻ trầm trồ cảm thán: "Quá đỗi đẹp đôi!".

Nhiều người dùng nhận xét, hai nhân vật này tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng khi ghép lại thì không hề gượng gạo. Một số ý kiến phân tích thêm rằng, cả Lâm Đại Ngọc và Tôn Ngộ Không đều có nét tinh nghịch, nhanh trí và nhân hậu, đều thuộc tuýp người "thẳng tính, không chịu để bản thân chịu thiệt hay giằng xé nội tâm. Trong đoạn kết của hai tác phẩm gốc, cả hai đều chịu số phận đầy tiếc nuối khiến vô số độc giả "khó lòng nguôi ngoai".

Một số hình ảnh của cặp "Thánh - Đại CP" được các nhà sáng tạo nội dung số "chế biến". Ảnh: HK01.

Cư dân mạng còn thêu dệt nên một câu chuyện tình duyên tiền định đầy lãng mạn: Giả Bảo Ngọc vốn là viên đá thừa do Nữ Oa vá trời để lại, còn Tôn Ngộ Không cũng sinh ra từ đá tiên. Dân mạng đùa vui rằng Lâm Đại Ngọc hạ giới trả ơn nước mắt thực ra "ngay từ đầu đã nhận nhầm viên đá". Những màn tương tác như Lâm Đại Ngọc sắc sảo đanh đá đòi lại công bằng cho Ngộ Không, hay Ngộ Không hái đào tiên nịnh Đại Ngọc được đánh giá là đáp ứng hoàn hảo "giá trị cảm xúc" trong các mối quan hệ hiện đại. Ngay cả Lục Tiểu Linh Đồng — nghệ sĩ thủ vai Tôn Ngộ Không trong phim bản 1986 — cũng từng vui vẻ lên tiếng nhận xét rằng trào lưu này "khá là thú vị".

Dù vậy, cũng có góc nhìn cảnh báo rằng việc sáng tạo thứ cấp (fanmade) cần tránh tình trạng "biến tấu quá đà", đặc biệt là khi dùng AI để chế biến các tác phẩm văn học kinh điển thì phải tránh việc dựng kịch bản dung tục, giật gân chỉ nhằm mục đích câu view.

Cặp "Thánh- Đại" do AI tạo ra đi dạo phố. Ảnh: HK01.

Kuaishou gỡ bỏ 2.544 nội dung vi phạm trong một tháng

Ngày 8/10, Kuaishou chính thức phát đi thông báo về đợt quản lý chuyên đề các video "AI chế biến". Thông báo nêu rõ Kuaishou sẽ chuyển sang giai đoạn quản lý thường nhật đối với dòng video vi phạm này, tập trung triệt phá các hành vi dùng công nghệ AI để cố tình bóp méo, giễu nhại tục tĩu, chuyển thể vi phạm quy định đối với các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, hoạt hình kinh điển, nhằm duy trì trật tự truyền thông lành mạnh.

Thông báo chi tiết rằng trong tháng 9, Kuaishou đã xử lý 2.544 nội dung "AI chế biến" vi phạm, tập trung vào 2 dạng chính:

Gán ghép tình cảm bất hợp lý giữa các nhân vật trong hai tác phẩm Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng, hoặc gán ghép tương tác xuyên không gian - thời gian với các nhân vật game hot. Nền tảng đã xóa bỏ toàn bộ nội dung vi phạm liên quan.

Biến tấu tục tĩu bộ phim hoạt hình kinh điển Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang (Cừu Vui Vẻ và Sói Xám) hoặc dùng công nghệ AI tạo ra nội dung hoạt hình chứa yếu tố bạo lực, kinh dị. Nền tảng đã tiến hành gỡ bỏ toàn bộ.

Kuaishou khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt khâu kiểm duyệt, hoàn thiện các mô hình nhận diện kỹ thuật và tích cực tối ưu hóa cơ chế quản lý sinh thái nội dung AI.

Một đoạn phim vui về cặp "Thánh - Đại" từng lưu hành trên nền tảng Kuaishou. Nguồn: HK01.

Góc nhìn báo chí: Sự giải tỏa cho những nuối tiếc kéo dài

Đánh giá về cơn sốt "Thánh - Đại CP", bài bình luận trên tờ Nhân Dân Nhật Báo chỉ ra rằng, lý do khiến dạng chế biến này bùng nổ phần lớn là vì nó đã xoa dịu nỗi "tiếc nuối khó nguôi" trong lòng khán giả bấy lâu nay. Lâm Đại Ngọc vốn nhạy cảm, cô độc, phải sống trong ấm ức, biết bao người đã xót xa trước số phận bi kịch của nàng.

Giờ đây, đúng như cư dân mạng nói, "nỗi tiếc nuối cuối cùng đã có một bản ngoại truyện hài hước", sự sáng tạo của cộng đồng đã viết lại số phận nhân vật. Việc giới trẻ tác hợp cho Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc "sánh đôi" chưa chắc chỉ là mê mẩn chuyện tình yêu, mà còn là ước vọng về một triết lý sống: tâm lý không giằng xé nội tâm, trong cuộc sống biết nương tựa lẫn nhau, và về tinh thần thì cùng chung tần số. Đó không còn là mượn chuyện người khác để trút bỏ muộn phiền trong lòng, mà là biến đổi diện mạo tác phẩm gốc để bù đắp cho những tiếc nuối xưa cũ. Đằng sau sự náo nhiệt của trào lưu chế biến này, những giá trị cảm xúc và nhu cầu tình cảm phổ quát của con người là điều rất đáng được ghi nhận.

Theo HK01