4 cách phối áo cổ cao giúp nàng trẻ trung, thanh lịch ngày giao mùa

Mùa thu đến cũng là lúc những chiếc áo cổ cao mỏng trở lại trong tủ đồ của các tín đồ thời trang. Với chất liệu như len sợi, len lông cừu hoặc sợi tổng hợp có độ đàn hồi, áo cổ cao vừa đủ ấm cho những ngày giao mùa mà vẫn dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Dưới đây là những gợi ý phối đồ cùng áo cổ cao nhẹ nhàng, tránh cảm giác nặng nề trong những ngày giao mùa.

Áo cổ cao phối chân váy dài

Với áo cổ cao dáng ôm, chân váy bút chì dáng dài là một trong những lựa chọn phù hợp cho phong cách công sở. Sự kết hợp giữa áo dệt kim, chân váy và những đường viền ren tạo nên tổng thể nữ tính, chỉn chu.

Bản phối đen trắng cũng giúp vẻ ngoài trở nên tinh tế hơn. Nếu muốn tạo điểm nhấn, nàng có thể thêm một chiếc vòng cổ dáng dài, mảnh. Kiểu trang sức này đặc biệt phù hợp với áo cổ cao bởi tạo được đường nét dọc, giúp tổng thể thanh thoát hơn.

Phối áo cổ cao cùng chân váy dài

Phối áo len cùng áo sơ mi cổ cao

Áo cổ cao không chỉ xuất hiện trên những chiếc áo len hay áo dệt kim. Các thiết kế sơ mi cotton hoặc áo măng tô có phần cổ dựng cũng là lựa chọn đáng chú ý trong mùa lạnh.

Phần cổ dựng tạo phom rõ nét cho khu vực vai và cổ, từ đó mang lại vẻ ngoài chỉn chu, hiện đại. Với áo măng tô, nàng có thể giữ phần cổ dựng để tạo điểm nhấn hoặc phối cùng lớp áo cổ cao mỏng bên trong khi thời tiết lạnh hơn.

Phối áo cổ cao cùng quần ống rộng

Không nhất thiết phải kết hợp áo cổ cao với những món đồ ôm sát. Một chiếc áo dáng gọn đi cùng quần ống rộng, quần túi hộp hay thậm chí quần shorts có thể tạo nên hiệu ứng tương phản thú vị.

Phần thân trên gọn gàng kết hợp với phom quần rộng giúp tổng thể có điểm nhấn rõ ràng, phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách hiện đại, cá tính.

Đặc biệt, với quần ống rộng, nàng có thể thử những kiểu áo có phần vạt quấn hoặc tạo điểm nhấn ở vai, cổ. Cách xử lý này mang đến vẻ phóng khoáng và giúp bản phối đường phố trở nên khác biệt hơn.

Phối áo cổ cao cùng quần ống rộng

Mặc nhiều lớp để vừa ấm vừa có điểm nhấn

Một ưu điểm khác của áo cổ cao là khả năng kết hợp với trang phục bên ngoài. Kiểu áo này đặc biệt phù hợp khi mặc nhiều lớp cùng jacket hoặc áo khoác cổ tròn.

Tùy phong cách, nàng có thể chọn áo khoác da, denim, kaki hoặc những kiểu jacket thể thao. Phần cổ cao lộ ra bên ngoài lớp áo khoác sẽ giúp bản phối có thêm chiều sâu mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Nếu kết hợp quần shorts với boots và cảm thấy khoảng trống ở phần chân gây mất cân đối, một đôi quần tất mỏng vừa giúp giữ nhiệt vừa tạo sự liền mạch cho tổng thể.

Áo cổ cao vì thế không chỉ là món đồ để giữ ấm khi trời chuyển lạnh. Với một vài thay đổi trong cách phối, kiểu áo này có thể trở thành điểm nhấn giúp nàng biến hóa từ thanh lịch nơi công sở đến cá tính trên phố. Điều quan trọng là chọn đúng phom dáng, chất liệu và tạo được sự cân bằng giữa phần thân trên với trang phục đi kèm.