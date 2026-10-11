Stylist Pông Chuẩn 'giấu giọng livestream' khi đóng phim Trại Buôn Người

Sự góp mặt của Pông Chuẩn trong dự án điện ảnh Trại Buôn Người đang nhận được nhiều chú ý. Dù là gương mặt mới của màn ảnh, nhân vật nữ thư ký do cô đảm nhận lại được chính các đàn anh như Danis Nguyễn (vai ông trùm Mao Đại) hay Võ Đình Hiếu đặc cách xếp vào nhóm phản diện thâm độc nhất phim. Nam diễn viên Danis Nguyễn đánh giá Pông Chuẩn sở hữu gương mặt đặc biệt, ánh mắt sắc lẹm cùng phong thái "áp chế sự chân yếu tay mềm".

Võ Đình Hiếu xin thêm "slot" cho Pông Chuẩn vào bảng xếp hạng các nhân vật "ác nhất".

Đứng trước màn "bầu chọn" từ các đồng nghiệp, Pông Chuẩn hài hước thú nhận bản thân cũng bất ngờ bị đưa vào hàng ngũ ác nhân. Cô cho biết nhân vật của mình không thuộc tuyến hành động chân tay như Moni hay Mao Đại, mà thiên về kiểu mưu mô, "tẩm ngẩm tầm ngầm".

Ảnh: Trại Buôn Người.

"Pông chỉ xuất hiện với hình ảnh luôn luôn như là một người máy. Cô thư ký này luôn biết tất cả mọi thứ trước khi Mao Đại biết, kể cả đường hầm thoát hiểm của ông trùm. Dù không trực tiếp ra tay, nhưng cô ấy lại là người đưa các nạn nhân vào hoàn cảnh đó", Pông Chuẩn phân tích.

Nữ stylist thừa nhận, ở thời điểm đọc kịch bản, cô chỉ nắm bắt theo từng phân cảnh và không hình dung trọn vẹn mức độ tàn nhẫn của nhân vật. Thậm chí, cô từng lo lắng bản thân "ác chưa đủ tới" sẽ làm đứt mạch phim. Tuy nhiên, khi bước vào set quay, rào cản lớn nhất của cô không nằm ở biểu cảm gương mặt mà là ở đài từ.

Trước khi chạm ngõ điện ảnh, Pông Chuẩn (Đỗ Thanh Hoa) là stylist/giám đốc thời trang.

"Cái khó nhất là thoại làm sao cho vừa lạnh lùng, vô cảm nhưng không được giống như đang cầm giấy đọc bài. Bình thường giọng của Pông là giọng livestream cao vút: "Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với phiên livestream ngày hôm nay". Bây giờ mình phải hạ giọng xuống để trở thành một người thâm độc", cô chia sẻ. Quá trình kiểm soát đài từ khắt khe đến mức diễn viên Quách Ngọc Ngoan phải trực tiếp nắn chỉnh giọng nói cho cô ở hiện trường.

Khi được hỏi về ý định thử sức ở các dạng vai ngây thơ, hiền dịu trong tương lai, Pông Chuẩn hài hước cho biết: "Từ trước khi đóng phim, Pông đã nghĩ nếu đạo diễn có mời thì một là vào vai đánh ghen, hai là vai đòi nợ. Không thể nào vào những vai gái quê ngây thơ trong sáng được với ngoại hình thế này".

Việc rẽ ngang sang diễn xuất mang lại cho cô nhiều trải nghiệm, nhưng cường độ làm việc của dòng phim hành động cũng tạo ra không ít áp lực. Sau khi hoàn thành dự án, Pông Chuẩn từng có ý định sẽ không nhận thêm phim nào nữa vì quá trình quay vắt kiệt sức lực.

"Nhưng anh Quách Ngọc Ngoan và Steven có nói Pông đi đóng lần đầu mà trúng ngay phim cực nhất nên mới thấy sợ, chứ các phim khác không cực như vậy đâu", bà xã Tùng Mint kể lại. Từ những lời động viên của ê-kíp. Từ những lời động viên của ê-kíp, Pông Chuẩn cho biết nếu tiếp tục nhận được lời mời phù hợp, cô sẽ dành thời gian học hỏi nghiêm túc để mang đến màn thể hiện trọn vẹn hơn.