Minh Thu – Tô Dũng chia sẻ áp lực khi khép lại Mùa hè năm ấy

Chia sẻ về quá trình tham gia phần 2 của bộ phim, Tô Dũng cho biết, anh từng khá áp lực khi đóng cặp với bạn gái Minh Thu (đảm nhận vai Phương khi trưởng thành). Theo nam diễn viên, thách thức lớn nhất là làm sao để khán giả nhìn thấy Khánh và Phương trong câu chuyện phim, thay vì chỉ nhận ra hình ảnh của Tô Dũng và Minh Thu ngoài đời.

Tô Dũng và Minh Thu cùng nhau thảo luận kịch bản trước mỗi set quay.

"Khi lên phim, chúng tôi phải thể hiện để khán giả không nhìn thấy hình ảnh đó là của Tô Dũng và Minh Thu mà vẫn phải có hình ảnh của Khánh và Phương thời trẻ, có những rung động và những cảm xúc tách biệt", nam diễn viên chia sẻ.

Tô Dũng cho rằng, khi đã nhận vai, điều quan trọng nhất vẫn là hoàn thành công việc của một diễn viên. Anh và bạn diễn cần tin vào lựa chọn diễn xuất của mình, đồng thời nỗ lực để tạo được sự đồng cảm với người xem.

Tô Dũng và Minh Thu tại phim trường.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là diễn viên, công việc của chúng tôi là phải diễn. Quan trọng là mình tin vào việc mình làm và cố gắng để khán giả yêu thương lại", anh nói.

Với Tô Dũng, mỗi nhân vật đòi hỏi cách tiếp cận riêng. Nam diễn viên không muốn lặp lại những cách thể hiện từng sử dụng ở các vai trước, đặc biệt trong những phân cảnh có diễn biến tâm lý phức tạp.

Cảnh quay với Vân Dung của Tô Dũng nhận được rất nhiều sự đồng cảm của khán giả

Cảnh quay được khán giả chia sẻ rất nhiều khi anh diễn cùng nghệ sĩ Vân Dung ở quán cà phê, đó là lúc bà Ngọc tìm mọi cách chia rẽ tình cảm của Phương và Khánh, nói những lời lẽ làm tổn thương anh. Tuy nhiên, Tô Dũng đã không bộc lộ sự tức giận bằng sự đáp lại hay la hét mà phản ứng kìm nén tột độ, nắm chặt tay run rẩy đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của khán giả.

"Tôi đã có vai Toàn trong Gió ngang qua khoảng trời xanh, cũng có cảnh gào lên trong sự giận dữ, tức tối đấm vào tường nhưng ở phim này, tôi không muốn lặp lại điều đó nên tôi đã nghĩ cho mình một cách thể hiện khác, để khán giả vẫn biết mình đang rất giận nhưng vì tình yêu dành cho Phương, vẫn phải cắn răng chịu đựng mọi sự sỉ nhục của mẹ bạn gái", Tô Dũng chia sẻ.

Theo nam diễn viên, dù nhận được lời khen, anh không xem đó là thành tích quá đặc biệt mà cho rằng, bản thân may mắn khi được giao vai diễn phù hợp.

Về phía Minh Thu, cô cho biết, việc đóng cặp với Tô Dũng cũng có những áp lực riêng. Nữ diễn viên tiết lộ, ngay từ khi nhận lời tham gia phim, cô đã xác định bản thân và bạn diễn khó tránh khỏi sự so sánh, nhất là khi cặp đôi Khánh – Phương thời trẻ nhận được nhiều tình cảm từ người xem.

"Tình cảm khán giả dành cho cặp đôi Khánh – Phương hồi nhỏ rất lớn, đặc biệt nhiều khán giả bày tỏ sự bực bội khi cho rằng, không cần thiết phải thay dàn diễn viên trưởng thành. Vì thế, anh Dũng, tôi và mọi người trong ê-kíp đều phải nỗ lực rất nhiều", Minh Thu chia sẻ.

Nữ diễn viên cho rằng, những thắc mắc của khán giả xoay quanh sự thay đổi diễn viên hay diễn biến tình cảm của các nhân vật thời trẻ, cần được trả lời bằng chính diễn xuất của các nhân vật ở tuổi trưởng thành.

Trước những áp lực đó, Minh Thu luôn cố gắng duy trì sự tập trung cao độ và chuyên nghiệp khi làm việc.

"Ở nhà chúng tôi là người yêu nhưng khi đi làm, chúng tôi là đồng nghiệp. Anh Dũng cũng là đàn anh nên anh ấy hỗ trợ, chỉ bảo tôi rất nhiều trong mỗi cảnh quay", nữ diễn viên cho hay.

Cặp đôi Khánh - Phương thuở trẻ và lúc trưởng thành chung khung hình.

Trong suốt quá trình quay phim, Minh Thu gần như không cầm điện thoại. "Tôi đóng vai chính, ngày nào cũng có set quay nên tôi luôn tập trung công việc cao độ, đến mức điện thoại có thể còn nguyên pin từ đầu đến cuối ngày vì tôi không dùng đến. Nếu bản thân tôi không tự tạo sức ép cho chính mình thì chưa chắc tôi đã thể hiện tốt", nữ diễn viên nói.

Cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" viral trên mạng xã hội

Chia sẻ về phân cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" trong phim, khi Tô Dũng ra tay đỡ Minh Thu lúc chiếc xe máy lao nhanh bên cạnh. Nhưng Tô Dũng đã đỡ trượt tay khiến Minh Thu bị ngã và chảy máu ở đầu. Nữ diễn viên hài hước tiết lộ: "Tôi nói với anh Tô Dũng rằng, anh ấy đang lấy việc công để trả việc tư. Bởi trước đó, tôi đã tát anh ấy rất mạnh khi thực hiện cảnh quay ở khách sạn".

Tô Dũng cũng tiết lộ, vì khán giả đều biết ngoài đời cả hai là một cặp đôi nên nếu ở phân cảnh đó, anh kéo Minh Thu vào với hành động lãng mạn thì rất bình thường. "Vì thế, chúng tôi đã tự nghĩ ra một chi tiết hài hước để mang đến sự bất ngờ cho khán giả", nam diễn viên cho hay.

Tô Dũng ngoài đời cũng là người hài hước

Chia sẻ về bạn trai, Minh Thu nhận xét, ngoài đời, Tô Dũng cũng có nhiều nét tương đồng với Khánh trong phim, đó là rất tình cảm, hài hước. Anh cũng hỗ trợ cô rất nhiều trong công việc, cùng cô thảo luận kịch bản và cách diễn xuất.

Ekip làm phim khi kết thúc cảnh quay cuối cùng Mùa hè năm ấy

Khép lại Mùa hè năm ấy, Minh Thu bày tỏ niềm vui khi hoàn thành vai Phương và nhận được tình cảm của khán giả. Với cô, sự đón nhận của người xem là điều đáng trân trọng, đồng thời nhắc nhở bản thân cần tiếp tục hoàn thiện mình qua mỗi vai diễn.

Khánh kìm nén cảm xúc khi bà Ngọc tìm mọi cách chia cắt tình yêu của Phương - Khánh