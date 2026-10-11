Tro cốt của diễn viên Mai Diễm Phương bị trộm sau 23 năm

Theo HK01, ngày 10/10, trong dịp sinh nhật lần thứ 63 của cố nghệ sĩ Mai Diễm Phương, gia đình bà đã phát đi thông báo khẩn cấp. Người thân cho biết hũ tro cốt của bà đặt tại tháp Hải Hội (thuộc thiền viện Bửu Liên, đảo Đại Nhĩ Sơn) đã bị trộm lấy mất.

Theo thông tin từ gia đình, vụ việc được phát hiện vào ngày 18/7 vừa qua khi một nhóm người hâm mộ đến tháp Hải Hội viếng thăm cố nghệ sĩ. Tại đây, fan nhận thấy các ốc vít trên tấm biển tên ở ô lưu giữ tro cốt có dấu hiệu bị tháo lỏng. Khi kiểm tra bên trong, hũ đựng tro cốt của Mai Diễm Phương đã hoàn toàn biến mất.

Mai Diễm Phương qua đời vào năm 2003 ung thư cổ tử cung, suy kiệt phổi. Ảnh: Sohu.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người hâm mộ, gia đình cố nghệ sĩ đã lập tức trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng điều tra, lực lượng chức năng vẫn chưa thu được bất kỳ manh mối quan trọng nào.

Đại diện gia đình cho biết họ đang phải trải qua khoảng thời gian kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Vài tháng trước, mẹ ruột của Mai Diễm Phương vừa trút hơi thở cuối cùng.

Người thân quyết định công khai sự việc và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng. Họ kêu gọi những ai từng đến khu vực tháp Hải Hội hoặc thiền viện Bửu Liên từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 7, nếu nhìn thấy cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoặc mang theo vật dụng giống hũ tro cốt, xin vui lòng cung cấp thông tin cho gia đình.

Ngoài ra, gia đình cố nghệ sĩ cũng hy vọng các chủ xe máy, ôtô từng di chuyển qua khu vực trên trước ngày 18/7 kiểm tra và chia sẻ dữ liệu từ camera hành trình.

Gia đình cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin cá nhân của người cung cấp, đồng thời bày tỏ mong muốn duy nhất lúc này là sớm tìm lại được tro cốt để cố nghệ sĩ yên nghỉ.

Mai Diễm Phương là nghệ sĩ hạng A làng giải trí Hoa ngữ. Cô có tài diễn xuất, ca hát, được xưng tụng vào hàng Thiên hậu. Cuộc sống Mai Diễm Phương trải qua nhiều biến cố đau thương.

Cô qua đời vào năm 2003 vì ung thư cổ tử cung, suy kiệt phổi. Người Hong Kong thương xót, dựng tượng để tưởng nhớ minh tinh quá cố sau khi cô từ giã cõi trần.