Siêu tàu chở dầu nổ tung do trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz

Theo hãng tin Anadolu, trong tuyên bố ngày 10/10, IRGC cho biết siêu tàu chở dầu có khả năng vận chuyển khoảng 2 triệu thùng nhiên liệu này đã tắt các hệ thống định vị, rồi tìm cách đi qua tuyến hàng hải chiến lược. Theo IRGC, tàu chở dầu đã va phải thủy lôi khi tìm cách rời eo biển qua tuyến đường thay thế, gây ra vụ nổ có thể quan sát được từ các khu vực ven biển.

Siêu tàu chở dầu nổ tung sau khi trúng thủy lôi. Video: WANA

IRGC cảnh báo: “Số phận của mọi con tàu phớt lờ các quy định tại eo biển Hormuz là một biển lửa khủng khiếp”. Hiện chưa có thông tin về danh tính con tàu, thủy thủ đoàn hoặc thương vong có thể xảy ra.

Một ngày trước đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin về những tiếng nổ lớn tại eo biển. Đài này dẫn các nguồn tin quân sự cho biết một số tàu chở dầu sử dụng những tuyến đường Tehran coi là không được cấp phép có thể đã va phải thủy lôi tại luồng hàng hải phía nam.

Iran thông báo tái phong tỏa eo biển Hormuz vào ngày 12/7, sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nước này hôm 8/7.

Tehran cũng đe dọa nhắm mục tiêu vào những con tàu sử dụng các tuyến đường không được giới chức Iran chỉ định hoặc tìm cách đi qua eo biển mà không được Tehran cho phép.