Nữ sinh 18 tuổi Phạm Xuân Uyên mong đưa áo dài đến gần hơn với người trẻ

Sinh năm 2008, Phạm Xuân Uyên hiện là sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Sư phạm Hải Dương. Cô gái trẻ gây chú ý bởi gương mặt thanh tú, vẻ đẹp trong trẻo cùng phong thái tự tin, thanh lịch. Bên cạnh những nét duyên của tuổi 18, Xuân Uyên còn dành sự quan tâm đặc biệt cho áo dài – trang phục gắn bó với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.

Với Uyên, tình yêu áo dài không chỉ đến từ vẻ đẹp mềm mại, nền nã của trang phục. Qua mỗi tà áo, cô tìm thấy những giá trị văn hóa, dấu ấn lịch sử và nét đẹp trong tâm hồn người Việt. Bởi vậy, mỗi lần mặc áo dài cũng là một lần nữ sinh cảm nhận rõ hơn niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Từ tình cảm ấy và trang phục áo dài của Cao Thủ Vân, Xuân Uyên mong muốn góp phần đưa áo dài đến gần hơn với thế hệ trẻ. Cô cho rằng việc gìn giữ trang phục truyền thống có thể bắt đầu bằng những điều giản dị: mặc áo dài với sự trân trọng, tìm hiểu ý nghĩa văn hóa và chia sẻ tình yêu ấy với những người xung quanh.

Tình yêu áo dài gắn với trách nhiệm của người trẻ

Là gương mặt đại diện của Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam – Thành phố Hải Phòng, Phạm Xuân Uyên xem đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của một người trẻ yêu văn hóa truyền thống.

Nữ sinh mong muốn được tham gia các hoạt động quảng bá áo dài, đồng hành cùng những chương trình văn hóa, nghệ thuật. Qua đó, cô hy vọng có thể góp phần khơi dậy sự quan tâm của các bạn trẻ đối với trang phục dân tộc, để tình yêu áo dài được tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Ở tuổi 18, những mong muốn của Uyên đang bắt đầu từ chính sự gắn bó và niềm tự hào mỗi khi khoác lên mình tà áo dài. Với cô, lan tỏa văn hóa không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc lớn. Hiểu và trân trọng những giá trị gần gũi cũng là cách mỗi người góp phần gìn giữ bản sắc.

Thêm động lực từ danh hiệu Đại sứ Dạ hội

Mới đây, tại cuộc thi Nét đẹp Thanh lịch Hải Phòng, Phạm Xuân Uyên được trao danh hiệu Đại sứ Dạ hội. Kết quả này ghi nhận vẻ đẹp, phong thái trình diễn của nữ sinh, đồng thời trở thành dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của cô.

Danh hiệu mang đến cho Xuân Uyên sự tự tin và thêm động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê. Cùng với việc học, cô mong có cơ hội tham gia những hoạt động phù hợp với sở thích và những giá trị mình hướng tới, đặc biệt là các chương trình góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam.

Mang theo sức trẻ và tinh thần sẵn sàng đóng góp, Xuân Uyên hy vọng tình yêu áo dài của mình có thể được chia sẻ rộng rãi hơn, đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đó cũng là cách cô gái 18 tuổi lựa chọn để thể hiện sự gắn bó với văn hóa dân tộc: bắt đầu từ một tà áo thân quen, từ niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.