Quyết định gây chú ý của Trấn Thành

Trấn Thành bước vào điện ảnh với tư cách diễn viên trước khi chuyển dần sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Anh từng góp mặt trong Bệnh Viện Ma, Cua Lại Vợ Bầu, Trạng Quỳnh hay Đất Rừng Phương Nam. Kinh nghiệm đứng trước máy quay giúp Trấn Thành có góc nhìn riêng khi lựa chọn diễn viên, xây dựng nhân vật và tạo ra những màn kết hợp phù hợp với câu chuyện.

Bước ngoặt lớn đến với Bố Già khi Trấn Thành lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh, đồng thời tham gia viết kịch bản và đóng chính. Thành công của bộ phim mở ra chuỗi dự án giúp tên tuổi Trấn Thành gắn liền với những con số lớn tại phòng vé. Sau đó, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!! tiếp tục cho thấy tham vọng của anh trong việc xây dựng một hướng đi riêng với điện ảnh.

Trấn Thành ngày càng mạnh dạn thử nghiệm những gương mặt mới trên màn ảnh. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở doanh thu. Nếu trước đây phim của Trấn Thành từng bị nhận xét có sự lặp lại nhất định về dàn diễn viên, những dự án gần đây cho thấy đạo diễn sinh năm 1987 bắt đầu cởi mở hơn với các lựa chọn mới. Thay vì chỉ dựa vào những gương mặt đã có tên tuổi, Trấn Thành dành nhiều cơ hội hơn cho những nghệ sĩ trẻ, thậm chí có người chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Bộ Tứ Báo Thủ là một ví dụ rõ nét. Bên cạnh những diễn viên quen thuộc, bộ phim có sự góp mặt của Tiểu Vy và Kỳ Duyên, hai người đẹp vốn được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực sắc đẹp trước khi mở rộng sang diễn xuất. Việc đưa những gương mặt này vào một dự án điện ảnh lớn tạo ra sự tò mò nhất định, bởi khán giả có thêm lý do để chờ xem khả năng hóa thân của họ trên màn ảnh.

Đến Thỏ Ơi!!, cách lựa chọn diễn viên tiếp tục trở nên đáng chú ý khi Trấn Thành trao cơ hội cho nhiều cái tên có xuất phát điểm khác nhau. Pháo, LyLy, Vĩnh Đam và Văn Mai Hương cùng góp mặt trong dự án, tạo nên một dàn diễn viên không hoàn toàn dựa trên những gương mặt điện ảnh quen thuộc. Đặc biệt, việc đưa các nghệ sĩ vốn được khán giả biết đến qua âm nhạc và những lĩnh vực khác lên màn ảnh khiến bộ phim có thêm yếu tố bất ngờ.

Đạo diễn Trấn Thành và những lựa chọn diễn viên gây chú ý. Ảnh: FBNV

Đây là quyết định có tính toán bởi những gương mặt mới thường chưa bị đóng khung bởi một hình tượng diễn xuất cụ thể. Khán giả vừa tò mò về vai diễn, vừa muốn biết liệu nghệ sĩ quen thuộc trong một lĩnh vực khác có thể đáp ứng yêu cầu của điện ảnh hay không. Chính sự chưa đoán trước được này có thể trở thành một lợi thế truyền thông cho tác phẩm trước thời điểm ra rạp.

Quan trọng hơn, Trấn Thành dường như đang cho thấy khả năng nhìn thấy tiềm năng ở những người chưa được xem là diễn viên chuyên nghiệp. Thay vì chỉ sử dụng sức hút của những ngôi sao bảo chứng phòng vé, anh tìm cách tạo ra sự kết hợp giữa những cái tên quen thuộc và nhân tố mới. Nếu thành công, những gương mặt này không chỉ giúp bộ phim tạo bất ngờ mà còn có thể mở ra một hướng phát triển mới trong sự nghiệp.

Cách làm này cũng phản ánh sự thay đổi của Trấn Thành sau nhiều năm hoạt động trong điện ảnh. Từ một MC, diễn viên, anh từng bước trở thành đạo diễn và nhà sản xuất với tổng doanh thu các phim do mình đạo diễn vượt mốc 2.200 tỷ đồng. Sau Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!, Trấn Thành không còn đơn thuần thử sức phía sau máy quay mà đã hình thành một hướng đi riêng tại phòng vé Việt.

Trấn Thành không ngại trao cơ hội cho những gương mặt lần đầu thử sức với điện ảnh.

Trong cuộc sống, Trấn Thành kết hôn với Hari Won từ năm 2016. Dù đời tư thường nhận được sự quan tâm, những năm gần đây anh dành phần lớn thời gian cho công việc điện ảnh. Việc liên tục phát triển các dự án mới cho thấy đây đang là lĩnh vực được Trấn Thành ưu tiên lâu dài.

Nhìn vào những lựa chọn gần đây, điểm đáng chú ý ở Trấn Thành không chỉ là khả năng tạo ra những bộ phim có doanh thu cao mà còn nằm ở cách anh tìm kiếm và thử nghiệm những gương mặt mới. Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Pháo, LyLy, Vĩnh Đam hay Văn Mai Hương cho thấy chiến lược này ngày càng rõ nét. Nếu tiếp tục được thực hiện hiệu quả, những quyết định táo bạo ấy có thể giúp Trấn Thành vừa làm mới tác phẩm, vừa góp phần tìm kiếm thêm những nhân tố đáng chú ý cho màn ảnh Việt.