Kỳ Duyên bày tỏ với Thiên Ân sau khi chính thức chốt ngày vui

Mới đây, Đoàn Thiên Ân chia sẻ đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Trong video, cô có màn tương tác với Kỳ Duyên và không ngần ngại gọi người chị thân thiết bằng biệt danh "Bột". Cách xưng hô quen thuộc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đặc biệt, Kỳ Duyên cũng trực tiếp để lại bình luận đầy tình cảm dành cho người bạn thân: "Bột ơi, nghe Bơ gọi thì hái sao trên trời Bột cũng hái ạ".

Trong showbiz Việt, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân được xem là cặp chị em thân thiết. Hai người thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, từ những chuyến du lịch, sự kiện cho đến những lần xuất hiện với trang phục đồng điệu. Trên mạng xã hội, cả hai cũng thoải mái gọi nhau bằng những biệt danh như "My Boo", "Bột" và "Bơ", qua đó nhiều lần khiến người hâm mộ thích thú.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân được xem là cặp chị em thân thiết.

Đáng chú ý, ngày 30/10 tới đây sẽ là một ngày đặc biệt với cả Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân khi hai dự án điện ảnh mà họ tham gia cùng chính thức ra mắt khán giả. Kỳ Duyên góp mặt trong Chị Chị Em Em 3, còn Thiên Ân tham gia Án Mạng Karaoke.

Về nội dung, Chị Chị Em Em 3 lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, xoay quanh những mối quan hệ đan xen giữa tình cảm, lợi ích và những bí mật phía sau vẻ ngoài yên bình. Phim xây dựng câu chuyện dựa trên các nhân vật quen thuộc của văn hóa dân gian nhưng được tiếp cận theo hướng mới, trong đó Thị Mầu là một trong những nhân vật trung tâm.

Trong phim, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu. Nhân vật được xây dựng với tính cách sắc sảo, cá tính và vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Đây cũng là một trong những lần người đẹp thử sức với hình tượng nhân vật cổ trang trên màn ảnh rộng.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Còn Án Mạng Karaoke khai thác câu chuyện điều tra một vụ án xảy ra tại homestay trên núi. Bà Thủy (Vân Dung) được phát hiện tử vong sau một buổi karaoke, khiến những người có mặt tại đây lần lượt trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Mỗi nhân vật đều mang những bí mật riêng, tạo nên chuỗi tình tiết phục vụ quá trình tìm kiếm hung thủ.

Thiên Ân vào vai Tâm, một trong những người có mặt tại homestay vào thời điểm xảy ra án mạng. Sau cái chết của bà Thủy, Tâm tham gia lần tìm các manh mối để xác định hung thủ, đồng thời bản thân cô cũng không hoàn toàn nằm ngoài diện nghi vấn. Vai diễn đưa Thiên Ân đến với màu sắc điều tra, bí ẩn và tâm lý trên màn ảnh rộng.

Với sự đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Chị Chị Em Em 3 và Án Mạng Karaoke hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại phòng vé cuối tháng 10.