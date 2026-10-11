YG gây tranh cãi vì không cho phép sử dụng hình ảnh BLACKPINK trong phim tài liệu về Lisa

Bộ phim tài liệu Always Lalisa về Lisa (BLACKPINK) dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 12/10, thu hút sự chú ý khi hé lộ những góc nhìn khác về hành trình trưởng thành và phát triển sự nghiệp của nữ thần tượng người Thái Lan. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm dành cho dự án, những chia sẻ mới đây của đạo diễn Sue Kim về quá trình thực hiện bộ phim cũng khiến YG Entertainment trở thành tâm điểm tranh luận.

Always Lalisa từng được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, nơi tác phẩm bước đầu thu hút sự chú ý của công chúng. Trong các hoạt động quảng bá trước ngày phát hành chính thức, Lisa cùng đạo diễn Sue Kim đã chia sẻ về quá trình xây dựng bộ phim, cũng như những khó khăn mà ê-kíp gặp phải khi muốn tái hiện chặng đường sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Theo Sue Kim, mục tiêu của cô không chỉ dừng lại ở việc thực hiện một bộ phim về ngôi sao Kpop. Đạo diễn mong muốn khắc họa sâu hơn hành trình trưởng thành, quá trình khám phá bản thân và những lựa chọn của Lisa khi bước ra khỏi khuôn khổ hoạt động nhóm để phát triển sự nghiệp solo.

"Đó là một bộ phim về một người đã đạt được rất nhiều thành công trong một nhóm nhạc nữ Kpop, nhưng chúng tôi tập trung vào khoảng thời gian một năm cô ấy rời xa ánh đèn sân khấu, khám phá bản thân và tìm ra con đường mới cho sự nghiệp solo của mình", Sue Kim chia sẻ.

Tuy nhiên, quá trình hiện thực hóa ý tưởng này không diễn ra hoàn toàn như mong đợi. Đạo diễn cho biết ê-kíp không được cấp phép sử dụng các bản nhạc và đoạn phim có liên quan đến BLACKPINK, khiến một phần nội dung dự kiến về những năm đầu sự nghiệp của Lisa không thể xuất hiện trong tác phẩm.

"Mặc dù đã cố gắng hết sức, chúng tôi vẫn không được phép cấp phép sử dụng âm nhạc hay đoạn phim, nên mọi chuyện kết thúc ở đó. Đó là lần tương tác duy nhất của chúng tôi với công ty quản lý cũ của cô ấy, và một phần nhỏ kiến thức về Kpop mà tôi muốn đưa vào dự án cũng không thể thực hiện được", nữ đạo diễn cho biết.

Những chia sẻ này nhanh chóng được cộng đồng người hâm mộ chú ý sau khi cuộc phỏng vấn được công bố. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng với YG Entertainment, cho rằng việc không cấp phép sử dụng tư liệu đã hạn chế khả năng tái hiện đầy đủ hành trình hoạt động nghệ thuật của Lisa, đặc biệt là giai đoạn cô tạo dựng tên tuổi cùng BLACKPINK.

Một số người hâm mộ cho rằng động thái của công ty thiếu thiện chí, nhất là khi Lisa đã phát triển các hoạt động cá nhân bên ngoài YG Entertainment. Họ đặt câu hỏi về lý do công ty không hỗ trợ dự án, đồng thời bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ có thể chủ động hơn trong việc lưu giữ và kể lại câu chuyện sự nghiệp của mình.

Bên cạnh đó, một bộ phận người hâm mộ còn suy đoán việc từ chối cấp phép có thể xuất phát từ những bất đồng giữa Lisa và công ty quản lý cũ. Tuy nhiên, đây mới là những suy đoán trên mạng xã hội. Những thông tin được công bố hiện chưa đủ cơ sở để khẳng định quyết định của YG Entertainment xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hay nhằm gây khó khăn cho nữ ca sĩ.

Về bản chất, hình ảnh và âm nhạc được sử dụng trong phim tài liệu có thể liên quan đến các quyền sở hữu trí tuệ và thỏa thuận cấp phép. Việc Lisa rời công ty để phát triển sự nghiệp cá nhân không đồng nghĩa cô hoặc ê-kíp sản xuất đương nhiên được quyền sử dụng mọi tư liệu thuộc về BLACKPINK. Vì vậy, cần có thêm thông tin từ các bên liên quan để làm rõ cơ sở của quyết định nói trên.

Dẫu vậy, câu chuyện vẫn đặt ra vấn đề đáng chú ý về cách lưu giữ và tái hiện di sản nghệ thuật của một nghệ sĩ sau khi thay đổi đơn vị quản lý. Với những thần tượng đã có nhiều năm hoạt động trong một nhóm nhạc, các tư liệu về giai đoạn này không chỉ có ý nghĩa về mặt bản quyền mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kể lại hành trình trưởng thành, những cột mốc nghề nghiệp và quá trình hình thành bản sắc cá nhân.

Lisa hiện phát triển sự nghiệp solo thông qua công ty riêng LLOUD, trong khi các hoạt động nhóm của BLACKPINK vẫn thuộc YG Entertainment. Hai hướng hoạt động này cho thấy ranh giới giữa sự nghiệp cá nhân và những sản phẩm gắn với nhóm nhạc vẫn là vấn đề cần được xử lý trên cơ sở các thỏa thuận cụ thể.

Trong bối cảnh đó, việc Always Lalisa không thể sử dụng một số tư liệu liên quan đến BLACKPINK có thể khiến câu chuyện về những năm đầu sự nghiệp của Lisa thiếu đi một phần chất liệu quan trọng. Đối với khán giả, đây cũng là giai đoạn giúp lý giải quá trình nữ ca sĩ từ một thành viên của nhóm nhạc toàn cầu trở thành nghệ sĩ solo với định hướng riêng.

Tranh cãi hiện chủ yếu xuất phát từ chia sẻ của đạo diễn và phản ứng của người hâm mộ. Khi chưa có phản hồi đầy đủ từ YG Entertainment, vẫn cần thận trọng trước những nhận định cho rằng công ty cố tình gây khó dễ cho Lisa. Dù vậy, sự việc cho thấy các vấn đề về quyền sử dụng tư liệu, sự hợp tác giữa nghệ sĩ và công ty quản lý cũ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách câu chuyện nghệ thuật của một ngôi sao được kể lại trước công chúng.