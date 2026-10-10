Hơn 250 cảnh sát đồng loạt khám xét 5 doanh nghiệp quan trắc môi trường

Clip cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố.

Ngày 10/10, Công an TPHCM thông tin về kết quả điều tra các sai phạm trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can để điều tra về các tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 và “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm nhiều giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và nhân viên của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường, cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác.

Hơn 250 cảnh sát đồng loạt khám xét 6 địa điểm

Theo Công an TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng PC03 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Ban chuyên án họp bàn về vụ án.

Ngày 24/9, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM được chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt khám xét 6 địa điểm thuộc 5 đơn vị, gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 288 thùng tài liệu, 163 CPU, 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường cùng 22 con dấu các loại.

Lực lượng chức năng khám xét các công ty.

Cơ quan điều tra cũng mời 158 người liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đến làm việc, thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

Chỉnh sửa số liệu ô nhiễm, tìm cách tiêu hủy chứng cứ

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để can thiệp, chỉnh sửa các thông số môi trường.

Đáng chú ý, những chỉ số môi trường vượt quy chuẩn bị chỉnh sửa thành đạt quy chuẩn hoặc được ghi nhận thấp hơn kết quả thực tế.

Công an xác định quá trình thực hiện hành vi vi phạm có sự móc ngoặc, chỉ đạo và phân công giữa các đối tượng một cách chặt chẽ, tinh vi. Khi phát hiện bị điều tra, một số đối tượng còn tìm cách tiêu hủy hoặc thay đổi tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan nhằm che giấu hành vi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã thu thập, khôi phục và củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý những người liên quan.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an.

Trong số 21 bị can bị bắt tạm giam có Đoàn Thị Thủy (SN 1980), Giám đốc kỹ thuật Công ty Đại Phú; Nguyễn Đình Lê Đại (SN 1990) và Lâm Đức Tráng (SN 1985), từng giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam ở các giai đoạn khác nhau.

Ngoài ra còn có Nguyễn Như Hiển (SN 1980), Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Đinh Tấn Thu (SN 1978), Giám đốc Công ty Môi trường Phương Nam; Hoàng Hoài (SN 1977), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Navitek, cùng nhiều lãnh đạo, nhân viên khác.

Một số bị can là lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động ngoài lĩnh vực quan trắc môi trường, bị điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa các khoản chi phí phát sinh.

Danh sách các bị can liên quan vụ án.

Theo Công an TPHCM, các vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài, liên quan nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường.

Việc làm sai lệch kết quả quan trắc không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM đồng thời khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, kiểm nghiệm môi trường phải bảo đảm tính trung thực, khách quan của kết quả phân tích; tuyệt đối không can thiệp, chỉnh sửa số liệu vì lợi ích kinh tế hoặc theo yêu cầu của khách hàng.