Mỹ cảnh báo ngừng chia sẻ tình báo nếu Ukraine còn nhắm vào nhà máy lọc dầu Nga

Theo hãng thông tấn Axios, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner ngày 9/10 đã có cuộc họp kéo dài khoảng 8 tiếng ở Miami với phái đoàn Ukraine.

Trong cuộc gặp, các đặc phái viên Mỹ đã thông báo với Ukraine về việc Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, đồng thời cảnh báo Kiev có thể bị ngắt kết nối khỏi hệ thống tình báo của Mỹ nếu còn nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

"Ông Witkoff và ông Kushner nói quyết định của Tổng thống Trump xuất phát từ việc Ukraine nhiều lần phớt lờ những đề nghị ngừng tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga, điều đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng Mỹ", nguồn tin của Axios cho biết.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ảnh: Bloomberg

Axios sau đó cũng dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ rằng, Tổng thống Trump quyết định đạt thỏa thuận về dầu diesel với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phớt lờ khoảng 6 yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Nga.

"Ông Zelensky đã đánh giá sai tình hình. Ông ấy đã làm xói mòn thiện chí mà bản thân xây dựng được với Tổng thống Donald Trump suốt 6 tháng qua", một quan chức Mỹ nói với Axios.

Trước đó, Tổng thống Trump từng khẳng định rằng những đợt tập kích của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu Nga mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt diesel trên toàn cầu, không phải xung đột Trung Đông.

Ở thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Mỹ và Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về báo cáo của Axios. Theo kế hoạch dự kiến, ông Witkoff và ông Kushner có thể tới Moscow vào cuối tháng 10 để tiến hành một vòng đàm phán khác với Tổng thống Putin.