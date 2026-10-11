Ngoại thương tiếp tục dẫn đầu số thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Tối 10/10, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với sự tranh tài của 53 thí sinh. Trong đó, trường ĐH Ngoại thương có 4 đại diện, là trường đại học có nhiều thí sinh góp mặt tại vòng thi này nhất.

Mở đầu đêm thi, các cô gái trình diễn bộ sưu tập áo dài “Dọc miền di sản” của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân, sau đó bước vào phần thi áo tắm. Kết quả, Lê Phương Nghi (SBD 031), Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090) và Đinh Diệu Anh (SBD 186) cùng được gọi tên trong top 32, tiếp tục tranh tài ở phần thi dạ hội.

Trong những bộ đầm lộng lẫy, ba đại diện Ngoại thương thể hiện phong thái điềm tĩnh và kỹ năng trình diễn trước Ban giám khảo. Cả ba đều được xướng tên trong top 25, giúp nhà trường tiếp tục dẫn đầu số lượng thí sinh tại vòng Chung kết toàn quốc.

Lê Phương Nghi nổi bật trong đầm dạ hội với phần thân ôm đính kết cầu kỳ và tà voan dài tạo vẻ mềm mại khi trình diễn.

Lê Phương Nghi (sinh năm 2006, quê Gia Lai) đang theo học chương trình Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu trường ĐH Ngoại thương ở TP. HCM. Cô là Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 (FTUCharm 2025), sở hữu IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5.

Vũ Thị Khánh Vi diện đầm dạ hội với thiết kế trễ vai, họa tiết đính kết chạy dọc thân váy và phần tà dài thướt tha.

Vũ Thị Khánh Vi (sinh năm 2004, quê Ninh Bình) là cựu sinh viên khoa Kinh tế Quốc tế, tốt nghiệp loại Xuất sắc sau 3,5 năm. Bên cạnh kết quả học tập, cô tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội và từng giành danh hiệu Người đẹp Toàn năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2023.

Đinh Diệu Anh chọn bộ váy từng được Phan Phương Oanh mặc trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 với mong muốn “lấy vía” may mắn.

Trong khi đó, Đinh Diệu Anh (sinh năm 2003, quê Hà Nội) tốt nghiệp hai chương trình Tiếng Anh thương mại và Kinh tế đối ngoại với kết quả Xuất sắc và Giỏi. Tại Duyên dáng Ngoại thương 2023, cô giành các danh hiệu Á khôi, Hoa khôi Nhân ái và Hoa khôi Tài năng.

Từ Duyên dáng Ngoại thương đến Hoa hậu Việt Nam, ba đại diện cùng mang theo trải nghiệm từ sân chơi sinh viên để thử sức ở cuộc thi quy mô toàn quốc. Kết quả tại đêm Chung khảo cũng mang đến niềm vui cho thầy cô, bạn bè và mở ra cơ hội để các cô gái tiếp tục thể hiện bản thân ở chặng thi tiếp theo.

ThS Đoàn Anh Tuấn (Bí thư Đoàn Thanh niên trường ĐH Ngoại thương) chia sẻ: “Điều quan trọng hơn thành tích là qua mỗi sân chơi, các bạn đã hiểu rõ bản thân, nhận ra thế mạnh và có thêm sự tự tin để bước ra những môi trường lớn hơn”. Anh nhấn mạnh: “Sự tự tin sẽ đến từ tri thức, khả năng ứng xử và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là một trong những mục tiêu đào tạo mà Nhà trường luôn hướng đến thông qua 6 giá trị cốt lõi là ‘Sáng tạo, Xuất sắc, Trách nhiệm, Bản lĩnh, Đa dạng, Hoà hợp’”.

Trong nhiều năm qua, nhiều gương mặt từng theo học tại trường ĐH Ngoại thương đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam, như Mai Phương Thúy năm 2006, Nguyễn Cao Kỳ Duyên năm 2014 và Đỗ Mỹ Linh năm 2016.

Các thí sinh tập luyện, hoàn thiện kỹ năng trình diễn trước đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Về kỳ vọng tại Chung kết năm nay, ThS Đoàn Anh Tuấn bày tỏ: “Nếu một sinh viên Ngoại thương đăng quang, đó chắc chắn sẽ là niềm vui và niềm tự hào lớn đối với thầy cô, sinh viên và các thế hệ cựu sinh viên nhà trường. Tuy nhiên, kỳ vọng không nên trở thành áp lực buộc các bạn phải giành vương miện. Khi đại diện cho tuổi trẻ Ngoại thương, điều chúng tôi mong nhất là các bạn bước vào chung kết với tâm thế vững vàng, dám thể hiện cá tính, có quan điểm văn minh và ứng xử chân thành”.

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11. Cùng 22 thí sinh còn lại, Phương Nghi, Khánh Vi và Diệu Anh sẽ tiếp tục tranh tài trên hành trình hướng đến bốn trụ cột: Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến.

Trước chặng thi về đích, ThS Đoàn Anh Tuấn nhắn gửi: “Chúng tôi sẽ cổ vũ hết mình, nhưng cũng muốn nhắn gửi rằng: Hãy nỗ lực cho kết quả tốt nhất, đồng thời tận hưởng và học hỏi từ hành trình này. Vương miện là một thành quả đáng quý; còn sự trưởng thành và khả năng tạo ra những giá trị tích cực sau cuộc thi mới là điều chúng tôi kỳ vọng lâu dài”.

Ảnh: BTC