'Sẽ về Thủ đô' - Cuộc trở về của người cha trong tiếng đàn của con

PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương – con trai nhạc sĩ Huy Du đệm đàn piano trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 10/10 tại Hà Nội. (Ảnh: Hạnh An An)

Có những lời hẹn phải đi qua chiến tranh mới thành hiện thực. Và có những giai điệu, dù thời gian trôi qua bao lâu, vẫn giữ nguyên sức lay động của ngày đầu cất lên. Sẽ về Thủ đô của nhạc sĩ Huy Du là một lời hẹn như thế.

Tác phẩm ra đời trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, khi người nhạc sĩ trẻ phải rời Hà Nội, mang theo nỗi nhớ da diết về thành phố nơi mình đã lớn lên. Hồ Gươm, Hồ Tây, chợ Đồng Xuân, dòng Nhị Hà… những địa danh thân thuộc hòa cùng khí thế kháng chiến, kết tinh thành niềm tin son sắt vào ngày trở lại: “Ngày mai sẽ về Thủ đô đắp xây chốn xưa”.

Tám năm sau, ngày 10/10/1954, Hà Nội được giải phóng. Lời hẹn gửi vào âm nhạc đã trở thành hiện thực lịch sử.

Tối 10/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Sẽ về Thủ đô một lần nữa vang lên qua tiếng hát NSND Tấn Minh, với phần đệm piano của PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương – con trai nhạc sĩ Huy Du.

NSND Tấn Minh hát “Sẽ về Thủ đô” cùng dàn nhạc giao hưởng và phần đệm piano của PGS. TS. Nguyễn Huy Phương con trai của nhạc sĩ Huy Du. (Ảnh: Hạnh An An)

NSND Tấn Minh mang đến tác phẩm chất giọng trầm ấm, giàu tự sự, để nỗi nhớ và niềm tin trong ca khúc lắng sâu vào lòng người nghe. Tiếng hát ấy hòa quyện cùng tiếng đàn dương cầm của Nguyễn Huy Phương và âm thanh giàu màu sắc của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, đưa những giai điệu từng được viết nên giữa năm tháng chiến tranh trở về đầy xúc động, mang theo nỗi nhớ Hà Nội, niềm tin chiến thắng và lời hẹn ước của một thế hệ đã đi qua những năm tháng không thể nào quên.

Điều khiến tiết mục trở nên đặc biệt chính là sự hiện diện của Nguyễn Huy Phương bên cây đàn piano. Anh không chỉ là người nghệ sĩ đồng hành cùng ca sĩ, mà còn là người con đang tiếp nối di sản âm nhạc của cha mình. Trong khoảnh khắc ấy, quá khứ và hiện tại dường như gặp nhau; lịch sử không còn xa xôi mà trở nên gần gũi qua từng câu hát, từng tiếng đàn.

Chia sẻ về khoảnh khắc ấy, Nguyễn Huy Phương cho biết, trong những trang hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp của cha, câu chuyện ra đời của Sẽ về Thủ đô luôn khiến anh đặc biệt xúc động. Được biểu diễn lại tác phẩm ngay giữa lòng Hà Nội, anh càng cảm nhận sâu sắc tình yêu Thủ đô mà người nhạc sĩ đã gửi vào âm nhạc, cũng như niềm tin và khát vọng của cả một thế hệ đã đi qua chiến tranh.

“Với tôi, đây không chỉ là một lần biểu diễn, mà còn là một cuộc gặp gỡ rất riêng với cha, qua âm nhạc, ký ức và tình yêu Hà Nội”, anh chia sẻ.

Khi giai điệu khép lại, những tràng pháo tay giòn giã vang lên từ khán phòng như lời tri ân dành cho các nghệ sĩ, cho nhạc sĩ Huy Du và cho cả một thế hệ đã gửi tuổi trẻ, niềm tin vào ngày Hà Nội được giải phóng. Đó không chỉ là sự tán thưởng dành cho một tiết mục biểu diễn, mà còn là sự đồng cảm của khán giả trước một lời hẹn lịch sử vẫn vẹn nguyên sức lay động sau tám thập niên.

Không chỉ là người nghệ sĩ đồng hành cùng ca sĩ, Nguyễn Huy Phương còn là người con đang tiếp nối di sản âm nhạc của cha mình. (Ảnh: Hạnh An An)

Hà Nội hôm nay đã đổi thay, nhưng những lời hẹn của quá khứ vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi độ tháng Mười về, Sẽ về Thủ đô nhắc chúng ta nhớ rằng phía sau ngày chiến thắng là nỗi nhớ của những người ra đi, niềm tin của những người ở lại và khát vọng dựng xây một thành phố hòa bình.

Trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, tiếng hát NSND Tấn Minh và tiếng đàn của Nguyễn Huy Phương đã cùng đưa lời hẹn của Huy Du trở lại với công chúng. Người cha không hiện diện bằng hình hài, nhưng vẫn trở về trong từng giai điệu; người con không chỉ chơi đàn, mà còn tiếp tục câu chuyện âm nhạc cha mình để lại.

Có những người đã trở về với Hà Nội từ tám thập niên trước. Có những người trở về bằng ký ức, bằng tiếng hát, bằng tiếng đàn. Và có những cuộc trở về, như cuộc gặp gỡ của Nguyễn Huy Phương với cha mình qua Sẽ về Thủ đô, sẽ còn ngân mãi trong lòng người, chừng nào Hà Nội vẫn là miền thương nhớ của những thế hệ Việt Nam.