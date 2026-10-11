Khán giả phản ứng khi con trai Vân Dung nói lời tạm biệt

Sau khi Mùa Hè Năm Ấy chính thức khép lại với tập 27, Long Vũ có động thái khiến nhiều khán giả chú ý khi đăng dòng trạng thái ngắn gọn trên trang cá nhân: "TẠM BIỆT MÙA HÈ NĂM ẤY". Bên dưới bài viết, nhiều khán giả để lại lời chúc và chia sẻ cảm xúc sau khi đồng hành cùng bộ phim, đồng thời dành sự quan tâm cho vai Nguyên Khánh do nam diễn viên đảm nhận.

Long Vũ nói lời tạm biệt Mùa Hè Năm Ấy sau khi bộ phim khép lại với tập 27. Ảnh: NSX

Một khán giả đặc biệt ấn tượng với cách bộ phim xử lý tập cuối, nhất là cú twist khi những biến cố kéo dài 10 năm được hé lộ chỉ là giấc mơ của Khánh: "Khen cho ai dựng phim của tập cuối Mùa Hè Năm Ấy hay quá, khoái cái đoạn Khánh nằm mơ chu cái mỏ ra bị nắm lại ý. Tạm biệt các diễn viên! Tạm biệt Khánh và Mùa Hè Năm Ấy".

Bình luận cho thấy một bộ phận khán giả không chỉ chú ý đến diễn biến câu chuyện mà còn ghi nhớ những chi tiết hài hước, đáng yêu của nhân vật Khánh do Long Vũ đảm nhận trong tập cuối. Sau hàng loạt biến cố tưởng như kéo dài suốt một thập kỷ, việc câu chuyện trở về thời điểm Khánh vẫn là học sinh khiến cái kết mang màu sắc nhẹ nhàng hơn.

Một khán giả khác dành lời chúc cho Long Vũ cùng ê-kíp, đồng thời cho biết Mùa Hè Năm Ấy giúp họ nhìn thấy thêm những khả năng khác của nam diễn viên. Một khán giả chia sẻ: "Chúc mừng cậu và các diễn viên của mùa hè năm ấy. Tớ cũng biết đến cậu qua 1 số phim truyền hình những năm gần đây và qua phim mùa hè năm ấy tớ cũng mới được biết là cậu không chỉ diễn xuất tự nhiên mà cậu còn có thể đánh guitar vs hát cũng hay". Bên cạnh diễn xuất, khả năng chơi guitar và ca hát của Long Vũ cũng được khán giả nhắc đến như một điểm thú vị trong quá trình theo dõi bộ phim. Đây là những yếu tố giúp hình ảnh Nguyên Khánh có thêm màu sắc của một chàng trai tuổi mới lớn, bên cạnh những diễn biến tình cảm với Kim Phương.

Không chỉ nhận xét về vai diễn, Long Vũ còn được khán giả dành lời khen về ngoại hình và sức hút trên màn ảnh. Một bình luận ngắn gọn viết: "Long vũ diễn viên trẻ đẹp trai, rất duyên, đóng phim rất đạt". Những phản hồi này phần nào cho thấy Long Vũ tiếp tục nhận được sự quan tâm sau thành công của nhân vật Chải trong Đi giữa trời rực rỡ. Với Mùa Hè Năm Ấy, nam diễn viên một lần nữa đảm nhận hình tượng chàng trai trẻ giàu tình cảm, nhưng Nguyên Khánh có những nét riêng khi câu chuyện tập trung nhiều hơn vào tình bạn, tình yêu tuổi học trò và quá trình nhân vật nhận ra cảm xúc thật của mình.

Trong phim, Long Vũ vào vai Nguyên Khánh ở độ tuổi 17-18. Khánh là một chàng trai có phần bồng bột, đôi lúc nông nổi nhưng chân thành với những người mình yêu quý. Mối quan hệ giữa anh và Kim Phương do Lê Lưu Ly thủ vai mang màu sắc đặc trưng của tình yêu tuổi học trò, với những rung động đầu đời, hiểu lầm và cả sự vụng về khi cả hai chưa đủ trưởng thành để nói rõ cảm xúc.

Tập cuối tạo dấu ấn với cú bẻ lái khi toàn bộ những biến cố xảy ra trong tương lai của Khánh và Phương được hé lộ chỉ là giấc mơ kéo dài khoảng 10 phút. Khánh tỉnh dậy trong công viên quen thuộc, vẫn là cậu học sinh cấp 3 đang nằm gối đầu lên chân Phương. Sau giấc mơ, Khánh dường như hiểu rõ hơn điều mình cần làm với mối quan hệ cùng Phương. Thay vì tiếp tục giấu cảm xúc, anh nhận ra cả hai cần thành thật với nhau. Đây cũng là cách bộ phim đưa nhân vật trở lại điểm xuất phát, nhưng với một sự thay đổi trong nhận thức.

Khán giả dành nhiều lời khen cho Long Vũ và vai Nguyên Khánh sau tập cuối Mùa Hè Năm Ấy. Ảnh: NSX

Đáng chú ý, Mùa Hè Năm Ấy còn là dự án đặc biệt với Long Vũ khi anh lần đầu có cơ hội đứng chung khung hình với mẹ ruột là NSND Vân Dung. Trong phim, hai người không đóng vai mẹ con mà thuộc hai tuyến nhân vật khác nhau, vì vậy những khoảnh khắc xuất hiện chung của cả hai nhận được sự chú ý từ khán giả.

Sau khi bộ phim kết thúc, dòng trạng thái “TẠM BIỆT MÙA HÈ NĂM ẤY” của Long Vũ vì thế không chỉ là lời chia tay với một dự án. Những bình luận của khán giả cho thấy hành trình của Khánh vẫn để lại những ấn tượng nhất định, từ cách nhân vật thể hiện tình cảm, những khoảnh khắc hài hước trong tập cuối cho đến hình ảnh một chàng trai tuổi 17-18 với nhiều năng lượng và sự chân thành.

Với Long Vũ, Mùa Hè Năm Ấy khép lại nhưng cũng tiếp tục nối dài hành trình của nam diễn viên sau Đi giữa trời rực rỡ. Từ những phản hồi dành cho Nguyên Khánh, có thể thấy khán giả không chỉ ghi nhớ một nhân vật tuổi học trò giàu tình cảm mà còn dành sự quan tâm cho những khả năng khác của Long Vũ trên màn ảnh. Đây cũng là động lực để nam diễn viên tiếp tục thử sức với những màu sắc nhân vật mới trong thời gian tới.

Sau hai vai diễn được chú ý liên tiếp, khán giả hiện chờ đợi Long Vũ sẽ lựa chọn dự án tiếp theo như thế nào và liệu anh có tiếp tục gắn với hình tượng những chàng trai trẻ giàu cảm xúc hay thử sức ở một dạng vai khác. Sự quan tâm dành cho nam diễn viên sau khi Mùa Hè Năm Ấy khép lại cho thấy hành trình phía trước của Long Vũ vẫn đang nhận được nhiều kỳ vọng.