Bầu trời Hà Nội bừng sáng trong màn pháo hoa đẹp như tranh

Đúng 21h, những chùm pháo hoa đầu tiên bung nở rực rỡ trên bầu trời, soi bóng xuống mặt nước lung linh sắc màu.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm được bố trí 1.725 quả pháo tầm cao kết hợp cùng pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật trên mặt hồ.

Tiết trời Hà Nội dịp tháng 10 mát mẻ, quang đãng tạo điều kiện thuận lợi để người dân xuống phố xem bắn pháo hoa.

Điểm cầu tại tuyến phố Quảng Khánh giáp hồ Tây (phường Tây Hồ) thu hút sự quan tâm lớn nhờ quy mô hoành tráng với 1.800 quả pháo tầm cao, cùng điểm nhấn đặc biệt là 200 quả pháo nổ nước và 900 giàn hỏa thuật trên mặt hồ.

Điểm nhấn tại hồ Tây là sự kết hợp độc đáo giữa pháo hoa tầm cao cùng pháo nổ nước và hoả thuật, tạo nên những hiệu ứng ánh sáng vô cùng mãn nhãn.

Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đúng 21h15, những loạt pháo hoa dồn dập cuối cùng bung nở, khép lại 15 phút trình diễnrực rỡ trên bầu trời Hà Nội, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và du khách.

Không chỉ là màn trình diễn ánh sáng, đêm pháo hoa còn là dịp để các gia đình, nhóm bạn cùng ra phố, tận hưởng không khí lễ hội của Thủ đô.