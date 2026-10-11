[Video] Tài khoản chứng khoán, viễn thông, mạng xã hội phải liên kết VNeID trước ngày 31/12
Tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID chậm nhất ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.
Cụ thể, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tai-khoan-chung-khoan-vien-thong-mang-xa-hoi-phai-lien-ket-vneid-truoc-ngay-3112-post994400.html