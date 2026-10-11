Lisa lập kỷ lục K-pop với MV đạt 200 triệu lượt xem nhanh chóng

MV “SaWaDiKa” của Lisa vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube sau khoảng 34 ngày phát hành

Theo thông tin được công bố, MV SaWaDiKa của Lisa đã chính thức cán mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube sau khoảng 34 ngày phát hành. Sản phẩm ra mắt ngày 4.9, vào lúc 9h theo giờ Hàn Quốc, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tính đến ngày 11.10, MV tiếp tục đạt khoảng 203 triệu lượt xem.

Với thành tích này, Lisa trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên có MV phát hành trong năm 2026 đạt 200 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Cột mốc đáng chú ý tiếp tục bổ sung vào danh sách thành tích mà nữ ca sĩ đạt được trong quá trình phát triển sự nghiệp cá nhân.

SaWaDiKa là đĩa đơn mở đường cho dự án âm nhạc mới của Lisa. Ngay từ khi ra mắt, sản phẩm đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ quốc tế, góp phần duy trì sức nóng của nữ thần tượng Thái Lan trong cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ K-pop.

Đáng chú ý, thành tích 200 triệu lượt xem được thiết lập chỉ sau hơn một tháng phát hành. Đây là tốc độ tăng trưởng ấn tượng đối với một sản phẩm âm nhạc, phản ánh khả năng thu hút khán giả của Lisa trên các nền tảng trực tuyến.

Là một trong bốn thành viên của Blackpink, Lisa đã xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo tại nhiều quốc gia. Không chỉ gây chú ý bởi khả năng trình diễn và vũ đạo, cô còn từng bước khẳng định dấu ấn riêng thông qua các sản phẩm âm nhạc solo.

Những năm gần đây, Lisa đẩy mạnh hoạt động cá nhân, mở rộng phạm vi hợp tác và phát triển hình ảnh nghệ sĩ quốc tế. Các dự án riêng giúp cô tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả, đồng thời tạo dựng vị trí độc lập bên cạnh danh tiếng có được từ Blackpink.

Thành công của SaWaDiKa tiếp tục cho thấy lợi thế của Lisa trong việc thu hút sự chú ý đối với những sản phẩm mới. Đặc biệt, việc MV đạt hàng trăm triệu lượt xem trong thời gian ngắn góp phần khẳng định khả năng duy trì sức hút của nữ ca sĩ khi hoạt động độc lập.

Lisa gây ấn tượng với hình ảnh cá tính và vũ đạo trong MV "SaWaDiKa"

Trong bối cảnh thị trường K-pop liên tục xuất hiện những sản phẩm mới, YouTube vẫn là một trong những nền tảng quan trọng để đánh giá mức độ quan tâm của khán giả đối với nghệ sĩ.

Dù lượt xem không phải tiêu chí duy nhất phản ánh chất lượng hay thành công thương mại của một ca khúc, việc nhanh chóng chinh phục cột mốc 200 triệu vẫn là thành tích đáng chú ý.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của SaWaDiKa được ghi nhận tại thời điểm đạt cột mốc, khi cuộc cạnh tranh giữa các sản phẩm K-pop phát hành trong năm 2026 vẫn tiếp tục.

Với thành tích mới, Lisa một lần nữa cho thấy sức hút của mình không chỉ đến từ danh tiếng của Blackpink mà còn từ khả năng phát triển sự nghiệp độc lập. Cột mốc 200 triệu lượt xem của SaWaDiKa được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho những dự án âm nhạc tiếp theo của nữ ca sĩ.