Siêu mẫu Thanh Hằng gặp gỡ hai nam thần Thái Lan trên đất Singapore

Từ ngày 7/10 đến 10/10, siêu mẫu Thanh Hằng có chuyến công tác tại Singapore, tham dự một sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong khu vực. Đáng chú ý, tại đây, nữ siêu mẫu Việt Nam có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng hai nam thần Thái Lan đang được đông đảo khán giả trẻ yêu thích là Fourth Nattawat và Pond Naravit.

Siêu mẫu Thanh Hằng cùng hai nam thần Thái Lan là Fourth Nattawat (ngoài cùng bên phải) và Pond Naravit.

Sự xuất hiện của Thanh Hằng bên cạnh hai mỹ nam xứ chùa Vàng nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Trong khi Fourth Nattawat và Pond Naravit gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, trẻ trung thì đại diện Việt Nam cũng không hề lép vế với phong thái tự tin, sang trọng cùng thần thái của một siêu mẫu hàng đầu.

Đặc biệt, nhiều khán giả dành lời khen cho Thanh Hằng khi xuất hiện tại sự kiện quốc tế. Không ít ý kiến nhận xét nữ siêu mẫu vẫn giữ được sức hút riêng khi đứng cạnh những ngôi sao trẻ đang sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trong khu vực. Cụm từ "thần thái ngút ngàn" cũng được một số khán giả sử dụng để khen ngợi phong độ của Thanh Hằng.

Được biết, Pond Naravit năm nay 25 tuổi, là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Thái Lan. Nam diễn viên từng góp mặt trong các tác phẩm như Loneliness Society, Our Skyy 2, We Are,... Nhờ ngoại hình nổi bật cùng những vai diễn được giới trẻ quan tâm, Pond Naravit dần xây dựng được lượng người hâm mộ ở nhiều quốc gia.

Trong khi đó, Fourth Nattawat năm 22 tuổi, cũng là mỹ nam đang nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả trẻ. Anh từng tham gia các bộ phim như My School President, Moonlight Chicken,... và gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, năng động.

Việc Thanh Hằng có dịp gặp gỡ hai ngôi sao Thái Lan vì thế trở thành một khoảnh khắc thú vị, cho thấy sự giao lưu giữa những nghệ sĩ thuộc các thế hệ và lĩnh vực khác nhau trong khu vực.

Siêu mẫu Thanh Hằng cũng tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động khác trong chuyến công tác.

Chia sẻ về chuyến công tác lần này, Thanh Hằng bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ những người bạn quốc tế và có cơ hội giới thiệu những nét đẹp của Việt Nam.

"Đây quả thực là một ngày vui và đáng nhớ khi tôi được gặp bạn bè các nước để chia sẻ những điều đẹp đẽ của đất nước mình. Ban tổ chức cũng chăm sóc khách mời rất tốt, tạo cho tôi những kỷ niệm đáng nhớ", Thanh Hằng chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Hằng vẫn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng của làng thời trang Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ siêu mẫu duy trì sức hút nhờ phong cách chuyên nghiệp, hình ảnh chỉn chu và sự tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Hằng vẫn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng của làng thời trang Việt Nam.

Chuyến công tác Singapore lần này không chỉ mang đến cho Thanh Hằng những trải nghiệm đáng nhớ mà còn là dịp để nữ siêu mẫu giao lưu với các nghệ sĩ quốc tế. Đặc biệt, những lời khen từ khán giả dành cho Thanh Hằng khi đứng cạnh hai nam thần Thái Lan phần nào cho thấy sức hút bền bỉ của cô sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.