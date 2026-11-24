Điểm trường Tung, bản Xa Lao, xã Trung Lý.

Cách trung tâm xã khoảng 15km, chúng tôi men theo con đường đất uốn lượn bên sườn núi còn phủ đầy sương sớm để vào bản Tung (nay là bản Xa Lao), xã Trung Lý. Đường vào bản quanh co, lổn nhổn đá, nhiều đoạn dốc dựng đứng. Bao năm, người dân vẫn gùi ngô, sắn, địu con vượt những con dốc cheo leo để ra trung tâm xã, đến chợ, đến trường.

Và, với trẻ em nơi đây, hành trình tìm con chữ cũng bắt đầu từ con đường nhọc nhằn ấy.

Nằm bên dòng suối Tung, điểm trường hiện có 31 học sinh tiểu học, gồm 9 em lớp 1; 9 em lớp 2 và 13 em lớp 3. Cơ sở vật chất còn hạn chế, phòng học chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên nhà trường phải bố trí một lớp ghép gồm 18 học sinh lớp 1 và lớp 2.

Những đứa trẻ ở các độ tuổi, trình độ khác nhau cùng học trong một căn phòng, còn thầy giáo thì phải xoay xở để vừa bảo đảm chương trình, vừa giúp từng em tiếp thu bài học.

Trong căn phòng học nhỏ, hai tấm bảng được đặt ở hai đầu lớp. Học sinh cũng chia thành hai nhóm, ngồi quay mặt về hai phía. Bên này, các em lớp 1 tập đánh vần, đọc từng con chữ; bên kia, học sinh lớp 2 chăm chú theo dõi bài học.

Hai chương trình, hai nhịp học diễn ra trong cùng một không gian. Người thầy phải lần lượt hướng dẫn từng nhóm, giảng bài xong bên này lại quay sang bên kia, cố gắng để mỗi em đều theo kịp bài học.

Thầy Hơ Văn Chá trong giờ lên lớp.

Ở điểm trường Tung, có hai thầy giáo ngày ngày miệt mài với con chữ là thầy Lương Văn Thành (sinh năm 1978), công tác trong ngành giáo dục từ năm 2001, mới nhận nhiệm vụ tại đây từ đầu năm học. Mỗi ngày, thầy vượt quãng đường khoảng 30km cả đi lẫn về để đến lớp.

Còn thầy Hơ Văn Chá (sinh năm 1988), quê ở Pù Nhi, đã có 5 năm gắn bó với điểm trường. Nhà xa, thầy chấp nhận cảnh cả tuần mới có dịp trở về nhà một lần để dành thời gian chăm lo việc học của các em.

Trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, những bài học đầu đời, những nét chữ còn nguệch ngoạc của học trò vẫn được các thầy kiên trì vun đắp. Thế nhưng, bên cạnh nỗ lực duy trì việc dạy và học là mong mỏi về một nơi học tập tốt hơn vẫn luôn hiện hữu.

Anh Thào A Đỉnh, có con là Thào Văn Huy, học sinh lớp 1, mong mỏi: “Không chỉ bà con dân bản mong sớm được bố trí tái định cư để an toàn mà còn mong cho các con sớm có điểm trường mới khang trang hơn”.

Thông tin từ UBND xã Trung Lý, điểm trường Tung được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2009, gồm 2 phòng học và 1 phòng chờ giáo viên. Công trình có kết cấu móng, dầm, cột bằng bê tông cốt thép, tường xây, mái lợp tôn. Sau nhiều năm sử dụng, cơ sở vật chất đã xuống cấp, không còn đáp ứng được yêu cầu dạy và học.

Học sinh lớp ghép ở điểm trường Tung.

Tuy nhiên, khu vực bản Tung trước đây, nay là bản Xa Lao, đang trong quá trình thực hiện phương án tái định cư, sắp xếp dân cư. Vì vậy, việc đầu tư sửa chữa, cải tạo lớn hoặc bố trí lại điểm trường cần được tính toán trên cơ sở phương án ổn định dân cư lâu dài.

Trước mắt, theo UBND xã Trung Lý, khi điều kiện thời tiết bình thường, điểm trường vẫn được duy trì hoạt động để không ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Trong trường hợp xảy ra mưa bão, lũ, sạt lở hoặc có nguy cơ mất an toàn, học sinh sẽ được tổ chức di chuyển đến khu vực bản Nà Ón (cũ) để tiếp tục học tập.

Về lâu dài, sau khi phương án tái định cư, sắp xếp dân cư được xác định, UBND xã sẽ rà soát, đề xuất phương án đầu tư, sửa chữa hoặc bố trí lại điểm trường cho phù hợp.

Những ngày ở Suối Tung, tôi vẫn nhớ hình ảnh hai nhóm học sinh ngồi quay về hai phía trong căn phòng học nhỏ, mỗi nhóm theo đuổi một bài học riêng. Giữa những thiếu thốn, tiếng đọc bài vẫn vang lên đều đặn, những người thầy vẫn ngày ngày bám lớp.

Mong ước về một mái trường mới vì thế không chỉ là chuyện có thêm những phòng học khang trang, mà còn là mong muốn để trẻ em nơi đây được học tập trong điều kiện an toàn, thuận lợi hơn.