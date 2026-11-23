Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một đôi nam nữ.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo đoạn clip ghi lại, đôi nam nữ chở nhau trên xe máy. Trong lúc di chuyển trên đường đèo và đổ dốc, xe máy của đôi nam nữ mất phanh. Nam thanh niên cầm lái phải phanh bằng chân, trong khi cô gái ngồi sau cũng không khỏi lo lắng, cô gái ra tín hiệu cầu cứu cho những người đi đường.

May mắn, người đi đường nhìn thấy, chủ động nắm tay cô gái ngồi sau để xe máy giảm tốc độ lại. Nhờ đó, cặp đôi này đã giữ được sự an toàn. Sự việc được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, tình huống nguy hiểm trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi thót tim khi chứng kiến chiếc xe máy lao xuống dốc trong tình trạng mất phanh, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh trí của người đi đường.

Không ít ý kiến cho rằng, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của người đi đường, đôi nam nữ có thể đã gặp phải tai nạn đáng tiếc. Bên cạnh đó, sự việc cũng là lời nhắc nhở đối với những người điều khiển phương tiện khi di chuyển qua các cung đường đèo dốc, cần kiểm tra kỹ tình trạng phanh và giữ tốc độ an toàn để tránh những sự cố bất ngờ.