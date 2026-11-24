Ban tổ chức trao giải SEI Awards năm 2025 tặng các sáng kiến giáo dục tiêu biểu. (Ảnh: VUSTA)

Thông tin từ Ban tổ chức SEI Awards 2026 sáng 24/11 cho hay: từ 352 hồ sơ đăng ký tham gia, đã có 137 hồ sơ lọt vào các vòng sơ khảo và chung khảo của chương trình.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Lan, Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), năm nay, số lượng các hồ sơ tăng nhiều, tỷ lệ thuận với chất lượng cũng như sức thuyết phục của các sáng kiến, sản phẩm, giải pháp.

"Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tuyên dương và kết nối, xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ, chuyển đổi số phục vụ cho sự nghiệp đổi mới giáo dục", Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Lan chia sẻ.

Hội đồng chung khảo SEI Awards làm việc. (Ảnh: VUSTA)

Tại buổi chấm chung khảo, các thành viên của Hội đồng Chuyên môn đã thảo luận, chấm các hồ sơ và thống nhất danh sách 114 hồ sơ sẽ được tuyên dương tại 3 hạng mục:

- Môi trường giáo dục của năm (Innovation Environment of the Year): Tôn vinh các tổ chức giáo dục, các trường học sáng tạo thúc đẩy thay đổi trong môi trường học tập thông qua sử dụng công nghệ số, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tạo và phát triển bền vững trong giáo dục và đào tạo.

- Sáng tạo giáo dục của năm/Nhà lãnh đạo giáo dục đổi mới sáng tạo (Innovation/Vator of the Year): Tôn vinh các sáng kiến độc đáo, cá nhân/tổ chức/mô hình hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong quá trình giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục, thúc đẩy sự tiến bộ trong lĩnh vực, phát triển bền vững tổ chức.

- Ảnh hưởng giáo dục của năm (Impact Award): Tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số và dự án có khả năng tạo ra ảnh hưởng lớn trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ Thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Lễ trao giải SEI Awards năm 2026 dự kiến tổ chức vào chiều ngày 29/11 tới đây tại Hà Nội.

Được biết, đây là năm thứ 4 SEI Awards được triển khai rộng rãi trên phạm vi cả nước.