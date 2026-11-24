Tham gia hội thi có 4 đội: Đoàn Kết (Đại đội 1), Lập Công (Đại đội 2), Quyết Chiến (Đại đội 3) và Quyết Thắng (Đại đội Cối 82 cùng các trung đội trực thuộc). Các đội lần lượt tranh tài qua 3 phần thi: Chào hỏi, tiểu phẩm pháp luật và hiểu biết pháp luật.

Phần thi tiểu phẩm pháp luật và hiểu biết pháp luật.

Với hình thức thể hiện phong phú, sinh động, kết hợp giữa sân khấu hóa và kiến thức pháp luật, các đội đã mang đến nhiều nội dung hấp dẫn, thiết thực, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về các quy định của pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đồng thời nâng cao tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện và chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Đoàn Kết, giải nhì cho đội Quyết Chiến và giải ba cho đội Lập Công.