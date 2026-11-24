Bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Tràng An (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: T. QUỲNH)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 163/2026/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Theo đó, đối với dịch vụ tiền ăn của học sinh, mức trần bữa sáng là 22.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp mầm non; 25.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Mức trần tiền ăn bữa trưa và bữa phụ đối với cấp mầm non là 35.000 đồng/học sinh/ngày; cấp tiểu học là 45.000 đồng/học sinh/ngày. Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, mức trần tiền ăn bữa trưa là 45.000 đồng/học sinh/ngày.

Riêng mức trần tiền ăn bán trú cấp tiểu học đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Đối với dịch vụ chăm sóc bán trú, mức thu tối đa là 235.000 đồng/học sinh/tháng. Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân) có mức trần 200.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ có mức trần 12.000 đồng/học sinh/giờ (60 phút).

Về cơ chế quản lý thu, chi, Quyết định quy định các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể, được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo đảm không vượt mức trần quy định. Việc thu chỉ thực hiện khi người học có nhu cầu và tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ.