Một ngày tại Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung bắt đầu theo thời gian biểu thống nhất. Mỗi hoạt động đều góp phần giúp học sinh hình thành tác phong chính quy, xây dựng ý thức tự giác và từng bước thích nghi với môi trường Quân đội. Em Rơ Chăm H’ Nam Hà, học sinh lớp 6/1, chia sẻ: “Ban đầu em cũng chưa quen, nhớ nhà và bố mẹ nhiều, nhưng được thầy cô, cán bộ hướng dẫn và các bạn giúp đỡ, em đã dần thích nghi. Em thấy mình tự giác hơn và biết tự chăm sóc bản thân nhiều hơn trước”. Đồng hành với quá trình thay đổi của học sinh là sự quan tâm, chăm lo của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, quản lý và duy trì nền nếp, các thầy, cô giáo luôn gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm của từng em để có phương pháp hướng dẫn, động viên phù hợp.

Cán bộ Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung hướng dẫn các em học sinh sắp xếp nội vụ. Ảnh: HUY BẮC

Thiếu úy Lê Đức Hòa, lớp trưởng phụ trách lớp 6/1, cho biết: “Các em còn nhỏ, lần đầu xa gia đình nên chúng tôi phải thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của từng em để kịp thời động viên, giúp đỡ. Trong giờ học, nếu thấy em nào thiếu tự tin, chúng tôi sẽ chú ý, khuyến khích các em phát biểu, trả lời bài để mạnh dạn hơn”.

Nhờ sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo và cán bộ quản lý, đến nay, các em học sinh đã biết sắp xếp nội vụ, tự tin phát biểu xây dựng bài hay biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Em Rơ Chăm Su Đăng, học sinh lớp 10/1, bộc bạch: “Thời gian học tập tại trường giúp em học được nhiều điều, nhất là tính tự giác. Khi sống cùng các bạn, chúng em biết giúp đỡ nhau trong học tập, sinh hoạt. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để bố mẹ yên tâm và bản thân ngày càng tiến bộ”.