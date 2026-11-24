Học sinh ăn bán trú tại trường. Ảnh: IT

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định danh mục các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường công lập, không bao gồm trường công lập chất lượng cao.

Theo đó, tiền ăn của trẻ mầm non được quy định với mức trần 22.000 đồng/bữa sáng và 35.000 đồng/bữa trưa, bữa phụ; học sinh tiểu học có mức trần bữa sáng là 25.000 đồng, bữa trưa và bữa phụ là 45.000 đồng/ngày; học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có mức trần bữa sáng 25.000 đồng, bữa trưa không quá 45.000 đồng/ngày.

Cũng theo quyết định, dịch vụ chăm sóc bán trú có mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng; dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú là 200.000 đồng/học sinh/năm đối với cơ sở giáo dục mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, thành phố quy định mức trần là 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Dịch vụ giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập thực hiện có mức trần 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy hoặc tiết dạy theo từng cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Đối với dịch vụ đưa đón người học bằng xe ô tô có mức trần là 10.000 đồng/học sinh/km; dịch vụ nước uống học sinh là 16.000 đồng/học sinh/tháng; dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm trường phổ thông dân tộc nội trú) là 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ mức trần quy định trên để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo đảm không vượt mức trần. Đồng thời, báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/12/2026.