Hình - Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM trong một phiên tòa giả định - Ảnh: THANH HÙNG

Ngày 23-11, Trường ĐH Luật TPHCM công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2027. Theo đó, trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển gồm: Phương thức 1: Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT; Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027; Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ), sử dụng điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong cả ba năm lớp 10, 11 và 12; Phương thức 4: Xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi riêng (thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG TPHCM tổ chức, kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT, kỳ thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội tổ chức.

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐHQG TPHCM tổ chức tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Đối với phương thức xét tuyển học bạ và kết quả các kỳ thi riêng, trường sẽ xác định mức quy đổi tương đương sau khi có dữ liệu thống kê từ bộ, các đơn vị tổ chức kỳ thi và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Với thí sinh xét tuyển các ngành Luật (Luật, Luật thương mại quốc tế và Luật kinh tế) phải đáp ứng điều kiện riêng gồm: thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đầu vào do Bộ GD-ĐT tạo quy định, chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ đại học và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của trường; thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển học bạ hoặc kết quả các kỳ thi riêng vào các ngành Luật phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt, tương ứng học lực từ loại giỏi trở lên, đồng thời đáp ứng các điều kiện đầu vào khác. Đối với những ngành còn lại, thí sinh cần đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do trường công bố.

Về chứng chỉ ngoại ngữ, trường tiếp tục áp dụng chính sách quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các chứng chỉ được công nhận gồm IELTS Academic, TOEFL, TOEIC, Cambridge, APTIS ESOL, VSTEP, PTE Academic, HSK, JLPT, DELF và TCF. Trong đó, thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic từ 5.5 trở lên được xem xét quy đổi thành điểm tiếng Anh theo thang điểm của trường. Nếu sở hữu nhiều chứng chỉ, thí sinh chỉ được công nhận điểm quy đổi của một chứng chỉ có mức điểm cao nhất theo quy định.