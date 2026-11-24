Bền bỉ vun đắp những thành tích

Trường Mầm non Bình Minh đã trải qua nhiều giai đoạn xây dựng, phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Năm 2013 - 2014, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Năm học 2017 - 2018, trường tiếp tục đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Năm học 2025 - 2026 trường tiếp tục đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Nhiều năm liên tiếp, Bình Minh được ghi nhận là một trong những tập thể tiêu biểu của bậc học mầm non thành phố.

Những thành tích tiếp nối này được tạo nên từ sự đồng lòng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và việc duy trì nền nếp chuyên môn, phong trào thi đua trong nhà trường.

Năm học 2024 - 2025, có 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 17 người đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; 10 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp quận. Toàn trường có 8 sáng kiến được công nhận cấp quận, trong đó có sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng thừa ủy quyền trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể Trường Mầm non Bình Minh.

Một trong những dấu ấn chuyên môn nổi bật là mô hình “Khu vui chơi vui vẻ - ngộ nghĩnh trẻ thơ”. Thay vì phụ thuộc vào những thiết bị vui chơi được đầu tư sẵn, giáo viên tận dụng vật liệu gần gũi, an toàn như gỗ, bìa carton, thùng sơn cũ, dây cói, len và các nguyên liệu có sẵn để sáng tạo đồ chơi phục vụ hoạt động của trẻ.

Nhà trường đã thiết kế 18 bộ đồ chơi, trò chơi với nhiều hình thức như lắp ghép, mê cung, nhận biết cảm xúc, vận động và khám phá. Mỗi sản phẩm được nghiên cứu để phù hợp với độ tuổi, khuyến khích trẻ tự lựa chọn, thao tác, thử nghiệm và phối hợp cùng bạn. Mô hình đạt giải Nhất hội thi đồ chơi tái chế cấp quận, được công nhận sáng kiến cấp quận năm học 2023 - 2024 và có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố năm 2025.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường Mầm non Bình Minh.

Ngoài ra, cán bộ - giáo viên nhà trường còn có Giải pháp chỉ đạo, thiết kế xây dựng môi trường các khu vực chơi sáng tạo nhằm phát huy tính tích cực của trẻ được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong toàn quốc.

Không chỉ được ghi nhận bằng các danh hiệu, mô hình còn được lựa chọn để các trường mầm non tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Những cách làm sáng tạo trong xây dựng môi trường vui chơi đã góp phần lan tỏa quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Bên cạnh thành tích chuyên môn, Trường Mầm non Bình Minh chú trọng xây dựng môi trường giáo dục gần gũi, tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm và hình thành những kỹ năng cần thiết. Các khu vực vui chơi được bố trí đa dạng với khu vận động thể chất, khu lắp ghép, trò chơi phát triển tư duy, khu cát - nước, vườn rau thủy canh, khu làm nông, phòng LEGO-STEAM, thư viện điện tử và các không gian âm nhạc, thực hành nội trợ.

Đặc biệt, nhà trường là một trong 15 đơn vị được Sở GD&ĐT Đà Nẵng chọn triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới theo hướng đồng bộ giữa bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng môi trường giáo dục, đổi mới phương pháp và đánh giá sự phát triển của trẻ. Các nhóm, lớp được trang bị thiết bị, học liệu phục vụ hoạt động trải nghiệm; học liệu STEAM, Montessori cùng những phương pháp tiếp cận phù hợp được đưa vào tổ chức hoạt động.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng do học sinh, giáo viên Trường Mầm non Bình Minh biểu diễn trong Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Lương Thúy Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh cho biết, nhà trường chú trọng tạo điều kiện để trẻ chủ động tham gia các hoạt động, được lựa chọn và thể hiện ý tưởng của mình. Những việc gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày như tự cất dọn đồ chơi, chuẩn bị bàn ăn, sắp xếp chăn gối được giáo viên khuyến khích trẻ thực hiện. Khi tham gia hoạt động, trẻ được mạnh dạn nêu ý tưởng, thử lại khi chưa thành công và phối hợp với bạn để hoàn thành nhiệm vụ.

“Những kết quả ban đầu cho thấy đổi mới giáo dục không chỉ nằm ở phương pháp hay thiết bị, mà quan trọng hơn là tạo ra những cơ hội thực chất để trẻ được lựa chọn, được trải nghiệm, được thử sai và trưởng thành qua từng hoạt động”, bà Quỳnh chia sẻ.

Tiết mục văn nghệ của các bé Trường Mầm non Bình Minh biểu diễn.

Để những đổi mới được triển khai đồng đều, nhà trường đặc biệt quan tâm công tác quản lý, tổ chức đội ngũ sau sắp xếp trường lớp. Hiện Trường Mầm non Bình Minh có 5 điểm trường, gồm 1 điểm chính, 1 phân hiệu và 3 điểm lẻ. Các điểm trường có điều kiện cơ sở vật chất, không gian tổ chức hoạt động khác nhau, đặt ra yêu cầu mới trong điều hành, bố trí giáo viên và bảo đảm chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Bà Lương Thúy Quỳnh cho biết, nhà trường chủ động rà soát năng lực, nguyện vọng của giáo viên để bố trí, luân chuyển nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc tại từng điểm trường. Việc điều động được thực hiện theo hướng phát huy thế mạnh của mỗi giáo viên, đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ ở các địa điểm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Những giáo viên giàu kinh nghiệm được phân công phối hợp với đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động, xây dựng phong trào; giáo viên giữa điểm chính và các điểm lẻ luân phiên trao đổi, học hỏi thông qua mô hình “đôi bạn cùng tiến”.

Trường Mầm non Bình Minh chú trọng thống nhất quy trình làm việc, kế hoạch chăm sóc, giáo dục và cách tổ chức hoạt động, để trẻ ở các điểm trường đều được tiếp cận những điều kiện giáo dục phù hợp. Sau thời gian triển khai, đội ngũ nhanh chóng hòa nhập, phối hợp và ổn định hoạt động chuyên môn.

Cùng với việc củng cố đội ngũ, nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng giáo viên về giáo dục STEM/STEAM, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Các buổi sinh hoạt chuyên môn tập trung vào việc xây dựng môi trường, thiết kế học liệu, đổi mới phương pháp và tổ chức hoạt động phù hợp với từng độ tuổi. Giáo viên được khuyến khích phát huy khả năng sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đồng nghiệp ở các điểm trường.

Trường Mầm non Bình Minh nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành GD&ĐT cũng như sự ủng hộ của cha mẹ phụ huynh.

Sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương tạo thêm điều kiện để nhà trường thực hiện nhiệm vụ. Cơ sở chính tại số 119 Huỳnh Lý được xây dựng mới, đưa vào sử dụng từ năm học 2023 - 2024 với 13 phòng học, các phòng chức năng, khu bếp ăn và sân chơi. Cơ sở tại số 8 Phan Kế Bính được đầu tư xây dựng mới, góp phần mở rộng điều kiện phục vụ nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ. Riêng năm học 2024 - 2025, nhà trường được đầu tư thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời với kinh phí hơn 1,45 tỷ đồng và xây dựng vườn rau thủy canh trị giá hơn 537 triệu đồng.

Trong quá trình xây dựng môi trường giáo dục, phụ huynh luôn được khuyến khích đồng hành cùng nhà trường. Sự hỗ trợ nguyên vật liệu, phối hợp tổ chức hoạt động và tham gia cải tạo các khu vui chơi góp phần làm phong phú không gian trải nghiệm của trẻ. Mối liên hệ giữa gia đình và giáo viên được duy trì qua những việc cụ thể trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, giúp phụ huynh hiểu hơn về hoạt động của con tại trường.

Tháng 11/2026, tập thể Trường Mầm non Bình Minh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhà trường tiếp tục giữ gìn những giá trị đã tạo dựng, chăm lo đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục và vun đắp môi trường nơi trẻ được yêu thương, tôn trọng, tự tin lớn lên.