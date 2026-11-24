Để phong trào đi vào chiều sâu, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 363 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của việc trang bị kiến thức, kỹ năng số. Sư đoàn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện; gắn kết quả phong trào với nhiệm vụ chuyển đổi số và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 trao đổi kiến thức về chuyển đổi số.

Với phương châm “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành, dễ ứng dụng”, Sư đoàn chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Từ năm 2025 đến năm 2026, đơn vị tổ chức 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng và 12 buổi hướng dẫn kỹ năng số, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết quả, 100% quân số tham gia đạt yêu cầu, trong đó có hàng trăm lượt khá, giỏi. Đáng chú ý, 100% cơ quan, đơn vị duy trì các nội dung tự học, hướng dẫn thực hành và hỗ trợ kỹ năng số, góp phần hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong công tác, sinh hoạt của bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 học tập kiến thức Phong trào “Bình dân học vụ số” trên máy tính.

Đại tá Cao Văn Lư, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 cho biết: “Chúng tôi xác định Phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ dừng lại ở việc phổ cập kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, mà quan trọng hơn là giúp cán bộ, chiến sĩ biết vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, Sư đoàn luôn chú trọng kết hợp giữa tập huấn tập trung với hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan, đơn vị; lấy hiệu quả ứng dụng thực tế làm thước đo kết quả phong trào”.

Cùng với nâng cao trình độ cho bộ đội, Sư đoàn quan tâm củng cố cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin. Hiện nay, toàn Sư đoàn có gần 400 máy tính phục vụ công tác, 30 phòng học, phòng làm việc có điều kiện tổ chức học tập kỹ năng số và 119 điểm kết nối mạng nội bộ theo quy định. Đơn vị đã sửa chữa, bảo dưỡng 106 thiết bị, đồng thời đề xuất bổ sung 120 thiết bị, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Trung tá Trần Văn Dương, Trợ lý thông tin Sư đoàn chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là giúp cán bộ, chiến sĩ không còn tâm lý e ngại khi tiếp cận công nghệ mới, nhất là những đồng chí chưa thành thạo kỹ năng sử dụng máy tính và các ứng dụng số. Chúng tôi chú trọng hướng dẫn từ những thao tác cơ bản đến kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng dụng phục vụ công việc hằng ngày; đồng thời thường xuyên giải đáp, hỗ trợ để bộ đội có thể tự thực hành và vận dụng hiệu quả”.

Để nâng cao chất lượng phong trào, Sư đoàn chú trọng kiểm tra, đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm. Đơn vị đã tổ chức 8 cuộc kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức 2 hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện; lựa chọn, duy trì và đề xuất nhân rộng một mô hình, cách làm hiệu quả. Qua phong trào, có 18 tập thể, 35 cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Năm 2026, qua kiểm tra nội dung triển khai phong trào tại Sư đoàn, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) đánh giá đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực tiễn triển khai cho thấy, Phong trào “Bình dân học vụ số” đã góp phần thay đổi nhận thức, phương pháp làm việc, học tập của bộ đội; nâng cao khả năng tiếp cận, khai thác và ứng dụng công nghệ số vào thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới, Sư đoàn 363 tiếp tục duy trì nền nếp tự học, tự rèn luyện; bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, củng cố hạ tầng công nghệ thông tin, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.