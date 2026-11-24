Trường THCS Trần Phú, phường Phủ Lý, Ninh Bình hiện có 50 lớp với 2.102 học sinh. (Ảnh: Xuân Anh)

Phường Phủ Lý được thành lập và chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập các phường Châu Cầu, Liêm Chính, Thanh Châu và một phần phường Quang Trung. Cùng với việc kiện toàn đơn vị hành chính, mạng lưới giáo dục công lập cũng được tổ chức lại: từ 20 trường trước đây, gồm 7 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 6 trường THCS, nay còn 9 trường, hoạt động tại 21 địa điểm, gồm 9 trường chính, 11 phân hiệu và 1 điểm trường. Việc tinh gọn đầu mối nhưng vẫn duy trì các địa điểm học tập hiện có giúp bảo đảm hoạt động dạy và học cơ bản ổn định, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về việc kiện toàn đội ngũ, thống nhất quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất. Trong quá trình chuyển đổi ấy, các nhà trường đang nỗ lực kế thừa nền tảng sẵn có, thích ứng với mô hình tổ chức mới và tìm kiếm những hướng đi phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Phát huy nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục

Sau sắp xếp, bài toán đặt ra đối với các cơ sở giáo dục ở Phủ Lý không chỉ là ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy học, mà còn phải phát huy tốt hơn nguồn lực đội ngũ, cơ sở vật chất và những giá trị đã được vun đắp qua nhiều năm. Đây cũng là cơ hội để các trường tăng cường phối hợp chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng môi trường học tập thống nhất, tạo điều kiện để học sinh ở các cơ sở cùng được tiếp cận chất lượng giáo dục và cơ hội phát triển.

Lễ trưởng thành Đội tại THCS Trần Phú. (Ảnh: Xuân Anh)

Trường THCS Trần Phú, được hình thành từ việc sáp nhập Trường THCS Trần Phú và Trường THCS Lương Khánh Thiện, hiện có 50 lớp với 2.102 học sinh tại 2 cơ sở. Quy mô mới đặt ra yêu cầu cao hơn về tổ chức, quản lý, điều phối đội ngũ và bảo đảm chất lượng dạy học đồng đều. Trên nền tảng cơ sở vật chất được kế thừa từ hai trường, nhà trường chú trọng xây dựng sự thống nhất trong quản lý, tổ chức hoạt động chuyên môn, đồng thời phát huy thế mạnh của đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện để các hoạt động giáo dục được triển khai đồng bộ ở cả hai địa điểm.

Định hướng của trường là xây dựng môi trường giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng đến khả năng tự học, giao tiếp, hợp tác, tư duy khoa học và tư duy sáng tạo. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học, chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm giảng dạy được xem là những cách thức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Với quy mô lớn hơn sau sáp nhập, việc kết nối các nguồn lực cũng mở ra thêm cơ hội phát triển các hoạt động trải nghiệm, văn hóa, thể thao và giáo dục kỹ năng cho học sinh.

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh THCS Trần Phú. (Ảnh: Xuân Anh)

Ở Trường THCS Trần Quốc Toản, việc phát huy truyền thống và duy trì chất lượng giáo dục được thể hiện qua những kết quả cụ thể trong năm học 2025-2026. Trường được hình thành từ việc sáp nhập Trường THCS Trần Quốc Toản và Trường THCS Trần Hưng Đạo, hiện có 48 lớp, 2.131 học sinh và hoạt động tại 3 địa điểm. Dù quy mô và điều kiện tổ chức có những thay đổi, nhà trường vẫn tiếp tục duy trì nền nếp, chú trọng chất lượng chuyên môn và phát huy những thành tích đã đạt được.

Năm học 2025-2026, học sinh nhà trường giành 32 giải trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 20 giải Ba và 9 giải Khuyến khích, xếp thứ ba toàn nhóm I và được Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình trao cờ. Học sinh còn đạt giải trong các cuộc thi Tin học trẻ, tiếng Anh, thể thao và các hoạt động sáng tạo; có 3 em đạt giải Nhất cuộc thi Tin học trẻ, 3 em đạt giải Nhì cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp dành cho học sinh trung học phổ thông, cùng những kết quả đáng ghi nhận tại các sân chơi tiếng Anh và toán học.

Trong công tác tuyển sinh vào lớp 10, tỷ lệ học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 đạt 74,76%, trong đó có 33 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Biên Hòa. Những kết quả này tiếp tục cho thấy nền tảng chuyên môn, sự nỗ lực của đội ngũ và tinh thần học tập của học sinh, đồng thời tạo thêm động lực để nhà trường nâng cao chất lượng trong giai đoạn phát triển mới.

Ra mắt chính thức các Câu lạc bộ học sinh: Truyền thông, STEM và Nghệ thuật tại THCS Trần Quốc Toản. (Ảnh: Xuân Anh)

Không chỉ ở bậc trung học cơ sở, việc tổ chức lại trường lớp cũng đặt ra yêu cầu phát huy nguồn lực và giữ vững chất lượng ở bậc tiểu học. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai được hình thành từ sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện, với quy mô 46 lớp, khoảng 1.661 học sinh và 81 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với quy mô này, việc phân công nhiệm vụ, tổ chức chuyên môn, bảo đảm điều kiện học tập ở trường chính và phân hiệu được nhà trường chú trọng nhằm duy trì hoạt động ổn định, tạo sự thống nhất trong toàn trường.

Năm học 2025-2026, các đơn vị trước sáp nhập đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Học sinh đạt thành tích trong nhiều sân chơi như tiếng Anh, Tin học, thể thao, viết chữ đẹp và văn hóa đọc. Riêng học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đạt giải trong các cuộc thi tiếng Anh tài năng, viết chữ đẹp, Đại sứ văn hóa đọc, thể thao và Tin học trẻ cấp tỉnh. Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai dẫn đầu cụm thi đua và được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Một buổi lễ sinh hoạt dưới cờ tại THCS Trần Quốc Toản. (Ảnh: Xuân Anh)

Những kết quả trên không chỉ là thành tích của từng đơn vị trước khi sắp xếp, mà còn là nền tảng để các nhà trường tiếp tục kế thừa, phát huy trong mô hình tổ chức mới. Quá trình kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ và tổ chức hoạt động chuyên môn đang hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực, củng cố đội ngũ và duy trì chất lượng giáo dục, đồng thời từng bước khắc phục những khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và điều kiện học tập tại các điểm trường.

Đổi mới phương pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số

Cùng với ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ và phát triển năng lực học sinh đang trở thành những hướng đi quan trọng của giáo dục Phủ Lý. Từ việc tổ chức hoạt động chuyên môn, xây dựng học liệu đến việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy, các trường đang từng bước thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục, hướng tới môi trường học tập linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2026–2027 tại THCS Trần Quốc Toản. (Ảnh: Xuân Anh)

Trường THCS Trần Phú xác định đổi mới là một trong những trọng tâm trong quá trình xây dựng mô hình trường sau sáp nhập. Nhà trường chú trọng phát triển STEM/STEAM, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng, văn hóa, nghệ thuật và thể thao, qua đó tạo thêm cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các hoạt động không chỉ hướng tới củng cố kiến thức mà còn rèn luyện khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và sự chủ động trong học tập.

Trong công tác quản lý và giảng dạy, nhà trường từng bước thúc đẩy chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, quy trình quản lý và khai thác học liệu số. Trí tuệ nhân tạo (AI) được định hướng ứng dụng để hỗ trợ thiết kế bài giảng, xây dựng tài liệu và phục vụ đánh giá, trong khi việc sử dụng công nghệ được đặt trong khuôn khổ trách nhiệm, phù hợp với mục tiêu giáo dục. Đây là những bước đi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp và mở rộng các hình thức học tập, đồng thời vẫn đặt vai trò của người thầy và sự phát triển của học sinh ở vị trí trung tâm.

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức trao giải cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi “Viết chữ đúng- chữ đẹp” cấp trường năm học 2026–2027. (Ảnh: Xuân Anh)

Đối với Trường THCS Trần Quốc Toản, đổi mới giáo dục được triển khai gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027, trong đó chú trọng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, tăng cường STEM, năng lực số, ứng dụng AI và hướng nghiệp cho học sinh lớp 9. Nhà trường cũng đặt mục tiêu từng bước nâng cao năng lực ngoại ngữ, hướng tới việc sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học trong điều kiện thực tế, đồng thời quan tâm đến giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, xây dựng môi trường an toàn và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những định hướng này được đặt trên nền tảng các thành tích đã đạt được và yêu cầu tiếp tục đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy. Với đội ngũ giáo viên, việc nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục là nhiệm vụ thường xuyên. Với học sinh, mục tiêu không chỉ là kết quả học tập mà còn là khả năng thích ứng, tự học, giao tiếp, sử dụng công nghệ và hình thành những phẩm chất cần thiết cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. (Ảnh: Xuân Anh)

Ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cũng chú trọng tổ chức hoạt động chuyên môn thống nhất giữa trường chính và phân hiệu, đồng thời duy trì các hoạt động giáo dục toàn diện. Những sân chơi về tiếng Anh, tin học, văn hóa đọc, thể thao và các hoạt động rèn luyện kỹ năng góp phần tạo môi trường để học sinh phát triển năng lực, sở trường ngay từ những năm đầu của hành trình học tập. Việc duy trì các hoạt động này trong điều kiện trường có quy mô lớn, với nhiều địa điểm hoạt động, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ quản lý, giáo viên và các tổ chuyên môn.

Chuyển đổi số và đổi mới phương pháp dạy học vì thế không chỉ là những định hướng được đặt ra trong kế hoạch, mà còn đang được gắn với quá trình tổ chức hoạt động thực tế ở các nhà trường. Dù mỗi cấp học có cách triển khai và điều kiện khác nhau, điểm chung là hướng tới nâng cao hiệu quả dạy học, mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức, khuyến khích sự chủ động và sáng tạo của học sinh, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng với những yêu cầu mới trong giáo dục.

Đại hội chi Đội Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. (Ảnh: Xuân Anh)

Từ những chuyển động trong tổ chức, quản lý đến đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, hành trình phát triển của các trường học ở Phủ Lý vẫn đặt người thầy và học sinh ở vị trí trung tâm. Đội ngũ nhà giáo, với trách nhiệm, tâm huyết và sự chủ động đổi mới, tiếp tục là lực lượng nòng cốt để hiện thực hóa các mục tiêu giáo dục, bồi dưỡng tri thức, nhân cách và khơi dậy khát vọng học tập ở mỗi học sinh. Cùng với đó, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng hành của phụ huynh, xã hội sẽ góp phần tạo nên những điều kiện thuận lợi để các nhà trường vượt qua khó khăn, phát huy nền tảng đã có, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trên nền tảng truyền thống hiếu học và tinh thần đổi mới, giáo dục Phủ Lý đang từng bước xây dựng môi trường học tập ngày càng hiện đại, nhân văn, nơi mỗi học sinh được phát triển năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và chuẩn bị hành trang cho tương lai.