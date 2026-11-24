Trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhìn vào những giờ ngoài ca trực ở nhà giàn DK1, có thể thấy một phần đời sống của người lính xa đất liền qua những việc rất đỗi thường ngày.

Ở Nhà giàn DK1/10, Hạ sĩ Lê Hồng Phong, chiến sĩ pháo thủ, cùng đồng đội trồng rau để bữa ăn có thêm rau xanh.

Nhà giàn DK1 vững vàng giữa trùng khơi. Ảnh: Thành Huế

Phong kể những ngày đầu ra nhà giàn, anh còn bỡ ngỡ. Khi nhắc đến những người giúp mình quen với công việc và cuộc sống ở đây, anh gọi họ là “các chú, các anh”.

“Giữa biển khơi, tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của các chú, các anh”, Phong nói. Dần quen với công việc, anh cũng thêm yêu cuộc sống trên nhà giàn.

Hạ sĩ Lê Hồng Phong, chiến sĩ pháo thủ thu hoạch rau xanh ở Nhà giàn DK1/10

Cùng công tác tại DK1/10, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thế Anh là nhân viên ra đa. Phần việc của anh là quan sát, theo dõi tình hình trên biển. Anh nói công việc đòi hỏi sự tập trung, tỉ mỉ và chính xác.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn rèn luyện sức khỏe, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao nơi tuyến đầu Tổ quốc

Các ca trực nối tiếp nhau cả ngày lẫn đêm. Ngoài giờ trực, cán bộ, chiến sĩ duy trì huấn luyện và chia sẻ công việc trong sinh hoạt, từ giữ nơi ăn ở gọn gàng đến chăm rau. Thế Anh nhắc đến sự tự giác khi nói về kỷ luật trên nhà giàn. Mỗi người làm tốt phần việc của mình thì tập thể mới hoàn thành nhiệm vụ.

Ở Nhà giàn DK1/9, đại úy Phan Bá Phúc, Chính trị viên nhà giàn cho biết, chỉ huy thường xuyên nắm bắt tâm tư của cán bộ, chiến sĩ để động viên. Theo anh, trong điều kiện sống và làm việc xa đất liền, sự quan tâm của đồng đội giúp mỗi người yên tâm hơn khi làm nhiệm vụ.

"Ở nơi biển xa, sự quan tâm chân thành, những lời động viên kịp thời không chỉ góp phần gắn kết tình đồng chí, đồng đội mà còn tiếp thêm nghị lực để mỗi quân nhân vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ", đại úy Phúc chia sẻ.

Ở DK1/9, đại úy Phan Bá Phúc từng chủ trì một buổi tọa đàm giới thiệu sách. Những cuốn sách, tờ báo gửi từ đất liền đã giúp cán bộ, chiến sĩ theo dõi tin tức quê hương, đất nước. Ngoài giờ công tác, họ có thể cùng đọc, trao đổi về những tin mình quan tâm hoặc tập thể thao.

Đại úy Phan Bá Phúc, Chính trị viên Nhà giàn DK1/9 chủ trì tọa đàm giới thiệu sách

Trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, những giờ đọc sách, chơi thể thao hay đàn hát là một phần đời sống của bộ đội nhà giàn.

Thượng úy Phan Ngô Quý Toàn, Phó Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/19 (người đánh đàn) cho biết: Sau những giờ huấn luyện, cùng nhau đàn, hát giúp chúng tôi gần gũi và hiểu nhau hơn, thêm yêu thương, gắn bó với đồng đội.

Thượng úy Phan Ngô Quý Toàn, Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/19 đánh đàn cùng bộ đội sau giờ huấn luyện. Toàn nói, những lúc cùng nhau đàn hát, anh em vơi mệt mỏi sau buổi tập. Qua những giờ như thế, những người hằng ngày cùng làm nhiệm vụ cũng có dịp gần gũi và hiểu nhau hơn.

Giữa trùng khơi sóng dữ, nhà giàn cùng những người bộ đội kiên trung mang trong mình trọng trách đặc biệt, như hình bóng của Tổ quốc, luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân. Năm 2026, Nhà giàn DK1/10 đã hỗ trợ, cấp cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Ảnh: Văn Đường