Miss Earth 2026 sẽ chính thức diễn ra vào tháng 11 tại Philippines, quy tụ nhiều người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm nay, Phạm Hoàng Thu Uyên là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi nhan sắc này.

Trước thềm "mang chuông đi đánh xứ người" ở Miss Earth 2026, Phạm Hoàng Thu Uyên có chuyến trở về thăm trường cũ tại Hải Phòng. Hành động của người đẹp dành cho thầy cô và mái trường từng gắn bó thu hút sự chú ý.

Thu Uyên trở về thăm trường cũ trước khi đi thi Miss Earth 2026.

Trong chuyến về thăm trường cũ, người đẹp có dịp nhìn lại nơi từng nuôi dưỡng những ước mơ thời học sinh. Đây cũng là ngôi trường gắn với một lời hứa mà cô từng nói với mẹ từ nhiều năm trước khi mong muốn được trở thành học sinh của nơi đây

Trong những năm học phổ thông, cô không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Đến năm lớp 12, người đẹp giành hai giải học sinh giỏi môn Hóa cấp thành phố. Những thành tích này là dấu mốc đáng nhớ trong quãng đời học sinh của cô.

Trở lại trường cũ, Thu Uyên diện áo dài trắng thêu họa tiết hoa phượng, mang hoa đến thăm thầy cô và giao lưu với các thế hệ học sinh. Cuộc hội ngộ của nàng hậu với những giáo viên từng gắn bó mang đến nhiều cảm xúc. Người đẹp cho biết sự tận tình, quan tâm của cô dành cho học trò từng khiến cô nghĩ đến việc trở thành giáo viên trong tương lai.

Thu Uyên thăm lại thầy cô giáo cũ trước ngày "mang chuông đi đánh xứ người" ở Miss Earth 2026.

Phạm Hoàng Thu Uyên quê Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Cô sở hữu chiều cao 1,7 m, số đo ba vòng 84-61-94 cm. Trước khi đến với Miss Earth 2026, người đẹp từng lọt Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Năm 2024, cô tiếp tục tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu và giành danh hiệu Á hậu 2.

Đáng chú ý, trước thềm cuộc thi quốc tế, một chuyên trang sắc đẹp đã đưa ra bảng dự đoán thành tích của các thí sinh. Theo đó, đại diện Cộng hòa Séc được đánh giá có khả năng đăng quang, trong khi các người đẹp Iceland, Thái Lan và Việt Nam được xếp vào nhóm ứng viên cho những danh hiệu Á hậu. Thu Uyên được dự đoán đạt danh hiệu Á hậu 3. Dù vậy, đây chỉ là kết quả tham khảo trước cuộc thi. Thành tích chính thức vẫn phụ thuộc vào phần thể hiện của từng thí sinh trong các vòng thi.

Thu Uyên sẽ lên đường qua Phiippines thi Miss Earth 2026.