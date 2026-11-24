Không để hoàn cảnh quyết định tương lai của mình

Có những hành trình đến với nghề giáo không bắt đầu bằng một con đường bằng phẳng. Với cô Hồ Thị Hạnh Vi, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (TP. Đà Nẵng), đó là hành trình được tôi luyện qua những lần gián đoạn việc học, những ca phẫu thuật và cả những trăn trở về tương lai.

Cô Hồ Thị Hạnh Vi, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (TP. Đà Nẵng). Ảnh: NVCC

Ngày còn đi học, cô Vi từng phải xin nghỉ một năm để chữa bệnh, đến năm thứ ba đại học, nữ giáo viên ấy tiếp tục trải qua ba lần phẫu thuật. Những biến cố này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đặt cô trước nhiều câu hỏi về khả năng tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn. Đã có lúc cô Vi lo lắng, hoài nghi về giới hạn của bản thân, nhưng chưa bao giờ muốn để hoàn cảnh quyết định tương lai của mình.

“Có những khó khăn không đến để khiến chúng ta từ bỏ ước mơ, mà để chúng ta hiểu rõ hơn vì sao mình bắt đầu”, cô Vi chia sẻ.

Chính những trải nghiệm ấy giúp nữ giáo viên nhìn nhận sâu sắc hơn về giá trị của giáo dục và cơ hội học tập. Cô Vi hiểu rằng mỗi người có một hành trình trưởng thành riêng, không phải ai cũng có thể đi cùng một tốc độ. Vì thế, khi đứng trên bục giảng, cô cho biết bản thân không muốn đánh giá học sinh chỉ qua một bài kiểm tra, một lần trả lời sai hay tốc độ tiến bộ so với bạn bè.

Với học sinh vùng cao, phía sau sự im lặng nhiều khi không phải là thiếu hiểu biết, mà là những rào cản về ngôn ngữ, điều kiện gia đình và sự thiếu tự tin. Bởi vậy, cô Vi chọn cách kiên nhẫn lắng nghe, khích lệ và ghi nhận từng tiến bộ nhỏ nhất của học sinh.

“Hoàn cảnh có thể khiến con đường của chúng ta khó khăn hơn, nhưng không có quyền quyết định chúng ta sẽ đi được bao xa”, đó cũng là điều nữ giáo viên luôn muốn gửi gắm đến học trò.

Từ tiếng mẹ đẻ đến cánh cửa tiếng Anh

Có cơ hội ở lại đồng bằng với điều kiện thu nhập tốt hơn, nhưng cô Vi vẫn chọn trở về Nam Trà My, gắn bó với Trà Leng, nơi có những đứa trẻ mang trong mình nhiều ước mơ nhưng còn hạn chế về cơ hội tiếp cận tri thức.

Sinh ra và lớn lên ở miền núi, trong cộng đồng dân tộc thiểu số, nữ giáo viên thấu hiểu những khó khăn của trẻ em vùng cao, nhất là cảm giác có những ước mơ lớn trong khi cơ hội học tập và môi trường phát triển chưa thực sự đầy đủ. Vì vậy, cô Vi mong muốn mang những kiến thức đã học được trở về đóng góp cho cộng đồng.

Theo cô, sự khác biệt giữa lớp học ở vùng cao và đồng bằng không hẳn nằm ở phương pháp giảng dạy tiếng Anh, mà trước hết ở điểm xuất phát của học sinh. Nếu nhiều học sinh ở đồng bằng có môi trường giao tiếp tiếng Việt thuận lợi, thì với học sinh Trà Leng, tiếng Việt đôi khi vẫn là một rào cản, bởi tiếng Cadong mới là ngôn ngữ được sử dụng tự nhiên trong gia đình và cộng đồng.

Cô Hạnh Vi cùng các em học sinh. Ảnh: NVCC

Có những từ tiếng Anh dù đã được giải thích bằng tiếng Việt, học sinh vẫn chưa hiểu. Khi ấy, cô Vi tìm cách diễn đạt lại bằng tiếng Cadong. Điều cô Vi hướng đến không đơn thuần là giúp học sinh học thêm một ngoại ngữ, mà còn để học sinh nhận ra giá trị của chính ngôn ngữ và bản sắc dân tộc mình.

“Tôi không muốn các em phải đánh đổi văn hóa của mình để học một ngôn ngữ mới. Ngược lại, tôi muốn các em tự tin mang câu chuyện của bản làng, núi rừng và dân tộc mình giới thiệu với thế giới bằng tiếng Anh”, cô Vi bày tỏ.

Mong muốn tạo thêm môi trường thực hành ngoại ngữ cho học sinh đã thôi thúc cô Vi xây dựng Câu lạc bộ tiếng Anh I-Shine từ năm 2024. Câu lạc bộ được tổ chức miễn phí vào mỗi dịp hè, theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tùy điều kiện thực tế.

Để duy trì câu lạc bộ, cô Vi chủ động sắp xếp thời gian ngoài giờ lên lớp, tận dụng những điều kiện sẵn có và sự hỗ trợ phù hợp từ những người đồng hành. Với nữ giáo viên, đây không đơn thuần là một công việc phải hoàn thành, mà là niềm vui và trách nhiệm tự nguyện dành cho học trò.

Nhắc về hành trình của I-Shine, điều khiến cô Vi nhớ nhất không phải là những học sinh đạt điểm số cao, mà là sự thay đổi của những học sinh từng rất rụt rè, ngại giao tiếp, không dám đứng trước tập thể.

Sau một thời gian tham gia, cô Vi cho biết các bạn đã biết chủ động giơ tay, mạnh dạn phát âm và tự tin nói tiếng Anh trước mọi người. Với người khác, đó có thể chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng với cô Vi, đó là thành quả đáng trân trọng của cả một quá trình nỗ lực. Bởi cô hiểu rằng, đôi khi điều một đứa trẻ cần không phải là những lời nhắc phải cố gắng, mà là một người đủ kiên nhẫn để tin tưởng và trao cho trẻ cơ hội.

Từ thực tế ấy, cô Vi đang hướng tới một dự định khác là dự án “Anh chị lớn”, với mong muốn kết nối học sinh lớn với học sinh nhỏ hơn. Thông qua mô hình này, những học sinh đi trước có thể hỗ trợ các bạn nhỏ trong học tập, đặc biệt là tiếng Anh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng sống và khuyến khích tinh thần tự học.

Xa hơn, cô Vi mong muốn hình thành một vòng tròn sẻ chia, nơi những học sinh từng nhận được sự giúp đỡ sẽ tiếp tục trao đi sự giúp đỡ ấy cho thế hệ sau.

Niềm tự hào mang tên người Cadong

Năm 2026, được tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương là dấu mốc đáng nhớ đối với Hồ Thị Hạnh Vi. Cô đón nhận sự ghi nhận ấy bằng niềm vinh dự của một giáo viên, đồng thời là niềm tự hào của người con dân tộc Cadong trưởng thành từ miền núi.

Cô Vi đón nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026. Ảnh: NVCC

Với cô Vi, danh hiệu không chỉ ghi nhận những nỗ lực cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục đóng góp cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nữ giáo viên mong câu chuyện của mình có thể tiếp thêm niềm tin cho học sinh Trà Leng, để học sinh hiểu rằng nơi mình sinh ra không phải là giới hạn của những ước mơ. Cô cũng hy vọng hình ảnh người giáo viên vùng cao, những nỗ lực đổi mới giáo dục và những giá trị văn hóa của người Cadong sẽ được nhiều người biết đến hơn.

“Tôi hy vọng một ngày nào đó, những học trò hôm nay sẽ tự tin giới thiệu với thế giới rằng: Tôi là người Cadong, tôi đến từ Trà Leng và tôi tự hào về điều đó”, cô chia sẻ.

Những thành tích nổi bật: - Giấy chứng nhận báo cáo viên của Hội thảo Quốc tế VietTESOL do Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng đề cử tham gia.

- Giấy khen giải Nhất phần thi AI do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức.

- Giấy khen của Thành đoàn đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

- Giấy khen giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" của Thành đoàn Thành phố năm 2026.

- Giấy khen giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" của Thành đoàn năm 2026.

- Đạt Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở 3 năm liên tiếp: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 (2 SKKN).

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 3 năm liên tiếp: 2023- 2024, 2024-2025, 2025-2026.

- Giấy khen của Xã đoàn đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

- Giải Ba phần thi sáng tạo sản phẩm từ cây Quế tại Lễ hội Quế Trà Leng lần thứ I.

- Giải Nhất cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2024 - 2025.

- Giải Nhất cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023.

- Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung năm 2026.