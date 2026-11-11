Ứng dụng công nghệ số trong đời sống

Giữa tháng 10/2026, mô hình “Điểm chuyển đổi số cộng đồng” tại thôn Mai Thủy ra mắt, đây là mô hình nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở. Mô hình tập trung hỗ trợ người dân trên địa bàn thôn Mai Thủy thực hiện 8 nhóm dịch vụ công trực tuyến, đó là: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, cấp đổi giấy phép lái xe, cấp đổi chứng nhận đăng ký xe và cấp bản sao trích lục hộ tịch.

“Điểm chuyển đổi số cộng đồng” tại thôn Mai Thủy mở cửa từ 19-21 giờ thứ hai và thứ tư hàng tuần. Tại đây, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn trực tiếp hướng dẫn người dân chuẩn bị thành phần hồ sơ, tạo và sử dụng tài khoản, thực hiện thao tác trên các nền tảng số, nộp hồ sơ trực tuyến. Người dân cũng được hỗ trợ cài đặt, khai thác các ứng dụng thiết yếu, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận thông tin qua mã QR liên kết đến các nền tảng, dịch vụ cần thiết…

Những buổi tối “cầm tay chỉ việc” tại “Điểm chuyển đổi số cộng đồng” thôn Mai Thủy - Ảnh: N.H

“Cách làm “cầm tay chỉ việc” đang tạo sự yên tâm cho người dân khi tiếp cận công nghệ. Thay vì phải đi lại nhiều lần hoặc nhờ người thân hỗ trợ từ xa, người dân trong thôn có thể đến nhà văn hóa để được hướng dẫn từng bước. Đây cũng là nơi để Tổ công nghệ số cộng đồng nắm bắt những khó khăn thực tế, từ đó điều chỉnh cách hướng dẫn cho phù hợp với từng nhóm đối tượng…”, ông Phan Thanh Tùng, Bí thư Chi bộ thôn Mai Thủy cho biết.

Việc đưa mô hình “Điểm chuyển đổi số cộng đồng” tại thôn Mai Thủy vào hoạt động là giải pháp thiết thực nhằm đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ; đồng thời phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt tại cơ sở trong tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống hàng ngày.

Nếu mô hình “Điểm chuyển đổi số cộng đồng” ở Mai Thủy là nơi trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, thì mô hình “Chi hội số-Gia đình số” tại thôn Châu Lê lại hướng đến việc đưa kỹ năng số vào sinh hoạt hàng ngày của hội viên phụ nữ và từng gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Châu Lê cho biết, chi hội hiện có 331 hội viên, sinh hoạt tại 6 tổ phụ nữ; trong đó có 60 hội viên trên 60 tuổi. Qua khảo sát tại chi hội cho thấy, có 260 hội viên sử dụng điện thoại thông minh, 260 hội viên đã cài đặt, sử dụng VNeID và 100 hội viên tham gia nhóm zalo của chi hội.

Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động hội và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, việc tiếp cận, sử dụng các nền tảng số trong đời sống của hội viên phụ nữ còn có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi, nghề nghiệp và điều kiện kinh tế. Đây là cơ sở thực tiễn để triển khai mô hình “Chi hội số-Gia đình số”.

“Chúng tôi xác định không để chuyển đổi số chỉ dừng ở cơ quan nhà nước. Người dân phải được hỗ trợ ngay tại nơi mình sinh sống, được hướng dẫn trực tiếp để thấy rõ lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong đời sống…”, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Phú Phan Hữu Tình cho hay.

“Mô hình nhằm đưa công nghệ số trở thành công cụ phục vụ học tập, việc làm, chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống của mỗi gia đình; đồng thời xây dựng chi hội hoạt động hiệu quả trên môi trường số. Chi hội hướng tới mục tiêu, mỗi hội viên biết sử dụng ít nhất một tiện ích số thiết thực; mỗi gia đình có người biết hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên tiếp cận công nghệ số; mỗi cán bộ chi hội là một tuyên truyền viên tích cực về chuyển đổi số…”, chị Nguyễn Thị Thủy thông tin.

Cùng với hai mô hình nói trên, xã Trường Phú đang tiếp tục duy trì mô hình “Mặt trận lắng nghe dân nói” tại 10/10 khu dân cư nhằm ghi nhận, phân loại, chuyển ý kiến của người dân đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi kết quả giải quyết. Đây là một kênh quan trọng để lắng nghe nhu cầu, phản ánh những vướng mắc trong quá trình người dân tiếp cận các dịch vụ số.

Ông Phan Hữu Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Phú cho biết, việc xây dựng các mô hình chuyển đổi số ở cơ sở xuất phát từ yêu cầu phục vụ người dân tốt hơn. Từ hiệu quả ban đầu của các mô hình, xã Trường Phú định hướng nhân rộng các điểm hỗ trợ chuyển đổi số đến một số thôn trên địa bàn.

Đồng thời, địa phương đã kiện toàn 10 tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 tại 10 thôn, với tổng số 129 thành viên. Việc kiện toàn các tổ nhằm củng cố lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở, tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử và thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án 06…