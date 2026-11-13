Bắt diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo, ca sĩ Dương Chấn Huy vì liên quan 'Hiệp đen'

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Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng, điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy, SN 1979, ngụ phường Tân Tạo), Nguyễn Thanh Liêm (tên gọi khác Hào, SN 1988, quê Tây Ninh), Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo, SN 1973, ngụ phường Chánh Hưng), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo, SN 1979, ngụ phường Bàn Cờ), Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc, SN 1992, ngụ phường Bình Đông), Lê Hoàng Quốc Vinh (biệt danh Vinh K5, SN 1980, quê An Giang), Nguyễn Thanh Nhã (biệt danh Thánh Lạc Trôi, SN 1990, quê Đắk Lắk), Huỳnh Văn Dạn (SN 1994, quê Vĩnh Long), Phan Hữu Liêm (SN 1989, ngụ phường Diên Hồng) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1993, quê An Giang).

Riêng bị can Nguyễn Ngọc Mãi (biệt danh Mai Tiger, SN 1998) bị khởi tố về cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Chiêu trò "đánh bóng" tên tuổi cho giang hồ mạng

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Phòng cảnh sát hình sự thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc mở rộng điều tra vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Tuấn Hiệp (tức "Hiệp đen") cầm đầu.

Trong số các bị can bị bắt giữ có diễn viên Hoàng Mèo, Tấn Bo, ca sĩ Dương Chấn Huy. Ảnh: CA

Theo tài liệu điều tra, để quảng bá hình ảnh cá nhân và hai ca khúc tự sáng tác, Trịnh Minh Tâm (ca sĩ Dương Chấn Huy) đứng ra đầu tư, tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động mang tên “Huy Bến xe”. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn, đồng thời trực tiếp tham gia xây dựng kịch bản, chọn bối cảnh, trang phục, tổ chức quay và dựng phim.

Nhận thấy "Hiệp đen" có sức ảnh hưởng với hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm đã mời Hiệp đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh của đối tượng này làm bối cảnh quay. Về phía mình, Hiệp đồng ý tham gia nhằm khuếch trương thanh thế trên không gian mạng và kéo theo nhiều đàn em cùng góp mặt.

Ngoài nhóm của Hiệp, Tâm còn mời nhiều nghệ sĩ, diễn viên và nhân vật có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội tham gia diễn xuất. Quá trình quay phim quy tụ khoảng 40 - 50 người. Nội dung phim chứa nhiều cảnh các băng nhóm sử dụng hung khí như gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn bảo kê bến xe. Sau khi hoàn thiện, sản phẩm được đăng tải lên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Phân hóa vai trò của các bị can

Cơ quan điều tra xác định Trịnh Minh Tâm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu khi trực tiếp bỏ vốn, duyệt kịch bản, mời diễn viên và đưa phim lên mạng nhằm thu lợi. Nguyễn Thanh Liêm chịu trách nhiệm đạo diễn, biên tập sản phẩm hoàn chỉnh. Huỳnh Văn Dạn viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn; còn Nguyễn Ngọc Mãi vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất, vừa trực tiếp đóng vai bạn gái của nhân vật chính.

11 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Các bị can còn lại gồm Tấn Bo, Hoàng Mèo, Kim Ny Ngọc, Vinh K5, Thánh Lạc Trôi, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ bị cáo buộc đã trực tiếp tham gia diễn xuất, góp phần hoàn thiện và lan tỏa sản phẩm có nội dung cổ xúy bạo lực, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Hình ảnh bìa phim. Ảnh: CA

Cơ quan công an kêu gọi những người từng tham gia sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập hoặc phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe” cùng các video liên quan đến "Hiệp đen" sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.