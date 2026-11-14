Giá vàng ngày 14/11: Thế giới đảo chiều đi lên, trong nước chưa dừng đà giảm

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Trong phiên giao dịch hôm nay (14/11), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm nửa triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng phục hồi, tiến lên sát ngưỡng 3.900 USD/ounce.

​Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 14/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 14/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 133,3 triệu đồng/lượng, bán ra 137,3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra) so kết phiên trước đó.

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 133,5-137,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 134-138 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 133,8-137,8 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 132,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 136,9 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4,2 triệu đồng/lượng.

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 14/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 7 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 3.883,4 USD/ounce.

Lực mua bắt đáy xuất hiện sau chuỗi phiên bán tháo mạnh đã giúp giá vàng thế giới phục hồi trong phiên cuối tuần.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 14/11. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng cũng nhận được lực hỗ trợ từ dữ liệu lạm phát sản xuất của Mỹ thấp hơn dự báo. Cụ thể, theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 chỉ tăng 0,3%, thấp hơn mức dự báo 0,4% và giảm mạnh so mức tăng 1,4% của tháng 9 (số liệu điều chỉnh). Diễn biến này cho thấy áp lực giá cả ở khâu sản xuất đang có dấu hiệu hạ nhiệt, góp phần làm dịu áp lực lạm phát tại Mỹ.

Tuy nhiên, đà phục hồi của vàng vẫn thiếu động lực khi đồng USD duy trì sức mạnh, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý. Bên cạnh đó, triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng chưa xuất hiện tín hiệu chuyển sang nới lỏng rõ ràng.

Trong tuần tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ cùng biên bản cuộc họp tháng 10 của FED nhằm đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ, qua đó dự báo xu hướng biến động của giá vàng.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 103,41 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5.139%; thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ và Nvidia tiếp tục chịu áp lực bán; giá dầu thế giới tăng, giao dịch quanh mức 96,28 USD/thùng đối với dầu Brent và 88,56 USD/thùng với dầu WTI.