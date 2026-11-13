Ba anh em ruột quê miền Trung cùng làm Chủ tịch công ty địa ốc, hạ tầng lớn bậc nhất Việt Nam

Ông Lê Quốc Bình và dấu ấn điều hành tại hệ sinh thái CII, Năm Bảy Bảy

Ông Lê Quốc Bình sinh năm 1972 tại Đà Nẵng, quê quán Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII), ông từng có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TP.HCM (nay là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM) và Saigontourist.

Ông gia nhập CII vào năm 2011 ở vị trí Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, sau đó đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính trước khi chính thức được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp này vào năm 2012.

Trong lĩnh vực hạ tầng nước, ông Bình từng có thời gian gắn bó với Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water, UPCoM: SII) và giữ chức Chủ tịch HĐQT từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2013.

Ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII kiêm Chủ tịch HĐQT Năm Bảy Bảy. Ảnh: CII

Theo báo cáo thường niên năm 2012, cá nhân ông sở hữu 1,01 triệu cổ phiếu SII, tương đương 2,53% vốn điều lệ, trong khi CII nắm giữ khoảng 14 triệu cổ phiếu, tương ứng 35% vốn công ty.

Thời điểm đó, anh trai ông là ông Lê Quang Phúc cũng tham gia HĐQT SII và sở hữu 0,08% vốn doanh nghiệp. Sau khi rời ghế Chủ tịch, ông Bình tiếp tục làm thành viên HĐQT SII từ ngày 13/8/2013 và chính thức rút khỏi HĐQT vào ngày 13/4/2015.

Một dấu mốc quan trọng khác trong sự nghiệp của ông Bình là quá trình tham gia điều hành tại Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB). Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/7/2020, ông được bầu làm thành viên HĐQT NBB.

Giai đoạn này, ông đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái CII như thành viên HĐQT tại CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil, CTCP Đầu tư Cầu đường CII và CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (SII), cũng như giữ chức Chủ tịch HĐTV tại Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm, Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia và Công ty TNHH Lê Thành Cường.

Đến ngày 28/9/2020, ông được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT thường trực NBB và sau gần 6 năm đảm nhiệm vị trí này, ông chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp vào ngày 23/7/2026.

Ông Lê Quang Phúc với vai trò quản trị tại loạt doanh nghiệp lớn

Người anh cả trong gia đình là ông Lê Quang Phúc, sinh năm 1966, tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng và có bằng thạc sĩ tại Washington State University (Mỹ). Trên thương trường, ông Phúc gắn bó lâu dài với Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) từ năm 2008 đến nay trên cương vị thành viên HĐQT.

Bên cạnh Phát Đạt, ông hiện đảm nhiệm nhiều vị trí quản trị quan trọng tại các doanh nghiệp lớn khác, bao gồm thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HoSE: SBT), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn quản lý BDSC và thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ.

Ông Lê Quang Phúc.

Trước đó, ông từng có một thập kỷ giữ vai trò thành viên HĐQT độc lập tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) từ tháng 4/2016 và vừa kết thúc nhiệm kỳ giai đoạn 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2026.

Trong quá trình công tác trước khi tham gia quản trị tại PNJ, ông Phúc từng làm việc tại Công ty Xây dựng công trình 507, Công ty Xây dựng công trình 586, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO 5), Trường Doanh nhân PACE, đồng thời từng là thành viên HĐQT của CTCP Kỹ nghệ lạnh SEAREFICO và CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water).

Với nền tảng kinh nghiệm trải rộng từ xây dựng, hạ tầng đến bất động sản và tài chính doanh nghiệp, ông Lê Quang Phúc hiện là gương mặt quen thuộc trong bộ máy quản trị của nhiều công ty hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau.

Ông Lê Minh Châu và hành trình hơn 20 năm gắn bó cùng ngành nước

Khác với định hướng của hai người anh, ông Lê Minh Châu lựa chọn gắn bó chuyên sâu với lĩnh vực cấp nước và hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nước Sài Gòn - Đan Kia, một công ty con thuộc Công ty CP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water). Có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, ông Châu từng tham gia các dự án BOO Thủ Đức và BOO Nước Đồng Tâm trong giai đoạn 2007-2011.

Đây chính là những công trình đặt nền móng vững chắc cho quá trình gắn bó lâu dài của ông với các dự án cấp nước tại nhiều địa phương. Trong hành trình hơn hai thập kỷ làm nghề, một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của ông là việc trực tiếp giám sát thi công tuyến ống dài 45 km, đường kính 800 mm tại Gò Công Tây thuộc dự án BOO Nước Đồng Tâm ở tỉnh Tiền Giang.

Theo tiết lộ của ông Châu, chính người anh Lê Quốc Bình là người đầu tiên gợi ý cho ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch Tasco (doanh nghiệp sở hữu DNP Water), về hướng đầu tư vào lĩnh vực ngành nước.

Chia sẻ với báo chí, ông Châu từng cho biết đối với ông Vũ Đình Độ, việc đầu tư vào ngành nước có phần giống như thực hiện một công việc thiện nguyện, bởi DNP Water không đặt mục tiêu lợi nhuận lên trước tiên, đặc biệt là đối với những dự án mang ý nghĩa an sinh xã hội lớn.