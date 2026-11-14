Nhịp sống số ở các làng Chăm

Với sự đồng hành của đội ngũ cán bộ cơ sở và tinh thần chủ động học hỏi của người dân, những tiện ích công nghệ đang dần trở nên gần gũi, góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và mở ra cơ hội phát triển kinh tế ở các làng Chăm.

Đồng bào Chăm chủ động học hỏi sử dụng tiện ích số để phục vụ cuộc sống

Đưa công nghệ số đến từng hộ dân

Tại vùng đồng bào Chăm xã Hàm Thuận, chuyển đổi số đang bắt đầu từ những việc làm gần gũi, thiết thực nhất với người dân. Không chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp, các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng còn chia thành từng nhóm nhỏ, tranh thủ thời gian bà con có mặt ở nhà để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ từng thao tác trên điện thoại thông minh.

Tổ Công nghệ số đến tận nhà để hướng dẫn người dân thực hiện thao tác trên điện thoại

Từ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến thanh toán không dùng tiền mặt, các nội dung đều được hướng dẫn cụ thể, phù hợp với điều kiện và khả năng tiếp cận công nghệ của từng hộ dân.

Anh Thông Minh Vương, Trưởng thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận cho biết: “Hàng tuần, các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng của thôn đều dành thời gian đến tận nhà hướng dẫn bà con thực hiện các thao tác trên điện thoại, tranh thủ lúc người dân ở nhà để tuyên truyền, hỗ trợ."

"Khó khăn hiện nay là người lớn tuổi còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ số, một số bà con chưa sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo các ứng dụng trên điện thoại. Do vậy, Tổ Công nghệ số cộng đồng thực hiện theo phương châm "cầm tay chỉ việc"”, anh Vương cho biết thêm.

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn đều tranh thủ mọi thời gian đến tận nhà hướng dẫn bà con thực hiện các thao tác trên điện thoại. Anh Thông Minh Vương, Trưởng thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận

Là người có uy tín ở thôn Lâm Hòa, ông Thông Khói luôn gương mẫu tìm hiểu, sử dụng các tiện ích số. Dù bản thân còn gặp khó khăn khi thao tác trên điện thoại, ông vẫn tích cực học hỏi, đồng thời động viên bà con mạnh dạn tiếp cận công nghệ.

Ông Thông Khói chia sẻ: “Chuyển đổi số đang được Nhà nước triển khai, vì vậy tôi và bà con đều tham gia học tập, tìm hiểu công nghệ số. Cán bộ thôn, xã xuống tận nơi hướng dẫn rất tận tình. Lúc đầu, bà con chưa thành thạo, nhưng tôi tin rằng nếu kiên trì học hỏi, từng bước thực hành thì mọi người sẽ sử dụng được”.

Bản thân tôi cũng phải nỗ lực học hỏi tìm hiểu, sử dụng các tiện ích số để còn biết cách tuyên truyền cho người dân. Ông Thông Khói, người có uy tín thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận

Trước đây, khi cần thực hiện các thủ tục, người dân thường phải chuẩn bị nhiều giấy tờ và trực tiếp đến cơ quan hành chính. Nay, thông qua sự hướng dẫn của Tổ Công nghệ số cộng đồng, bà con từng bước làm quen với việc sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, thực hiện một số thao tác và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Chị Đa Thị Mỹ Thể, thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình cho biết: “VNeID mang lại nhiều tiện ích, giúp bà con tiết kiệm thời gian. Ban ngày, người nông dân thường bận rộn với công việc đồng áng, nên khi về nhà có thể tranh thủ sử dụng điện thoại để thực hiện một số thao tác. Nhờ vậy, việc giải quyết thủ tục thuận tiện hơn, đỡ mất công đi lại”.

Để người dân tiếp cận công nghệ thuận lợi hơn, vào mỗi thứ năm hằng tuần, tại nhà văn hóa thôn Phan Hòa, các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng lại tổ chức hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh.

Các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Phan Hoà, xã Bắc Bình trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác trên điện thoại

Nội dung hướng dẫn không chỉ dừng lại ở việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mà còn mở rộng sang thanh toán bằng mã QR, bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Chức sắc Lư Kỳ Nhận, thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình nhận xét: “Chuyển đổi số rất phù hợp với nhu cầu của người dân hiện nay. Chẳng hạn, khi thực hiện thủ tục hành chính, chúng tôi không phải mang theo quá nhiều giấy tờ như trước. Tôi thấy cách làm này rất thuận tiện, giúp bà con tiết kiệm thời gian và công sức”.

Từ thanh toán không tiền mặt đến quảng bá nghề truyền thống

Không chỉ tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn từng bước làm thay đổi phương thức mua bán, thanh toán và phát triển kinh tế của đồng bào Chăm.

Tại thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình, việc thanh toán bằng mã QR đang dần trở nên quen thuộc với nhiều hộ kinh doanh nhỏ. Thay vì chỉ sử dụng tiền mặt, người mua và người bán có thêm lựa chọn chuyển khoản nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu giao dịch trong đời sống hằng ngày.

Anh Mai Kim Tuyến, Tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình đến tuyên truyền tại các hộ kinh doanh

Chị Đa Ngọc Thanh Na, Chủ cửa hàng tạp hóa thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình cho biết: “Tôi thấy cách làm này thuận tiện cho việc mua bán của gia đình nên đã chủ động thực hiện. Lúc đầu, bà con còn thấy khó khăn, nhưng khi nhận ra việc thanh toán nhanh chóng, thuận tiện thì mọi người dần học hỏi và làm theo”.

Thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình hiện có 2.514 hộ với 12.817 nhân khẩu, 100% là đồng bào Chăm. Để các tiện ích số thực sự đi vào đời sống, địa phương chú trọng triển khai phương châm “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn trực tiếp tại nhà văn hóa và từng hộ dân.

Với những thao tác người dân chưa thành thạo, các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng kiên trì hướng dẫn nhiều lần, giúp bà con từng bước làm quen và tự tin sử dụng. Chính cách làm gần dân, sát với nhu cầu thực tế đã góp phần đưa chuyển đổi số từ chủ trương thành những thay đổi cụ thể trong đời sống.

Từ khi Tổ Công nghệ số cộng đồng đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn, bà con ngày càng hiểu rõ và thực hiện tốt hơn về lợi ích của chuyển đổi số. Anh Mai Kim Tuyến, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình

Anh Mai Kim Tuyến, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình cho biết, hiện nay, nhiều hộ kinh doanh đã sử dụng mã QR để thanh toán không dùng tiền mặt. Cách làm này vừa thuận tiện cho người mua, vừa hỗ trợ các hộ kinh doanh trong quá trình buôn bán.

Ngày nay, bên cạnh việc gìn giữ kỹ thuật làm gốm truyền thống, người dân đã từng bước tận dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng trong và ngoài nước.

Đồng bào Chăm quảng bá các sản phẩm gốm truyền thống trên các nền tảng số

Không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, công nghệ số còn tạo điều kiện kết nối du khách với làng nghề, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm và phát triển du lịch cộng đồng gắn với nghề truyền thống.

Chị Dụng Nguyễn Thị Tường Vôn, thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình là một trong những người chủ động ứng dụng các nền tảng số để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm gốm.

Chị Dụng Nguyễn Thị Tường Vôn chia sẻ: “Nhờ ứng dụng các nền tảng số để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm gốm mỹ nghệ, gốm truyền thống, tôi đã kết nối được với nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan làng gốm, góp phần phát triển du lịch cộng đồng và du lịch làng nghề”.

Tôi cũng mong muốn những việc mình đang làm sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ở làng gốm Bình Đức thêm yêu nghề, chủ động học hỏi và tiếp nối nghề truyền thống của địa phương Chị Dụng Nguyễn Thị Tường Vôn, thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình

Từ câu chuyện của chị Dụng Nguyễn Thị Tường Vôn có thể thấy, chuyển đổi số không chỉ mang ý nghĩa ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh mà còn mở ra cơ hội gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Khi những sản phẩm thủ công được giới thiệu rộng rãi trên không gian mạng, nghề truyền thống có thêm điều kiện tiếp cận khách hàng, kết nối du khách và tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp nối nghề của cha ông.

Khu trưng bày gốm Chăm tại thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình

Thực tế tại các làng Chăm cho thấy, hiệu quả của chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu từ những ứng dụng phức tạp, mà có thể hình thành từ chính những nhu cầu bình dị trong đời sống.

Đằng sau những thay đổi ấy là sự nỗ lực, kiên trì của đội ngũ cán bộ cơ sở trong tuyên truyền, hướng dẫn, đưa công nghệ đến gần hơn với từng hộ dân. Cùng với đó là tinh thần chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi thói quen của đồng bào Chăm khi nhận thấy những lợi ích thiết thực mà công nghệ mang lại.