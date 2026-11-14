Người kế nhiệm không được lòng ông Jensen Huang

Trong nhiều năm, Colette Kress là một trong số ít lãnh đạo tại Nvidia sẵn sàng kiềm chế những tham vọng lớn lao, đôi khi đầy rủi ro của CEO Jensen Huang. Khi Huang thúc đẩy hãng sản xuất chip này đổ ngày càng nhiều tiền vào các khoản đầu tư AI trị giá hàng tỷ USD, bà thường xuyên đưa ra ý kiến phản đối.

Giờ đây, nữ giám đốc tài chính 59 tuổi được giao đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền, trong lúc Nvidia tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Hôm 12/11, ông Huang rời khỏi công ty do ông đồng sáng lập và điều hành suốt ba thập niên, giữa lúc vướng vào một vụ bê bối, để lại cho Nvidia nhiệm vụ thực hiện cuộc chuyển giao lãnh đạo đầu tiên mà không có sự hiện diện của người đặt nền móng cho thành công của hãng.

CEO tạm quyền Nvidia Colette Kress. Ảnh: Nvidia.

Mâu thuẫn giữa hai người từng thể hiện rõ trong một cuộc họp mùa hè năm nay. Khi thị trường AI bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn, trong khi Nvidia liên tục rót vốn vào những thương vụ hợp tác ngày càng lớn, Huang triệu tập các lãnh đạo cấp cao phụ trách tài chính đến văn phòng để đánh giá tình hình kinh doanh, theo Wall Street Journal.

Tuy nhiên, cuộc họp nhanh chóng trở thành dịp để Huang chỉ trích Kress. Theo một người nắm rõ nội dung cuộc họp, ông đã ngắt lời phần trình bày của bà và ví Kress như "con nai đứng sững trước ánh đèn pha ô tô", hàm ý nữ giám đốc lúng túng trước những tình huống bất ngờ.

Trong một cuộc họp khác hồi tháng 8, Huang tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng Kress chỉ giỏi tổng hợp và báo cáo số liệu, thay vì có khả năng cùng ông xây dựng chiến lược và đưa ra những quyết định quan trọng.

Bất đồng về những khoản đầu tư AI

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bất đồng giữa hai người là cách tiếp cận các thương vụ tài trợ vốn.

Hình ảnh hoạt họa mô phỏng Jensen Huang tại sự kiện Ngày Trí tuệ Nhân tạo của Nvidia ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Một số thương vụ do Nico Caprez, con rể Huang, phụ trách. Caprez cùng Raj Mirpuri, một phó chủ tịch Nvidia, đã tiếp xúc với các đối tác tiềm năng, đề xuất hỗ trợ tín dụng cho những công ty điện toán đám mây mới thành lập và doanh nghiệp phát triển trung tâm dữ liệu.

Chiến lược này nhằm giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng, qua đó trở thành khách hàng lâu dài của Nvidia. Đổi lại, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây sẽ chia sẻ một phần doanh thu với hãng.

Tuy nhiên, Kress tỏ ra thận trọng. Bà yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề, từ cách lựa chọn thương vụ, định giá các khoản bảo lãnh đến phương pháp tính tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư. Theo những người từng làm việc với bà, phía sau hậu trường, Kress đã cố gắng kiềm chế tham vọng của Caprez, người được thăng chức phó chủ tịch vào tháng 1.

Kress cùng đội ngũ của bà cũng từng bất đồng với Huang và bộ phận kinh doanh về những thỏa thuận tài trợ quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, góp phần hình thành mô hình kinh tế AI khép kín mà một số nhà phê bình trên Phố Wall chỉ trích.

Những thỏa thuận này bao gồm các khoản đầu tư vào OpenAI và những công ty phát triển hạ tầng AI như Lambda. Một kế hoạch được đề xuất nhằm rót 250 tỷ USD hỗ trợ dự án trung tâm dữ liệu của OpenAI tại bang Ohio cuối cùng đã được thu hẹp xuống còn 120 tỷ USD.

"Tôi cho rằng khó có khả năng bất kỳ ai ngoài Huang đầu tư mạnh tay vào chính những khách hàng của mình đến vậy", một nguồn tin thứ ba nhận định.

Một người thực tế

Những người quen biết Kress mô tả bà là một nhân tố điềm tĩnh, tạo nên sự tương phản với phong cách thường xuyên đối đầu của Huang. Bà gia nhập Nvidia năm 2013, sau nhiều năm làm việc tại những tập đoàn công nghệ lớn khác, trong đó có Microsoft, Cisco và Texas Instruments.

"Colette là người thực tế", một nguồn tin thứ tư am hiểu vấn đề nhận xét. Người này cho rằng bà có khả năng giữ được sự bình tĩnh và giúp thị trường ổn định trong thời gian Nvidia tìm kiếm CEO mới. Kress cũng đã tham gia các cuộc gọi gần đây nhằm trấn an khách hàng và nhà cung cấp giữa lúc tình hình nội bộ công ty diễn biến hỗn loạn.

Colette Kress cùng chồng tại một sự kiện từ thiện năm 2020. Ảnh: WSJ.

Theo người này, dưới sự lãnh đạo của Kress, Nvidia nhiều khả năng sẽ "tiếp cận Washington theo cách mà các công ty công nghệ khác vẫn làm, tức là tìm cách xây dựng nguồn vốn và tạo dựng quan hệ", thay vì "đối đầu về vấn đề kiểm soát xuất khẩu" như dưới thời Huang.

Kress từng cho biết mình bị thu hút bởi tầm nhìn lãnh đạo của Huang. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, bà mô tả văn hóa doanh nghiệp Nvidia là nơi "về cơ bản không đặt cái tôi cá nhân lên hàng đầu".

Trong cuộc phỏng vấn với một ấn phẩm của Israel năm 2023, Kress cho biết chính hai cậu con trai còn nhỏ đã khuyến khích bà gia nhập Nvidia năm 2013, bởi chúng biết đến chip của hãng thông qua các trò chơi điện tử.

Kress có bằng đại học chuyên ngành tài chính và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Theo Forbes, với khối tài sản ròng 1,2 tỷ USD vào giữa năm 2026, bà đứng thứ 32 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ do tạp chí này bình chọn.

Những thách thức đang chờ

Việc Kress tiếp quản Nvidia diễn ra khi công ty đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh. Các tập đoàn điện toán đám mây lớn đang tìm cách giảm phụ thuộc vào chip của hãng bằng cách phát triển hoặc sử dụng những dòng chip thay thế.

Trong khi đó, Nvidia đã cam kết mua lượng lớn tấm wafer bán dẫn và chip nhớ. Nhiều nhà đầu tư, chuyên gia phân tích và nguồn tin trong ngành đặt câu hỏi liệu một lãnh đạo xuất thân từ lĩnh vực tài chính có thể duy trì tinh thần chấp nhận rủi ro trong công nghệ hay không.

Kress cùng đội ngũ của bà cũng từng bất đồng với Huang và bộ phận kinh doanh về những thỏa thuận tài trợ quy mô lớn. Ảnh: Bloomberg.

"Việc bổ nhiệm Kress vào vị trí tạm quyền là hợp lý để giúp thị trường ổn định, nhưng tôi không cho rằng bà là nhà lãnh đạo có tầm nhìn dài hạn mà Nvidia cần để tiếp tục duy trì đà phát triển hiện nay", Anshel Sag, chuyên gia phân tích cấp cao tại Moor Insights and Strategy, nhận định.

Bên cạnh những bất đồng về chiến lược kinh doanh, Kress còn đối mặt với các câu hỏi liên quan đến hoạt động bán chip của Nvidia và những mối quan hệ cá nhân của Huang.

Theo một nguồn tin, Kress biết về mối quan hệ giữa Huang và Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Sunny Cheung, chuyên gia phân tích tại Quỹ Jamestown có trụ sở ở Washington, cho rằng Kress có thể phải trả lời chất vấn trước Quốc hội Mỹ về công tác giám sát hoạt động bán chip của công ty.