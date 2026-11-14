Bộ sách kinh doanh được Tổng thống Donald Trump khuyên đọc

Được chấp bút bởi chính Tổng thống Donald Trump và nhà báo kỳ cựu Tony Schwartz, cuốn Trump: The Art of the Deal (tựa Việt: Nghệ thuật đàm phán) do nhà xuất bản danh tiếng Ballantine Books (thuộc Random House) ấn hành đã trở thành một trong những tựa sách kinh doanh được ưa thích của thế giới.

Trump: The Art of the Deal (Donald Trump, Tony Schwartz)

Ngay từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 1987, tác phẩm Trump: The Art of the Deal (tựa Việt: Nghệ thuật đàm phán) đã giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng các cuốn sách bán chạy của The New York Times trong suốt nhiều tháng.

Ảnh: Amazon.

Cuốn sách đã trở thành tài liệu gối đầu giường kinh điển về đàm phán, tư duy chiến lược và tinh thần khởi nghiệp bền bỉ.

Cuốn sách đã đưa người đọc bước vào guồng quay công việc và đời sống cá nhân của một nhà phát triển bất động sản lừng danh.

Xuyên suốt tác phẩm, 11 bước thành công độc quyền của ông Trump được hé mở, đồng thời xóa bỏ những định kiến sai lầm đã tồn tại lâu đời trong ngành kinh doanh bất động sản.

Tác phẩm hé lộ nhiều chi tiết về thế giới kinh doanh bất động sản khốc liệt và đầy cạm bẫy tại New York. Nhưng đằng sau đó là hành trình làm nên những biểu tượng huyền thoại như Trump Tower hay khách sạn Grand Hyatt.

Không chỉ là những câu chuyện tài chính, cuốn sách còn đúc kết của những nguyên tắc sống còn trong nghệ thuật thương thuyết: dám nghĩ lớn, tối đa hóa các lựa chọn, nắm bắt diễn biến của thị trường và biến những điều không thể thành có thể.

How To Become Rich: Ten Keys to Financial Success (Harry Molande)

Bằng sự chắt lọc từ trải nghiệm thực tế, triết lý từ Kinh Thánh và những nguyên tắc tài chính kinh điển, Harry Molande đã tháo gỡ mọi rào cản tư duy để trao gợi ý những giải pháp để đạt đến tự do tài chính.

Cuốn How To Become Rich: Ten Keys to Financial Success (tạm dịch: Làm thế nào để trở nên giàu có: Mười chìa khóa dẫn đến thành công tài chính) truyền tải thông điệp: thịnh vượng không phải trò chơi may rủi, mà là hành trình được xây nên từ tầm nhìn chiến lược, sự không ngừng phát triển bản thân, và đưa ra các quyết định khôn ngoan.

Ảnh: Amazon.

Cuốn sách nói trực tiếp với người lao động, doanh nhân, sinh viên và bất kỳ ai đang tìm kiếm sự tiến bộ về tài chính, đặc biệt là ở các nền kinh tế đang phát triển, nơi cơ hội tồn tại nhưng hướng dẫn thường bị hạn chế.

Bên trong những trang sách là các kiến thức toàn diện về tài chính:

Giải mã tư duy: Sự khác biệt cốt lõi nào giữa người thành công với những ai mãi loay hoay trong khó khăn?

Sức mạnh nội tại: Vì sao giáo dục, kỹ năng và tinh thần đổi mới luôn chiến thắng xuất thân hay vị trí địa lý?

Kinh nghiệm thực chiến: Bí quyết khởi đầu từ con số không, quản trị tiền bạc một cách khôn ngoan và xây dựng doanh nghiệp bền vững.

Kỹ năng quản lý tài chính: Những bài học về lập ngân sách, tiết kiệm thông minh, đầu tư sinh lời và quản trị rủi ro.

Bật mí bí quyết: Vai trò của kỷ luật, sự kiên định và niềm tin trên trong phát triển dài hạn.

Được xuất bản năm 2025, cuốn sách không viết về những con đường tắt hay thành công chỉ sau một đêm. Đây là cuốn sách về xây dựng sự giàu có bằng trách nhiệm, sống có mục đích và tạo dựng một tương lai không chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân, và cùng mang lại sự phồn vinh của cộng đồng.

Borderless Business: How Smart Entrepreneurs Expand Globally (Raymond A. Hopkins)

Giữa kỷ nguyên số hóa, Borderless Business: How Smart Entrepreneurs Expand Globally (Tạm dịch: Kinh doanh không biên giới: Cách các nhà kinh doanh thông minh vươn tầm thế giới) của Tiến sĩ Raymond A. Hopkins xuất hiện như cẩm nang hữu ích cho các doanh nghiệp khao khát vươn ra biển lớn.

Ảnh: Amazon.

Được thiết kế cho cả những nhà sáng lập mới lẫn các nhà lãnh đạo sừng sỏ, tác phẩm vạch ra một lộ trình rõ ràng, giúp bạn tự tin vượt qua rào cản để chinh phục thị trường thế giới.

Một trong những nội dung đặc sắc nhất của "Kinh doanh không biên giới" chính là dự báo về tương lai của thương trường thuộc về những ai dám phá vỡ các giới hạn địa lý.

Tiến sĩ Hopkins đã phác thảo cách thức đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ và các chiến lược giúp doanh nghiệp vươn ra biển lớn với hiệu suất và sức ảnh hưởng lớn hơn.

Được xuất bản năm 2025, tác phẩm đem lại cho người đọc những công cụ thực chiến: từ việc "đọc vị" và lựa chọn đúng thị trường quốc tế, đánh giá cơ hội cho đến việc đưa ra những quyết định sáng suốt để thành công.

Bằng sự kết hợp giữa các mô hình chiến lược đã được kiểm chứng và những nghiên cứu tình huống thực tế, cuốn sách khám phá các khía cạnh cốt lõi của chiến lược kinh doanh toàn cầu.

Người đọc sẽ được tìm hiểu các phương pháp tiếp cận thị trường hiệu quả, từ xuất khẩu đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), và các nghệ thuật bản địa hóa: tinh chỉnh sản phẩm, chiến lược giá cho đến định vị thương hiệu để chinh phục thị hiếu của từng vùng đất.

Với góc nhìn của chuyên gia, ông cô đọng những chiến lược vừa thiết thực, vừa có thể ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp, biến toàn cầu hóa không còn là giấc mơ xa vời mà là mục tiêu trong tầm tay.

The Harder You Work, the Luckier You Get (Joe Ricketts)

Cuốn The Harder You Work, the Luckier You Get (tạm dịch: Càng chăm chỉ làm việc, càng gặp nhiều may mắn) được xuất bản năm 2019, mở ra góc nhìn sâu sắc, uyên bác của tỷ phú Joe Ricketts, giúp chúng ta thấu hiểu điều gì tạo nên sự khác biệt giữa một doanh nhân và phần còn lại. Nơi người thường chỉ nhìn thấy những con số lạnh lùng trên bảng tính, họ nhìn thấy những cơ hội và tiềm năng.

Thẳng thắn và chân thực như chính miền thảo nguyên nơi ông lớn lên, Ricketts đã đối diện và chia sẻ về những thiếu sót của mình trong vai trò quản lý, những hy sinh của người vợ, sự khó khăn của việc làm cha, cùng nỗi đau mất đi người thân.

Qua những giông bão, bản lĩnh kiên cường đã giúp ông tạo nên một công ty hùng mạnh với giá trị lên tới 30 tỷ USD.

"Càng làm việc chăm chỉ, bạn càng may mắn" chính là cuốn sách cho bất kỳ ai đang ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp, một câu chuyện khởi nghiệp chỉ có ở nước Mỹ, nơi ý chí, mồ hôi và khát vọng viết nên kỳ tích.

*Danh sách được tham khảo từ The Guardian, Good Books, Good Reads và Dozen Best Books.