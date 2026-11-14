"Con ông cháu cha" ở Nvidia

Nico Caprez bất ngờ xuất hiện trong các bài viết về kế hoạch kế nhiệm khi ông Jensen Huang từ chức. Theo Fortune, ông Caprez, 35 tuổi, là chồng bà Madison Huang, con gái ông Jensen Huang.

Trước khi gia nhập Nvidia, ông Caprez từng là vận động viên trượt tuyết núi cao của Thụy Sĩ, giành chức vô địch trượt tuyết đổ đèo cấp trẻ quốc gia năm 2010 và là thành viên đội tuyển quốc gia. Sau khi rời sự nghiệp thể thao, ông làm việc tại Boston Consulting Group (BCG), rồi theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh London. Đây cũng là nơi ông gặp bà Madison Huang. Hai người kết hôn vào tháng 9/2026.

Ông Caprez, con rể Jensen Huang giữ vị trí quản lý tại Nvidia

Ông Caprez gia nhập Nvidia tháng 2/2024 với vị trí quản lý phát triển doanh nghiệp. Hiện ông giữ chức Phó chủ tịch phụ trách tăng trưởng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Con rể ông Huqng tham gia nỗ lực huy động khoảng 500 tỷ USD từ 6 nhà quản lý tài sản lớn, trong đó có Apollo Global Management và Blackstone, để tài trợ cho các trung tâm dữ liệu sử dụng chip Nvidia. Ông cũng được cho là góp mặt trong các thương vụ Nvidia đầu tư vào hai doanh nghiệp phát triển trung tâm dữ liệu.

Ông Vladimir Troy, Phó chủ tịch phụ trách hạ tầng AI của Nvidia, đánh giá ông Caprez là nhân vật rất quan trọng, là “cố vấn thân cận” của Jensen Huang.

Hai người con của ông Jensen Huang, Madison Huang, 35 tuổi và Spencer Huang, 36 tuổi, hiện đều đang nắm giữ những vị trí cấp cao tại NVIDIA.

Madison giữ chức Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm, giám sát các hoạt động tiếp thị cho những nền tảng AI vật lý như NVIDIA Omniverse, Cosmos và Isaac.

Vợ và hai con của CEO Jensen Huang

Trong khi đó, Spencer đảm nhiệm vị trí Giám đốc quản lý sản phẩm trong lĩnh vực robot, tập trung vào các chiến lược và công nghệ giúp robot học hỏi, huấn luyện và hoạt động trong thế giới thực. Dù chưa ai được chỉ định kế nhiệm Jensen, cả hai đang góp phần phát triển thế hệ công nghệ trí tuệ nhân tạo và robot tiếp theo của NVIDIA.

Theo hồ sơ năm tài chính 2026 của NVIDIA, Madison nhận tổng mức thù lao khoảng 1,232 triệu USD, trong khi Spencer nhận khoảng 1,32 triệu USD. Tổng cộng, hai anh em nhận khoảng 2,55 triệu USD mỗi năm, tương đương hơn 2,5 triệu USD tiền thù lao.